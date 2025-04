Med jablanami, vinogradi in bučnimi polji, med jezeri in ledenikom Štajerska privablja s svojo pestro kulinariko.

Od ledenika do vina

Kulinarično potovanje po Štajerski vas popelje od ledenika Dachstein do kulinarične prestolnice Gradec, zdravilnih izvirov v termalni in vulkanski deželi vse do vina. Kljub različnim tipom pokrajine ena značilnost združuje ljudi: štajerska srčnost. Zanjo je značilna nezapletena radovednost, začinjena z radodarnostjo in kančkom mirnosti. Te lastnosti se odražajo tudi v planinskih kočah, kmečkih trgovinah, kmečkih tržnicah, vinotočih ob štajerskih vinskih cestah, gostilnah in restavracijah. In seveda v regionalnih izdelkih in jedeh, ki jih lahko tam poskusite.

Lahko bi trdili, da po žilah Štajercev teče bučno olje. Zeleno zlato daje jedem, kot so solata Grazer Krauthäuptel, solata z ocvrtim piščancem, solata iz laškega fižola in sladice, ta nežen okus po oreščkih. Hrustljave, sladke, kislkaste sorte jabolk od arleta, gala, carjeviča do elstara okusijo obiskovalci na jabolčni cesti, ki se vije skozi Vzhodno Štajersko. Hladna izvirska voda v Alpah je polna zlatovčice, postrvi in gorskih kozic. Južni pridih in sadna vina so na voljo na vinskih festivalih in v vinotočih ob štajerskih vinskih cestah. Očarljiv košček zemlje s srčnimi ljudmi. To je "res štajersko".