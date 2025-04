Jezero Mondsee, gora Schafberg in plezalna območje Drachenwand so popolna kombinacija tipične avstrijske idile v regiji Salzkammergut, kjer se prepletajo jezero in gore.

Območje MondSeeLand – od akcije do sprostitve

Območje MondSeeLand vključuje jezero Mondsee, ki se nahaja v gornjeavstrijski regiji Salzkammergut, in njegovega „manjšega brata“, jezero Irrsee. Obe si nista prav nič podobni: Veliko je prefinjeno, privablja športne in kulturne navdušence ter je stičišče kulinaričnih užitkov. Živahno središče „Markt Mondsee“ gosti več kot 600 prireditev letno. Tradicionalni festivali, kolesarske dirke in živa glasba obogatijo redno mestno življenje. Športne dejavnosti so v središču dogajanja ob jezeru Mondsee: kopališče Alpenseebad Mondsee na primer ponuja atrakcije, kot so vodni zabaviščni park in center za smučanje na vodi. Tu se surfa, jadra in vesla na SUP-u – vstran od vode pa seveda pohodništvo, plezanje in kolesarjenje.

Po drugi strani je jezero Irrsee mirno in zasanjano. Z neurejenimi zalivi, močvirji, polji lokvanjev in ogromno biotsko raznovrstnostjo je jezero Irrsee zaščiteno območje. Tukaj, v regiji med jezeri Mondsee in Irrsee, ljudje živijo v neokrnjeni kulturni in naravni pokrajini z zaščitenimi območji, ki ohranjajo domači živalski in rastlinski svet.