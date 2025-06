Družbena in ekološka trajnost

Spomeniško varstvo služi trajnemu ohranjanju in uporabi zgodovinskih stavb. Z vzdrževanjem in obnovo, tudi gradov, palač in spomenikov, se prihrani gradbeni material in preprečuje pozidava zemljišč z novogradnjami.

S tem ohranjanje dragocenih zgodovinskih stavb na eni strani prispeva k varstvu podnebja, na drugi strani pa k ohranjanju tradicionalne obrti. Kajti za starodavne materiale in gradbene tehnike so potrebna stara znanja in spretnosti.

Z dostopnostjo in inkluzijo pri umetniških in kulturnih doživetjih se krepi družbena trajnost in spodbuja spoštljivo sobivanje.