Najlepše znamenitosti v Spodnji Avstriji

Spodnja Avstrija, bogata s samostani, samostanskimi kompleksi, gradovi in dvorci, razkriva zgodovino in umetniške zaklade od rečnih dolin pa vse do gora.

Donava oblikuje pokrajino Spodnje Avstrije kot nobena druga reka, saj teče od zahoda proti vzhodu skozi središče dežele. Poleg Donave pa Spodnja Avstrija premore tudi številne druge reke, kot so Kamp, Thaya in Traisen, ki oblikujejo doline. Narodni park Thayatal je ohranjen v svoji naravni obliki, z divjo in romantično pokrajino, gostimi listnatimi gozdovi in ​​redkimi živalmi, kot je evropska divja mačka.

Obrambni gradovi, ki so preživeli čase roparskih vitezov, še vedno oživljajo zgodbe tistih časov. Nekateri, kot sta Schloss Rosenburg in Schallaburg, so bili v renesansi preurejeni v pravljične dvorce, drugi pa so ostali le še kot ruševine. Med najbolj priljubljenimi so ruševine gradu Aggstein v Wachau. V nasprotju s tem baročna samostana Melk in Göttweig izžarevata razkošno eleganco in večno lepoto.

Vpogled v umetnost, zgodovino in znanost omogočajo zbirke; od Albertine v Klosterneuburgu do Rimske metropole Carnuntum in Kunstmeile Krems.