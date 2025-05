Riesenrad, dunajsko panoramsko kolo, svoje goste očara že več kot 125 let – čaka vas nepozaben pogled na Prater in Dunaj.

Dunajsko panoramsko kolo, znano kot Riesenrad, je veliko več kot le atrakcija – je del žive sodobne zgodovine. Otvoritev je bila leta 1897 ob 50. obletnici kronanja cesarja Franca Jožefa. Že od samega začetka je velika mojstrovina inženirstva. Gabor Steiner, vizionarski gledališki režiser, je imel idejo za to ikonično konstrukcijo, ki je pomembno vplivala na razvoj Dunaja. Tudi takrat je združevala spektakularne razglede s tehničnim napredkom in cesarsko eleganco. Panoramsko kolo, ki sta ga zasnovala Britanca Walter Bassett-Basset in Harry Hitchins, je navdušilo s 30 kabinami in višino skoraj 65 m.

Zgodovina panoramskega kolesa odraža vzpone in padce Dunaja. Med drugo svetovno vojno je bilo močno poškodovano – dunajsko veliko panoramsko kolo je leta 1944 skoraj v celoti zgorelo, tako da je ostala nedotaknjena le jeklena konstrukcija. Leta 1947 je bilo obnovljeno s 15 kabinami in znova je zasijalo kot znamenitost mesta.

Zgodovina z izjemnimi trenutki

Leta 1898 je Marie Kindl pritegnila pozornost medijev, ko se je spektakularno nagnila iz kabine, da bi opozorila na družbene krivice. Leta 1914 je Madame Solange d'Atalide posnela filmski prizor na konju, s katerim je stala na strehi kabine in naredila en krog – podobo, ki očara še danes. Leta 2002 je bil odprt »Panoramski muzej«. Z osmimi originalnimi kabinami pripoveduje bogato zgodovino Praterja in obiskovalce popelje na potovanje skozi čas. Od leta 2022 odprta steklena ploščad dopolnjuje izkušnjo in ponuja še bolj spektakularen razgled na Dunaj.

»Wurstelprater« (ogromen zabaviščni park), ki je še posebej priljubljen med Dunajčani in kjer se nahaja panoramsko kolo, je vesolje zase, poln življenja, kjer vse sika in šviga, kjer se vse vrti in premika.

Zahvaljujoč Gaborju Steinerju, vizionarju, ki stoji za projektom, dunajsko veliko panoramsko kolo še vedno združuje zgodovinsko globino s sodobno inovacijo. Ostaja kraj, kjer je mogoče na fascinanten način doživeti dunajski čar, zgodovino in odnos do življenja.