Jízda na kánoi a na kajaku

Oblékněte se správně podle tzv. cibulového principu. První vrstvu, která je přímo u těla, by měl tvořit lehký, prodyšný materiál. Po ní následuje hřejivá vrstva, jako je termoprádlo nebo fleecová mikina. Nejsvrchnější vrstva by měla být nepromokavá. Dobrou volbou je také speciální suchý oblek do vody.