Runner on rocky mountain ridge at sunset, alpine panorama with rocky peaks backlit.
  1. Homepage
  2. Kontakt

Kontakt

Hledáte informace, inspiraci a tipy pro svou dovolenou v Rakousku? Pak jste na správném místě.

Na našich webových stránkách najdete vyčerpávající informace a užitečné tipy, které vám pomohou naplánovat vaši příští cestu do Rakouska.

Praktické informace

Kontakt - Austria Tourism

Österreich Werbung 
Vordere Zollamtsstraße 13 
1030 Wien

info@austria.info

Nechte se inspirovat

Na stránkách www.austria.info poskytuje Österreich Werbung informace o nabídkách třetích stran, které lze rezervovat pouze prostřednictvím příslušných webových stránek třetích stran. V žádném případě se nestáváme smluvním partnerem zde prezentovaných turistických nabídek..

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály