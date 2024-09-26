Impressum a všeobecné obchodní podmínky
Introduction
Na této stránce najdete všechny důležité informace o našich právních předpisech. To zahrnuje naše impressum, naše Všeobecné obchodní podmínky a Vyloučení odpovědnosti. Informujte se komplexně o právech a povinnostech v souvislosti s využíváním naší nabídky na austria.info.
Impresum/zveřejnění ve smyslu § 24, § 25 mediálního zákona (MedienG), údaje podle § 5 zákona o elektronickém obchodu (ECG):
Vlastník média: Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Wien
Tel.: (01) 58 866-0
Fax: (01) 58 866-20
E-Mail: info@austria.info
Spolkový rejstřík Zl: VIII-761, ZVR-Zahl 075857630
Jednatelka: Mag. Astrid Steharnig-Staudinger
Obchodní ředitel: Mag. Klaus Hoffmann, MSc
Příslušný orgán dohledu: Ředitelství spolkové policie Vídeň, Úřad pro záležitosti spolků, sdružení a mediálních práv, 1010 Vídeň, Schottenring 7-9
Příslušnost ke komoře: žádná
DIČ.: ATU 38158603
Účel sdružení: Propagace Rakouska jako turistické destinace
Základní směřování média: Propagace Rakouska jako turistické destinace, aby bylo zajištěno zachování a budování konkurenceschopnosti Rakouska jako turistické destinace
Společnost Österreich Werbung poskytuje na stránkách www.austria.info a na jejich podstránkách informace o nabídkách třetích stran, které lze rezervovat výhradně prostřednictvím příslušných webových stránek třetích stran. Nestáváme se smluvním partnerem žádné ze zde prezentovaných turistických nabídek.
Introduction
A-1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13
(stav k 1.2.2021)
1. Platnost
Společnost Österreich Werbung, dále označovaná pouze jako zhotovitel, přijímá zakázky pouze na základě následujících podmínek. Smluvní partneři či objednatelé výslovně uznávají, že tyto podmínky vzali právně závazně na vědomí, takže se tyto staly obsahem smlouvy. Odkaz objednatele na jeho vlastní „Všeobecné obchodní podmínky“ nemá vliv na platnost těchto podmínek, pokud to není zvlášť písemně sjednáno. Změna nebo doplnění těchto podmínek jsou možné pouze na základě vzájemné dohody a písemně, přičemž nezměněné podmínky v každém případě zůstávají součástí smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro veškeré současné i budoucí objednávky zadavatele i v případě, že na ně v příslušné platné verzi není výslovně odkazováno.
Neplatnost nebo neúčinnost některé části těchto podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních částí. Neplatná nebo neúčinná ustanovení musejí být nahrazena takovou úpravou, která se co nejvíce blíží jejich ekonomickému účelu.
2. Udělení zakázky
Každá nabídka smlouvy zaslaná zhotoviteli se pro něj stává závaznou až vystavením písemného přijetí nabídky příslušným orgánem zhotovitele. Jakákoli změna zakázky provedená po jejím přijetí vyžaduje ke své platnosti písemné potvrzení zhotovitele. Případné odhady nákladů připravené zhotovitelem před přijetím smluvní nabídky nejsou závazné.
Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout zakázky podle vlastního uvážení. Důvody k odmítnutí mohou být například: (i) rozpor zakázky s ekonomickými a etickými zájmy zhotovitele vyplývajícími ze stanov zhotovitele, (ii) zakázky, které jsou protiprávní a v rozporu s dobrými mravy, (iii) zakázky od podniků, které vůči zhotoviteli zcela neuhradily otevřené pohledávky nebo u kterých je možné z jiných objektivních důvodů pochybovat o jejich solventnosti a platební ochotě, nebo v případě, že došlo k porušení ustanovení zákona o transparentnosti spolupráce s médii a jejich podpoře (MedKF-TG) a objednatel i přes výzvu zhotovitele neprovede žádnou změnu.
3. Platební podmínky a fakturace
Všechny ceny zhotovitele jsou uvedeny v eurech bez DPH. V případě dílčích služeb je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury.
Faktury zhotovitele jsou splatné do 30 dní od vystavení faktury bez srážek a bez poplatků tak, aby zhotovitel mohl nejpozději v tento den fakturovanými částkami disponovat.
V případě prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úroky z prodlení ve výši 9,2 % nad výší sazby EURIBOR z dlužné částky, pokud objednatel neprokáže, že za prodlení nenese odpovědnost; v takovém případě činí úroky z prodlení 4 %. V každém případě a nezávisle na zavinění je zhotovitel v případě prodlení objednatele oprávněn požadovat úhradu skutečně vzniklých, nezbytných a účelných nákladů za upomínky a vymáhání pohledávek, jakož i nákladů za právní zastoupení v souladu se zákonem o odměnách právních zástupců v platném znění. Pokud vymáhání pohledávek provádí sám zhotovitel, je oprávněn si účtovat za každou upomínku částku 10,90 EUR a částku 3,70 EUR za čtvrtletí za vedení evidence závazkového vztahu v rámci vytýkacího řízení zhotovitele, v každém případě ale paušální částku ve výši 40 EUR. Zhotovitel si vyhrazuje právo vymáhat další škody způsobené neplněním.
V případě předběžných plnění, které má zhotovitel poskytnout třetí osobě, je objednatel po předložení fakturačních dokladů povinen zaplatit zálohu v odpovídající výši. Teprve po doručení zálohové platby je zhotovitel povinen provést předběžné plnění pro třetí osobu.
4. Součinnost objednatele
Objednatel je povinen podporovat zhotovitele při poskytování služeb, zejména s ohledem na dodržování závazných lhůt a termínů. Pokud je to nezbytné pro poskytnutí služeb, bude objednatel v rámci své působnosti poskytovat součinnost a dá k dispozici užitečné informace a údaje. Objednatel pro zhotovitele určí kompetentní kontaktní osobu, která je odpovědná za komunikaci mezi zhotovitelem a objednatelem. Na odůvodněnou žádost zhotovitele musí být jmenována nová kontaktní osoba.
5. Odstoupení od smlouvy – storno poplatky
Při odstoupení od smlouvy do 60 kalendářních dní před termínem zahájení plnění, činí storno poplatek 25 % ze sjednané úhrady, do 30 kalendářních dní před termínem zahájení plnění 50 % sjednané úhrady. V případě pozdějšího storna je třeba uhradit celou částku.
6. Termíny
6.1 Vyšší moc
O vyšší moc se jedná, pokud zadavatel nebo zhotovitel nemůže plnit své smluvní závazky kvůli události, která leží mimo jeho sféru vlivu a kontrolu a kterou nelze předvídat, nebo v případě, že by taková událost byla předvídatelná, avšak nevyhnutelná.
Za vyšší moc se považují případy, které splňují výše uvedené podmínky, zejména:
i. vypuknutí infekčních onemocnění v rozsahu epidemie, válka, nepokoje, sabotáž nebo terorismus;
ii. přírodní katastrofy, například úder blesku, požár, výbuch, povodeň nebo zemětřesení;
iii. domácí a/nebo zahraniční správní opatření v souvislosti s body i. a ii.;
Smluvní strany jsou osvobozeny od plnění svých smluvních povinností v rozsahu a po dobu trvání události vyšší moci. Pokud mají být vzájemné služby poskytovány v souvislosti s pevnou dohodou, jsou obě smluvní strany v případě vyšší moci trvale zproštěny svých vzájemných závazků. Obě smluvní strany samostatně ponesou vzniklé náklady. Zadavatel ponese náklady, které zhotoviteli vznikly u třetích osob v souvislosti s předmětnou objednávkou před vznikem této události.
Smluvní strana postižená událostí vyšší moci musí neprodleně a prokazatelně oznámit druhé smluvní straně výskyt události vyšší moci. Pokud je to možné, musí být zveřejněno očekávané trvání této události a rozsah, v jakém je omezeno plnění smluvních závazků. Smluvní strana postižená událostí vyšší moci musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí k co nejrychlejšímu opětovnému splnění smlouvy, pokud předmětem smlouvy není pevná dohoda.
V případě, že událost vyšší moci přeruší plnění smluvních závazků po dobu delší než šest týdnů, jsou obě smluvní strany oprávněny od smlouvy odstoupit. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel, musí zadavatel zhotoviteli uhradit náklady vzniklé do okamžiku odstoupení od smlouvy.
Žádná ze smluvních stran nemůže v případě vyšší moci uplatnit nároky na náhradu škody v důsledku ukončení smlouvy nebo zpoždění při poskytování služeb.
Výše uvedené podmínky platí také pro další mimořádné události, na které nemá zhotovitel přímý vliv. Mezi ně patří například výpadek provozu, stávka nebo přerušení dopravy. Tyto okolnosti v každém případě zahrnují i takové události ve sféře subdodavatelů zhotovitele a jiných třetích stran, s nimiž je zhotovitel v obchodním vztahu.
6.2 Nedodržení termínu plnění z jiných důvodů
Pokud zhotovitel není schopen dodržet sjednaný termín plnění, poskytne mu objednatel přiměřenou dodatečnou lhůtu v rozsahu minimálně 2 týdnů, aniž by objednateli z tohoto prodlení vznikly nároky jakéhokoli druhu, ledaže by zhotovitel způsobil toto prodlení hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Lhůta začíná doručením upomínky zaslané doporučeným dopisem zhotoviteli. Tato upomínka musí splňovat uvedenou podmínku (stanovení dodatečné lhůty).
7. Postoupení zakázky
Zhotovitel je oprávněn celou zakázku nebo její část zadat třetí osobě, pokud tím nejsou porušeny oprávněné zájmy objednatele. Objednatel je povinen o těchto zájmech informovat zhotovitele před udělením zakázky. V případě postoupení zásadních částí zakázky je zhotovitel povinen informovat objednatele o zamýšleném postoupení. Části zakázky se v tomto smyslu považují za zásadní, pokud jejich hodnota přesahuje alespoň polovinu celé zakázky, přičemž celková hodnota zakázky musí činit alespoň 7 267 EUR, aby vznikla informační povinnost. Tato informační povinnost se vztahuje také na ty části zakázky, které objednatel již při udělení zakázky výslovně označil jako zásadní.
7.1. Dodržování zákonných povinností
Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se na něj, jeho činnost, jeho produkty (včetně služeb, obsahu a reklamních materiálů) a jejich označování a přebírá vůči zhotoviteli výlučnou odpovědnost za jejich dodržování. To zahrnuje zejména práva průmyslového vlastnictví, autorská práva, ochranu osobních údajů, mediální právo a právo hospodářské soutěže.
Objednatel zaručuje, že veškeré jím poskytnuté nebo schválené údaje, tvrzení, označení, značky kvality, certifikáty, doklady, obrazové a textové materiály, jakož i další komunikační obsah jsou správné, úplné, aktuální, nejsou zavádějící a obecně odpovídají zákonným požadavkům. To platí zejména pro environmentální tvrzení.
Objednatel zaručuje, že veškerá jím používaná environmentální tvrzení odpovídají zákonným požadavkům a zejména nepředstavují klamavou obchodní praktiku. Objednatel se vůči zhotoviteli výslovně zavazuje nepoužívat žádnou značku udržitelnosti, která není založena na certifikačním systému nebo nebyla stanovena orgány veřejné moci; neuvádět obecná environmentální tvrzení (např. „šetrný k životnímu prostředí“, „ekologicky šetrný“, „zelený“, „šetrný k přírodě“, „ekologický“, „ohleduplný k životnímu prostředí“, „šetrný ke klimatu“, „environmentálně šetrný“, „šetrný z hlediska emisí CO₂“, „energeticky účinný“, „biologicky rozložitelný“ nebo „z biologických zdrojů“), aniž by byl schopen doložit uznávanou vynikající environmentální výkonnost, k níž se dané tvrzení vztahuje; neuvádět environmentální tvrzení vztahující se k celému produktu nebo k celé podnikatelské činnosti svého podniku, pokud se dané tvrzení ve skutečnosti vztahuje pouze k určitému aspektu produktu nebo ke konkrétní činnosti v rámci podnikatelské činnosti; a neuvádět tvrzení, že produkt má z hlediska emisí skleníkových plynů neutrální, snížený nebo pozitivní dopad na životní prostředí, pokud je toto tvrzení založeno na kompenzaci emisí skleníkových plynů.
8. Vadné plnění smlouvy
Zhotovitel ručí za řádné splnění smlouvy. Záruční lhůta činí 6 měsíců od provedení zakázky. U souhrnných zakázek začíná záruční lhůta pro části zakázky po provedení příslušného dílčího plnění. V případě neodpovídajícího splnění zakázky (nesplnění, vadné splnění) se může zhotovitel rozhodnout, zda vady odstraní nebo nechá odstranit, případně zda poskytne přiměřené snížení ceny nebo vady odstraní výměnou. Objednatel je povinen vady vzniklé při provádění smlouvy oznámit zhotoviteli neprodleně, nejpozději však do dvou týdnů po poskytnutí plnění, jinak hrozí ztráta nároku, a podrobně je odůvodnit s uvedením jednotlivých konkrétních vad. § 924 věta 2 rakouského Všeobecného občanského zákoníku se neuplatňuje.
9. Náhrada škody a odpovědnost za výrobek
Pokud se jedná o pracovní podklady, které objednatel dává zhotoviteli k dispozici, zaručuje se zhotovitel, že práva třetích stran nebudou v rozporu s jejich používáním, přičemž objednatel zhotovitele zcela zbaví odpovědnosti za případné nároky třetích stran.
Zhotovitel dále neposkytuje žádnou záruku za přípustnost reklamních opatření a údajů, pokud byly po obsahové stránce poskytnuty, iniciovány, vypracovány, schváleny nebo jiným způsobem vytvořeny objednatelem. Objednatel je povinen na vlastní odpovědnost ověřit nebo nechat ověřit příslušné právní předpoklady a mít k dispozici potřebné doklady. Pokud by protiprávnost reklamního opatření nebo údaje, které byly objednatelem poskytnuty, iniciovány, vypracovány, schváleny nebo jiným způsobem vytvořeny, vedla k uplatnění nároků, zahájení řízení nebo jiným nepříznivým důsledkům vůči zhotoviteli, zavazuje se objednatel zhotovitele v plném rozsahu odškodnit a zbavit jej veškerých souvisejících nároků.
Pokud si zhotovitel povšimne porušení právních předpisů, může kdykoli požadovat změny a doplnění zakázky. Odmítne-li objednatel provést změny v souladu se zákonnými ustanoveními, nese riziko nesplnění objednatel. Objednatel nemá nárok na žádnou záruku ani náhradu škody, ale je povinen zaplatit sjednanou odměnu.
Ve všech případech náhrady škody je odpovědnost zhotovitele za náhradu ušlého zisku, následných škod a nároků třetích stran, jakož i za lehkou nedbalost vyloučena v rozsahu povoleném zákonem. Odpovědnost zaniká šest měsíců poté, co se klient dozví o škodě a odpovědné osobě. Pokud zhotovitel dokončí objednávku s pomocí třetích osob a v této souvislosti vzniknou vůči těmto třetím stranám nároky na náhradu škody, je zhotovitel oprávněn postoupit tyto nároky zadavateli. V tomto případě se zadavatel bude přednostně obracet na tyto třetí strany.
10. Vlastnictví a užívací práva
Objednatel obdrží ke všem poskytnutým podkladům, materiálům, nápadům a ostatnímu plnění pouze nevýlučné právo užívání ke smluvně stanovenému účelu a ve smluvně sjednaném rozsahu. Předání třetím osobám není objednateli povoleno a v případě porušení je objednatel povinen bez ohledu na zavinění zaplatit penále ve výši 50 % z čisté hodnoty zakázky (bez DPH) a jakékoli další nároky zhotovitele tím nejsou dotčeny. Změny poskytnutých plnění vyžadují souhlas zhotovitele a případně také oprávněného autora.
11. Vynálezy
Zhotovitel má nárok na veškerá práva na vynálezy a ostatní průmyslová práva k dílům a vynálezům svých zaměstnanců, které tito zaměstnanci učinili v rámci poskytování plnění.
12. Označování
Zhotovitel je oprávněn u všech jím poskytnutých služeb uvádět své autorství, aniž by z toho objednateli vznikl jakýkoli nárok.
13. Mlčenlivost
Oběma smluvním stranám se zakazuje, aby po dobu platnosti smlouvy i po jejím ukončení samy používaly nebo komukoli dalšímu předávaly obchodní a provozní tajemství, jakož i veškeré informace o druhu a rozsahu činnosti a praktických aktivitách druhé smluvní strany, které od druhé smluvní strany obdržely, byť pouze náhodou.
14. Ochranná práva
Ve sjednané úhradě je zahrnuto nabytí průmyslových ochranných práv (vzorková, značková, patentová práva, práva užitných vzorů, práva ochrany polovodičů, autorská práva) v té míře, v jaké je jejich nabytí nezbytné pro to, aby je klient mohl využívat v souladu se smlouvou. Pokud jde o pracovní podklady, které zhotovitel obdržel od objednatele, zaručuje se objednatel, že jejich používání není v rozporu s právy třetích osob a ohledně jakéhokoli ručení za nároky třetích osob zajistí, aby zhotovitel nebyl zodpovědný za náhradu škody a byl zbaven odpovědnosti za případné nároky třetích stran.
Zhotovitel obdrží ke všem objednatelem pro plnění zakázky poskytnutým podkladům, materiálům, nápadům a ostatnímu plnění pouze nevýlučné právo užívání ke smluvně stanovenému účelu a ve smluvně sjednaném rozsahu. Zhotoviteli není povoleno jejich předávání třetím osobám. Předání je ovšem přípustné v rozsahu postoupení zakázky dle bodu 7.
15. Postoupení
Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, které vyplývají ze smlouvy, je možné postoupit pouze s výslovným písemným souhlasem zhotovitele.
16. Kompenzace
Kompenzace nároků zhotovitele nebo uplatnění zadržovacího práva ze strany objednatele je přípustné pouze tehdy, pokud byly pohledávky nebo právo objednatele nesporné nebo byly pravoplatně stanovené soudem.
17. Místo plnění a soudní příslušnost
Dohodnutým místem plateb a plnění je Vídeň, pokud to v zakázce není výslovně uvedeno jinak.
FPro případné spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany shodly na výhradní soudní příslušnosti věcně příslušného soudu okrsku Vídeň Innere Stadt.
18. Rozhodné právo
Smlouva a případné právní spory ohledně platného uzavření smlouvy podléhají výhradně rakouskému právu, s výjimkou referenčních norem zákona o mezinárodním právu soukromém (IPRG) a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.
Introduction
Tato webová stránka společnosti Österreich Werbung je zřízena jako otevřený internetový portál na podporu a rozvoj rakouského cestovního ruchu. Jako čistě servisní a informační platforma obsahuje tato stránka také odkazy na webové stránky třetích osob, jejichž obsahy nemůže společnost Österreich Werbung kontrolovat. Rozsudkem ze dne 19.12.2000 (4 Ob 274/00y - odpovědnost za odkazy na webové stránky) rakouský nejvyšší soud rozhodl, že osoba, která vloží odkaz, musí přijmout obsah cizí internetové stránky jako svůj vlastní a ponese za něj odpovědnost, pokud přijme její obsah za svůj vlastní.
Výslovně upozorňujeme na to, že společnost Österreich Werbung vylučuje jakoukoli odpovědnost za tyto webové stránky a na nich uvedený obsah. Uvedení odkazů na webové stránce Österreich Werbung je pouhé poskytnutí služby a má uživateli této webové stránky poskytnout přehled o webových stránkách o cestovním ruchu dostupných v Rakousku v souhrnné podobě. Österreich Werbung obsahy těchto webových stránek nepřijímá. Nelze převzít odpovědnost za obsah jiných internetových stránek, na které Österreich Werbung pouze odkazuje, protože tyto stránky nepodléhají kontrole Österreich Werbung. Přístup k obsahu externích webových stránek je proto na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Za obsah jiných webových stránek, na které společnost Österreich Werbung pouze odkazuje, nelze převzít žádnou odpovědnost, protože tyto stránky nepodléhají kontrole společnosti Österreich Werbung. V případě odkazu na webovou stránku, která obsahuje nezákonný nebo nemorální obsah, žádá Österreich Werbung o upozornění e-mailem na adresu info@austria.info. Společnost Österreich Werbung neprodleně zajistí odstranění tohoto odkazu.
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Pro případ, že si uživatelé povšimnou, že určitý link odkazuje na právně problematické obsahy, žádáme vás, abyste o takovém odkazu informovali Österreich Werbung e-mailem na adresu info@austria.info aby tento odkaz mohl být co nejdříve odstraněn.
Společnost Österreich Werbung pravidelně kontroluje a aktualizuje všechny informace, které zpřístupňuje na svých internetových stránkách dostupných pod doménou https://www.austria.info. Mezitím však může dojít ke změnám, které dosud nebyly na uvedených webových stránkách zohledněny. Z těchto důvodů Österreich Werbung nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost a úplnost webových stránek. Obsah webových stránek nepředstavuje oficiální komunikaci ani právní poradenství.
Österreich Werbung se snaží v maximální možné míře předcházet technickým závadám. Österreich Werbung však nemůže zaručit ani převzít odpovědnost za to, že fungování webové stránky nebo databáze s obsahem nebude přerušeno nebo jinak omezeno v důsledku poruch.