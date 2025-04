Der Wald ist natürlich für alle da, die Erholung und Ruhe suchen. Das Reiten im Wald ist in Österreich allerdings grundsätzlich verboten. Ausnahmen bestehen nur auf offiziell ausgewiesenen Reitwegen oder wenn eine ausdrückliche Genehmigung der Waldeigentümer:innen oder Forststraßenhalter:innen vorliegt. Diese Regelungen dienen dem Schutz des empfindlichen Ökosystems und ermöglichen gleichzeitig ein naturnahes Reiterlebnis auf den dafür vorgesehenen Strecken. Wer mehr dazu wissen will, kann in dieser Verordnung nachlesen.