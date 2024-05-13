Jóga v rakouských Alpách
Načerpejte sílu v horách a u jezer

Rakouské hory jako přirozená jógová podložka. Mezi vrcholy a jezery vznikají jedinečná místa plná energie, kde ásany získávají díky alpským panoramatům zcela nový rozměr.

Rakousko přináší do jógové praxe v horách svěží vítr: vedle klasických jógových sálů v hotelech se alpské louky, horské vrcholy a křišťálově čistá jezera mění v přírodní studia. Od hravé jógy se srnčaty přes vznášející se SUP jógu na vodě až po meditativní sněžnou jógu – Rakousko spojuje tradiční ásany s dechberoucími kulisami přírody.

Ve všech spolkových zemích se po celý rok konají kurzy, které umožňují propojení s horským světem. Čerstvý vzduch ve vyšší nadmořské výšce prohlubuje dech, panoramata uklidňují mysl. Každé cvičení se tak stává přírodním zážitkem, který dlouhodobě posiluje tělo i duši.

Přehled nabídek jednotlivých spolkových zemí

Každá spolková země vnáší do své nabídky jógových aktivit vlastní charakter a atmosféru. Nedílnou součástí zážitku jsou i okolní hory, jezera a výjimečná místa, která jsou přímo nabitá energií.

Tyrolsko

Štýrsko

Horní Rakousko

Salcbursko

Vorarlbersko

Horské regiony, které žijí jógou

Ranní jóga na horské pastvině, ale i festivaly s instruktory z celého světa – rakouské horské regiony proměňují jógu v zážitek, který probudí všechny vaše smysly.

Celoroční namasté

Jóga ve studiu Arlflow – to jsou styly hatha, vinyasa i yin. A na co se těšit v létě? Třeba na Mountain Yoga Festival s výhledy na alpské vrcholy.

St. Anton am Arlberg

Hledání rovnováhy

Vyrazte za jógou do hor za zdejšími lektory. Odměnou vám bude dechberoucí horská kulisa a po celý rok rozmanitý výběr z jedinečných zážitků pro vaši tělo i mysl.

Lech Zürs

Každotýdenní cvičení v přírodě

Uprostřed alpských luk a horských květin se každý týden cvičí ásany a relaxační techniky. Pokud se necháte vyvézt lanovkou, máte lekci zcela zdarma.

Schmitten / Zell am See-Kaprun

Čerpejte sílu plnými doušky

Pobyty, workshopy a horský festival jógy „Einfach Sein“ spojují pohyb a vědomé vnímání přírody. Ideálním výsledkem je vaše celková pohoda a harmonie.

Schladming-Dachstein

Jóga po celý rok

V místě se konají zajímavé dny jógy, workshopy i pravidelné lekce vevnitř a venku. Mnoho ubytovacích zařízení se může pochlubit svou vlastní nabídkou jógových aktivit.

Gastein

Idyla přírody a plynulý pohyb

Jóga u jezera, na vrcholu nebo na paddleboardu – festival „yoga.tage“ a celoroční kurzy vytvářejí prostor pro rovnováhu na výjimečných místech.

Kufsteinerland

Good Vibes na vysoké náhorní plošině

Festival Good Vibes s mezinárodními lektory a východ slunce na 2 064 m n. m. – propojení pohybu, hudby, přírody a lehkosti bytí.

Region Seefeld

Nejlepší začátek dne

V létě každý týden jóga na Zwieselalmu s výhledem na Dachstein – 60 minut pohybu, volitelně s bio snídaní v horské chatě.

Dachstein West

Čas pro sebe

V nadmořské výšce 1 700 m se konají týdenní lekce jógy a speciální horské jógové akce zaměřené na rovnováhu a uvolnění.

Obertauern

Odpočinek u jezera

Jóga u jezera, na pastvině nebo v bylinné zahradě – jezero Weissensee nabízí celoroční rozmanité lekce, retreaty a kurzy pro všechny úrovně.

Jezero Weissensee

Jóga všude kolem

Region u jezera Fuschlsee nabízí celoročně lekce jógy – u jezera, na molu nebo v lese, retreaty i workshopy na místech s výjimečnou energií.

Jezero Fuschlsee

Namaste u jezera – a ještě víc

Denní jógové lekce od května do října na silových místech kolem jezera Wörthersee – doplněné retreaty, SUP-jógou a festivalem Namaste am See.

Jezero Wörthersee

Jógové hotely v horách

Pozice bojovníka ve výšce 1 500 metrů, pozdrav slunci s výhledem na vrchol – kdo cvičí v Alpách, rychle pocítí, jak dobře spolu ladí pohyb a nadmořská výška.

Jógový zážitek v Kleinwalsertalu

Ve výšce 1 200 metrů denní praxe jógy ve třech blocích přináší více vnitřního klidu, rovnováhy a vědomého dechu uprostřed alpské rozlehlosti.

Přírodní hotel Chesa Valisa

Jóga na Teichalmu

Denní lekce jógy a meditace posilují tělo i ducha – přímo v přírodním parku Almenland, vedené zkušenými trenéry. Takto vypadá skutečná relaxace na dovolené.

Hotel Pierer

Přírodní zážitek v Pöllaubergu

Jóga pod otevřenou oblohou, vědomá chůze v přírodním parku a rozmanité retreaty s až devíti lekcemi denně – zde každý najde svůj vlastní flow.

Hotel Retter

Jógové varianty na Turracher Höhe

Jóga s výhledem na pohoří Korutan: retreaty kombinují proměnlivé styly s zenovou meditací a přinášejí výrazné zpomalení.

Hotel Hochschober

Nad mraky na Gerlitzen Alpe

Vysoko nad údolím působí zvukové meditace, outdoor jóga a retreaty s různými styly komplexně – perfektní pro tělo, mysl i změnu perspektivy.

Mountain Resort Feuerberg

Namaste u Achensee

Ve výšce 1 000 metrů se potkávají breathwork, otužování, jóga a sound healing s moderní všímavostí – s volným výhledem na tyrkysové jezero Achensee.

Das Kronthaler

Jóga v údolí Tannheimer Tal

Denní lekce a osobní jóga vytvářejí prostor pro individuální praxi. Hlavní důraz je na vědomé dýchání, pohyb a duševní jasnost.

Yoga-Hotel …liebes Rot-Flüh

Meditace v Kals v Großglockneru

Na úpatí Großglockneru ve výšce 1 300 metrů se otevírá útočiště: outdoor jóga, meditace a retreaty poskytují prostor pro celostní odpočinek.

Gradonna ****s Mountain Resort

Čas na odpočinek v Großarl

Jóga uvnitř i venku, kombinovaná s wellness a gurmánskými zážitky – pro harmonickou rovnováhu a novou energii v salcburských horách.

Nesslerhof

Ve flow a rovnováze v Leogangu

Denní lekce jógy uvnitř i venku, retreaty a hluboká relaxace: ve výšce 1 050 metrů na samotě je rovnováha skutečně cítit.

Forsthofalm

Jóga zažít jinak

Zážitky kolem jógy v Rakousku

Sportovní zážitky:

Zážitky se zvířaty:

Události a festivaly

Ať už u jezera, na louce nebo přímo v lyžařském areálu: celé Rakousko se stává jevištěm pro jógové festivaly, retreaty a všímavé zážitky v průběhu celého roku.
Mountain Yoga Festival

Yoga-Events in Tirol

Inspirierend in den Bergen: Sessions in unterschiedlichen Stilen, Workshops und Achtsamkeitskurse – alle Veranstaltungen und Retreats auf einen Blick.

Yoga-Events in Tirol

Nejčastější dotazy

Mnoho oblastí v Rakousku nabízí díky horám a jezerům jedinečné kulisy pro jógové lekce. Ať už přímo v přírodě nebo v interiéru s velkými panoramatickými okny – rovnováha, relaxace a flow se tu dostaví samy:

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!