Jóga v rakouských Alpách
Načerpejte sílu v horách a u jezer
Rakousko přináší do jógové praxe v horách svěží vítr: vedle klasických jógových sálů v hotelech se alpské louky, horské vrcholy a křišťálově čistá jezera mění v přírodní studia. Od hravé jógy se srnčaty přes vznášející se SUP jógu na vodě až po meditativní sněžnou jógu – Rakousko spojuje tradiční ásany s dechberoucími kulisami přírody.
Ve všech spolkových zemích se po celý rok konají kurzy, které umožňují propojení s horským světem. Čerstvý vzduch ve vyšší nadmořské výšce prohlubuje dech, panoramata uklidňují mysl. Každé cvičení se tak stává přírodním zážitkem, který dlouhodobě posiluje tělo i duši.
Přehled nabídek jednotlivých spolkových zemí
Horské regiony, které žijí jógou
Celoroční namasté
Jóga ve studiu Arlflow – to jsou styly hatha, vinyasa i yin. A na co se těšit v létě? Třeba na Mountain Yoga Festival s výhledy na alpské vrcholy.
Hledání rovnováhy
Vyrazte za jógou do hor za zdejšími lektory. Odměnou vám bude dechberoucí horská kulisa a po celý rok rozmanitý výběr z jedinečných zážitků pro vaši tělo i mysl.
Každotýdenní cvičení v přírodě
Uprostřed alpských luk a horských květin se každý týden cvičí ásany a relaxační techniky. Pokud se necháte vyvézt lanovkou, máte lekci zcela zdarma.
Čerpejte sílu plnými doušky
Pobyty, workshopy a horský festival jógy „Einfach Sein“ spojují pohyb a vědomé vnímání přírody. Ideálním výsledkem je vaše celková pohoda a harmonie.
Jóga po celý rok
V místě se konají zajímavé dny jógy, workshopy i pravidelné lekce vevnitř a venku. Mnoho ubytovacích zařízení se může pochlubit svou vlastní nabídkou jógových aktivit.
Idyla přírody a plynulý pohyb
Jóga u jezera, na vrcholu nebo na paddleboardu – festival „yoga.tage“ a celoroční kurzy vytvářejí prostor pro rovnováhu na výjimečných místech.
Good Vibes na vysoké náhorní plošině
Festival Good Vibes s mezinárodními lektory a východ slunce na 2 064 m n. m. – propojení pohybu, hudby, přírody a lehkosti bytí.
Nejlepší začátek dne
V létě každý týden jóga na Zwieselalmu s výhledem na Dachstein – 60 minut pohybu, volitelně s bio snídaní v horské chatě.
Čas pro sebe
V nadmořské výšce 1 700 m se konají týdenní lekce jógy a speciální horské jógové akce zaměřené na rovnováhu a uvolnění.
Odpočinek u jezera
Jóga u jezera, na pastvině nebo v bylinné zahradě – jezero Weissensee nabízí celoroční rozmanité lekce, retreaty a kurzy pro všechny úrovně.
Jóga všude kolem
Region u jezera Fuschlsee nabízí celoročně lekce jógy – u jezera, na molu nebo v lese, retreaty i workshopy na místech s výjimečnou energií.
Jógové hotely v horách
Jógový zážitek v Kleinwalsertalu
Ve výšce 1 200 metrů denní praxe jógy ve třech blocích přináší více vnitřního klidu, rovnováhy a vědomého dechu uprostřed alpské rozlehlosti.
Jóga na Teichalmu
Denní lekce jógy a meditace posilují tělo i ducha – přímo v přírodním parku Almenland, vedené zkušenými trenéry. Takto vypadá skutečná relaxace na dovolené.
Přírodní zážitek v Pöllaubergu
Jóga pod otevřenou oblohou, vědomá chůze v přírodním parku a rozmanité retreaty s až devíti lekcemi denně – zde každý najde svůj vlastní flow.
Jógové varianty na Turracher Höhe
Jóga s výhledem na pohoří Korutan: retreaty kombinují proměnlivé styly s zenovou meditací a přinášejí výrazné zpomalení.
Nad mraky na Gerlitzen Alpe
Vysoko nad údolím působí zvukové meditace, outdoor jóga a retreaty s různými styly komplexně – perfektní pro tělo, mysl i změnu perspektivy.
Namaste u Achensee
Ve výšce 1 000 metrů se potkávají breathwork, otužování, jóga a sound healing s moderní všímavostí – s volným výhledem na tyrkysové jezero Achensee.
Jóga v údolí Tannheimer Tal
Denní lekce a osobní jóga vytvářejí prostor pro individuální praxi. Hlavní důraz je na vědomé dýchání, pohyb a duševní jasnost.
Meditace v Kals v Großglockneru
Na úpatí Großglockneru ve výšce 1 300 metrů se otevírá útočiště: outdoor jóga, meditace a retreaty poskytují prostor pro celostní odpočinek.
Čas na odpočinek v Großarl
Jóga uvnitř i venku, kombinovaná s wellness a gurmánskými zážitky – pro harmonickou rovnováhu a novou energii v salcburských horách.