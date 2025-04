Lezení v Rakousku

Hory nás vždy fascinovaly. Začátečníci i zkušení lezci mohou zdolávat tiché skalní velikány Alp na via ferratách a lezeckých cestách.

V šest hodin ráno zaskřípe první krok ve štěrku. Vzduch je čistý, batoh sbalený - dobrý začátek lezeckého dne. Zatímco někteří ještě popíjejí první kávu, ranní ptáčata mezi lezci už mají namířeno na první cestu. Rakouské Alpy jsou pro vertikální dobrodruhy jako obrovské dobrodružné hřiště.

Via ferraty? To jsou špičkově zajištěné cesty v horách - vše od lehkých až po náročné. Záleží na vaší náladě a kondici. Každému, kdo se do regionu vydá poprvé, se dostane odborné podpory od některého z horských průvodců. Často jsou to skutečné osobnosti, znají "své" hory a vždy mají na rtech nějakou odlehčenou poznámku.

Gigantická kulisa - s rozeklanými skalními věžemi, které se z luk tyčí jako katedrály - je patrná už cestou. Jakmile dorazíte na vrchol, je čas na zaslouženou přestávku v útulné chatě nebo prostě na lavičce s výhledem na nádherné panorama.