Zahrajte si v Rakousku metanou
Tradiční zimní sport se společenským nádechem
Když se alpská jezera promění v třpytivé ledové plochy, probouzí se v Rakousku stoletá tradice: metaná. Tento původně skandinávský sport zaměřený na přesnost se v Alpách stal oblíbenou lidovou zábavou.
Podobně jako u sportů curling nebo boccia jde o to dostat kotouč („Eisstock“) co nejblíže k vyznačenému cíli („Daube“) – a to jen pomocí správného hodu a citlivého odhadu.
Jak to probíhá? Dva týmy se proti sobě utkají v průběhu šesti kol. Body získává ten, jehož „Eisstock“ skončí blíž cíli. Kouzlo této hry spočívá v tom, že se hraje venku, na křišťálově čistém zimním vzduchu a v obklopení zasněžených vrcholků hor. Ať už na upravených drahách, nebo na romanticky zamrzlých přírodních jezerech – metaná spojuje sportovní aktivitu s přírodním zážitkem.
Jde o ideální zpestření k ruchu na sjezdovkách. Metaná spojuje generace a zaručeně se postará o spoustu smíchu. Stačí jen teplé oblečení, neklouzavé boty a chuť užít si pohodovou zimní zábavu.
Přehled nabídek v jednotlivých regionech
Mezi kulturou a ruchem ulic: metaná ve městě
Dráha na metanou ve vídeňském MuseumsQuartier
Osvětlená dráha v hlavním dvoře MQ se zimním programem, navržená umělcem Martinem Markelim. Je možné si zahrát i spontánně, ale kapacita je často rychle obsazena.
Olympiaworld v Innsbrucku
Metaná v alpských kulisách: v aréně Olympiaworld vás čekají upravené dráhy a uvolněná zimní atmosféra – ideální pro odpolední zábavu s přáteli.
Umělý led v salcburském parku Volksgarten
V Ledové aréně je k dispozici krytá plocha o rozloze 3 600 m² pro bruslení, metanou a další aktivity – ideální místo pro zimní zážitky ve skupině.
Zimní svět na vrchu Schlossberg ve Štýrském Hradci
Zimní svět ve Štýrském Hradci na úpatí vrchu Schlossberg nabízí na 3 000 m² ledové plochy pro zimní zábavu – včetně oblíbené metané a působivé atmosféry.
Kluziště v Linci v parku Volksgarten
Linecký park Volksgarten nabízí all-inclusive balíček pro společné hraní metané – včetně holí, terčů, značek, tužek a nápojů.
Zimní sportovní centrum v Klagenfurtu
Dvě skvěle udržované haly v Klagenfurtu nabízejí zrcadlově lesklé ledové plochy pro bruslení, lední hokej a oblíbenou metanou.