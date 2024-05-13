Zahrajte si v Rakousku metanou
Tradiční zimní sport se společenským nádechem

Metaná v Rakousku propojuje zábavu, přírodu i přátelské soutěžení – ať už na místní dráze, nebo na zamrzlém jezeře uprostřed Alp.

Když se alpská jezera promění v třpytivé ledové plochy, probouzí se v Rakousku stoletá tradice: metaná. Tento původně skandinávský sport zaměřený na přesnost se v Alpách stal oblíbenou lidovou zábavou.

Podobně jako u sportů curling nebo boccia jde o to dostat kotouč („Eisstock“) co nejblíže k vyznačenému cíli („Daube“) – a to jen pomocí správného hodu a citlivého odhadu.

Jak to probíhá? Dva týmy se proti sobě utkají v průběhu šesti kol. Body získává ten, jehož „Eisstock“ skončí blíž cíli. Kouzlo této hry spočívá v tom, že se hraje venku, na křišťálově čistém zimním vzduchu a v obklopení zasněžených vrcholků hor. Ať už na upravených drahách, nebo na romanticky zamrzlých přírodních jezerech – metaná spojuje sportovní aktivitu s přírodním zážitkem.

Jde o ideální zpestření k ruchu na sjezdovkách. Metaná spojuje generace a zaručeně se postará o spoustu smíchu. Stačí jen teplé oblečení, neklouzavé boty a chuť užít si pohodovou zimní zábavu.

Přehled nabídek v jednotlivých regionech

Weissensee: na pečlivě upraveném přírodním ledě

Almsee: na zamrzlém jezeře

Attersee-Attergau: 8 míst na metanou

Gasteinertal: 3 dráhy, volný vstup s kartou

Großarltal: 3 dráhy pro společenské hry

Abtenau: pravidelné odpoledne s curlingem

Murtal: 8 nabídek pro fanoušky metané

Schladming-Dachstein: 17 částečně osvětlených drah

Pillerseetal: dráhy na metanou v 5 lokalitách

Seefeld: bezplatné školení pro začátečníky

Arlberg: metaná na 3 top místech

Mezi kulturou a ruchem ulic: metaná ve městě

Dráha na metanou ve vídeňském MuseumsQuartier

Osvětlená dráha v hlavním dvoře MQ se zimním programem, navržená umělcem Martinem Markelim. Je možné si zahrát i spontánně, ale kapacita je často rychle obsazena.

MuseumsQuartier

Olympiaworld v Innsbrucku

Metaná v alpských kulisách: v aréně Olympiaworld vás čekají upravené dráhy a uvolněná zimní atmosféra – ideální pro odpolední zábavu s přáteli.

Olympiaworld

Umělý led v salcburském parku Volksgarten

V Ledové aréně je k dispozici krytá plocha o rozloze 3 600 m² pro bruslení, metanou a další aktivity – ideální místo pro zimní zážitky ve skupině.

Volksgarten v Salcburku

Zimní svět na vrchu Schlossberg ve Štýrském Hradci

Zimní svět ve Štýrském Hradci na úpatí vrchu Schlossberg nabízí na 3 000 m² ledové plochy pro zimní zábavu – včetně oblíbené metané a působivé atmosféry.

Schlossberg

Kluziště v Linci v parku Volksgarten

Linecký park Volksgarten nabízí all-inclusive balíček pro společné hraní metané – včetně holí, terčů, značek, tužek a nápojů.

Volksgarten v Linci

Zimní sportovní centrum v Klagenfurtu

Dvě skvěle udržované haly v Klagenfurtu nabízejí zrcadlově lesklé ledové plochy pro bruslení, lední hokej a oblíbenou metanou.

Sportovní centrum Klagenfurt

Sportovní centrum v Eisenstadtu

Umělé kluziště v Eisenstadtu nabízí zimní zábavu na ploše 2 600 m² pro skupiny – každý pátek večer od 20:00 po předchozí rezervaci.

Sportovní centrum Eisenstadt

Přímo před dveřmi hotelu

5 tipů na ubytování pro milovníky metané

Často kladené otázky

Metaná je tradiční zimní sport, při kterém hráči posouvají těžký kotouč („Eisstock“) po ledové dráze s cílem dostat jej co nejblíže k cílovému terči („Daube“). Připomíná curling, ale je svébytným sportem pevně zakořeněným v alpské kultuře. Metaná je opravdu zábavná – vyzkoušejte ji i vy během svého pobytu v Rakousku!

Obvykle proti sobě soutěží dva týmy. V každém kole hází každý hráč jedním kotoučem, přičemž rozhodující jsou přesnost a taktika. Cílem je dostat svůj kotouč co nejblíže k cílovému terči („Daube“) nebo posunout kotouče soupeře.

  • Kotouč (většinou k zapůjčení na místě)

  • Pevná, protiskluzová zimní obuv

  • Teplé, nepromokavé oblečení

