Giletus, dobrosrdečný princ, odešel do války. Jeho žena Rosalia vládla během jeho nepřítomnosti docela krutě. Vězně nechala libovolně uvrhnout do černé věže a nechala je vyhladovět k smrti. Když se princ vrátil domů, dozvěděl se o temné vládě své ženy. Na velké hostině Giletus vyprávěl, že se setkal se zlou ženou, a vyjmenoval všechna zvěrstva, která jeho žena spáchala. Poté se přítomných zeptal, jaký trest si tato osoba zaslouží. Všichni hlasovali pro smrt. Dokonce i Rosalia. Giletus pak vykřikl: „Sami jste vynesli rozsudek!“. Rosalia byla zavřena do černé věže, dokud „po osmi dnech neumlkne“. Její duch prý strašil ve městě až do doby, kdy byla postavena Rosaliina kaple.