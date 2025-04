Posvátné ticho v Dolním Rakousku Opatství Heiligenkreuz

klášter založený v roce 1133 je překvapivě mladý: většině z asi 80 mnichů je méně než 50 let. Dost z nich si cestu do kláštera našlo prostřednictvím internetu a e-mailu. Benediktini využívají nová média, aby oslovili co nejvíce lidí a šířili své poslání po celém světě.

Právě to charakterizuje opatství Heiligenkreuz: Chápe kvalitu doby, a přesto žije beze změny, podle tradičních zásad víry a řádových pravidel.

Pokud chcete být hostem, stačí udělat jediné: být zticha, být v klidu. Protože ticho je zde posvátné.