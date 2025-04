Gut essen, trinken und schlafen In Vorarlberg

Vorarlberg vereint Spitzenküche mit stilvollen Rückzugsorten in traditioneller wie auch moderner Holzarchitektur. Im Biohotel Schwanen in Bizau setzen Emanuel Moosbrugger und Köchin Franziska Hiller auf regionale Bio-Produkte aus dem Wilde-Weiber-Garten. Das Hotel Gasthof Hirschen in Schwarzenberg begeistert mit „nose to tail“-Küche und Patissèrie von Raphaela Wirrer. Im Rote Wand Gourmethotel in Lech erlebt ihr ein Chef's Table Konzept von Julian Stieger. In der Walserstuba in Riezlern kocht Jeremias Riezler alpine Sterneküche, das Hotel Gasthof Krone in Hittisau bietet nachhaltigen Genuss von der Küche bis zu den Zimmern.