Čistý, nefalšovaný a poctivý Andreas Döllerer: vynálezce "nové alpské kuchyně"

Kdo říká Döllerer, musí mít na mysli nový alpskou kuchyni rakouská alpská kuchyně je druhým jménem pětatřicetiletého šéfkuchaře ze Salcburska. "Do centra pozornosti stavíme produkty alpského regionu a zdokonalujeme je moderními technikami přípravy a vaření," vysvětluje Döllerer svůj přístup. Nejvyšší regionální kvalita se snoubí s inovacemi. Pravé, nefalšované chutě výrobců z regionu jsou podávány v Restaurant Döllerer je oslavován. Ať už je to bluntauský uherák chovaný v nejčistší pramenité vodě, hovězí maso z pastevního chovu, bio sýry nebo divoké ovoce, bylinky a houby z lesa. Důvěra je základem spolupráce, která vždy přináší něco nového a dokazuje, že výtvory na mezinárodní úrovni jsou možné i s tím, co nabízí příroda v bezprostřední blízkosti. Döllerer je průkopníkem této tvůrčí školy, která si v posledních letech našla mnoho následovníků. A to právem.