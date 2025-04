Třída sama pro sebe: nejlepší restaurace ve Vídni

Restaurace s jedinečnou atmosférou ve Vídni

V restauraci Meierei ve městském parku, která je součástí Steirereck, se podávají nejlepší vídeňské pokrmy od snídaně až po večeři - s uvolněným výhledem na řeku Wienfluss a její promenádu. To, co na první pohled vypadá jako loď, je ve skutečnosti restaurace Motto am Fluss. Na břehu živého dunajského kanálu se podávají moderní mezinárodní pokrmy s rakouským zaměřením. Pokud si chcete dát regionální pokrmy s moderním nádechem přímo v parlamentu s výhledem na centrum města, měli byste navštívit restauraci Kelsen. Báječný výhled na centrum města (a výstavená kuchyně!) nabízí restaurace Do & Co na náměstí Stephansplatz, kde na jídelním lístku najdete klasickou vídeňskou kuchyni, sushi a sashimi, ale také ústřice a šampaňské. Na zdraví, Vídeň!