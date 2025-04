Královská apartmá a nádherný výhled

V Salcbursku se snoubí jedinečná příroda s mnohotvárnou kulturní historií Hotel Schloss Leopoldskron natáčení světoznámého filmu "The Sound of Music", který se zde částečně natáčel.

Milovníci divadla a hudby si zde také přijdou na své Schlosshotel Iglhauser neboť město u jezera Mattsee je známé svými letními festivaly pod širým nebem. Zámek z 15. století si zachoval atmosféru pivovarské hospody a dnes se zde podávají jedinečné pokrmy z ryb.

Neméně chutná je i Hotel Schloss Prielau kde šéfkuchař oceněný dvěma michelinskými hvězdičkami vykouzlí snové pokrmy. A kdo touží po středověké atmosféře, měl by navštívit restauraci Hotel Schloss Mittersillzasazený do 900 let staré historie.