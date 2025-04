Zajímavá místa v Dolním Rakousku

Oblast plná významných a jedinečných míst Světové dědictví UNESCO

Opatství Melk

Benediktinské opatství Melk je dominantou regionu Wachau a spolu s celým regionem je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Místo bylo pravděpodobně osídleno již v římských dobách a v 11. století se zde za vlády Babenberků rozvinulo duchovní a kulturní centrum.

Na počátku 18. století získal klášterní areál dnešní podobu. Slavný barokní architekt Jakob Prandtauer zde vytvořil klášterní komplex mimořádných rozměrů. Do jeho středu umístil velkolepý kolegiátní kostel. Pozoruhodné je jeho umělecké řešení, na němž se podíleli nejvýznamnější mistři své doby, například malíři Paul Troger a Johann Michael Rottmayr.

Semmeringská dráha

Semmeringská dráha byla jedním z nejvýznamnějších technických počinů 19. století. Rytíř von Ghega nechal podle svých plánů postavit první horskou železnici s plnohodnotnou dráhou v Evropě. Šlo o stavební projekt, který byl v té době považován za nepředstavitelný a zahrnoval nevídané technické výzvy. Vlaky začaly jezdit po 16 viaduktech, 100 mostech a srze 15 tunelů na trase dlouhé 41 kilometrů. Rytířova odvážná stavba, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, dodnes neztratila nic ze svého kouzla.

Kromě působivé trasy je to především krajina a vilová architektura, které inspirují železniční cestovatele. Od svého otevření v roce 1854 přivádí Semmeringská dráha hosty z Vídně na letní dovolenou do hor. Tam, kde kdysi vyhledávala odpočinek šlechta a vyšší střední vrstvy, dnes míří do horského prostředí všichni milovníci přírody.

Vinařská tradice ve Wachau

Oblast Wachau je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO a táhne se podél Dunaje od Melku až po Krems. Mírné klima přeje vinařství, které je s oblastí spojeno již od římských dob. Strmé svahy údolí Dunaje to však vinařům dodnes neusnadňují, protože práce na vinicích lze vykonávat pouze ručně na terasách tvořených kamennými zídkami. Veškerá námaha se však vyplatí, protože vinná réva má díky mimořádnému sklonu hodně slunce a kamenité půdy určují typický charakter zdejších vín. Výskyt těchto krystalinických hornin podporuje pěstování těch nejlepších odrůd bílého vína.

Tip: Kromě mnoha vinařských festivalů se zde koná i několik dalších gurmánských slavností v krásných vinařských vesnicích. Vydejte se na pohodovou plavbu lodí do jedné z nich a vychutnejte si naplno zdejší krajinu.