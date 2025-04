Zajímavá místa ve Vídni

Louky. Lesy. Městské oázy. Přírodní zážitky ve Vídni

Vídeň je v tomto ohledu jednoznačně bezkonkurenční. Ve Vídni to žije, protože je plná zeleně! V žádném jiném městě na světě nenajdete tolik vinic a nikde jinde není takový podíl zelených ploch. Přibližně polovina rozlohy města je zelenou plochou. 850 parků přímo vybízí k procházkám a tramvaj vás doveze přímo do rekreačních oblastí. Jen vídeňský Prátr, kterému se říká také "plíce" Vídně, má rozlohu 6 kilometrů čtverečních.

A není to jen dostatek zeleně, a tedy i dobrého vzduchu, co dělá vídeňský životní prostor tak cenným. Pro kvalitu života je zásadní také voda. Město má nejen tu nejlepší pramenitou vodu z hor, ale také se nachází přímo u vody. Podél dunajského ostrova se rozprostírá 42 kilometrů pláží. Na Starém Dunaji jsou za slunečných dnů k vidění surfaři, plavci a veslaři. Požitkáři tráví čas v útulných restauracích přímo na břehu a milovníci přírody se vydávají na dlouhé túry do rozsáhlých dunajských mokřadů.

Přímo v centru města si můžete vychutnat pestrý ruch podél dunajského kanálu. Po celé léto je zde otevřena řada útulných nábřežních barů.

Vídeň je ideálním místem k životu a nejzelenějším městem na světě

Zelenější město než Vídeň budete hledat těžko. Z více než 100 metropolí byla Vídeň uznána jako vítěz v žebříčku "The World's 10 Greenest Cities 2020".