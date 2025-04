Solné doly v Rakousku

Sůl se v Solné komoře těží již 7 000 let. Dnes můžete prozkoumat solné světy a dozvědět se vše o historii bílého zlata.

Solné světy v Rakousku: ze soli v horách

Krok za krokem vstupujete do hory. Je tu těsno a chladný, zemitou vůní vonící vzduch zanechává na vaší kůži vlhký film. Stěny a podlaha dolu působí drsně a krystalicky, pod konečky prstů téměř cítíte drobná zrnka soli. Dlouhá cesta hluboko do tunelů se zdá být nekonečná, až se náhle otevře velká dutina. Právě tady je v hoře uloženo bílé zlato. Ale kdo by to byl řekl? Ve světle lamp se stěny lesknou a třpytí v odstínech oranžové a červené!

A to není jediné překvapení: kdo by čekal, že tu najde podzemní modlitebnu nebo výstavu nacistického umění? Hornické diapozitivy? Nebo dokonce plovoucí divadelní scénu se světelnou show? Ve skutečnosti je návštěva solného dolu skutečným zážitkem a zanechá ve vás pocit, že jste se ponořili do velmi zvláštního a mystického světa.