Kristalle, Kunst und Staunen: In den Swarovski Kristallwelten in Wattens verschmelzen Design, Natur und Fantasie zu einem funkelnden Erlebnis für alle Sinne.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens Swarovski beauftragt die Gründerfamilie den Künstler André Heller mit der Konzeption einer Erlebniswelt, die weit über ein klassisches Museum hinausgeht. Heller erweckt eine Vision zum Leben: eine begehbare Fantasiewelt, in der Kunst und Technik auf überraschende Weise verschmelzen.

Sein Leitmotiv – ein 17 Meter hoher Riese – wird zum ikonischen Wächter der Wunderkammern. Der Riese ist eine Erfindung von André Heller – eine mythische Figur, die einst durch die Welt zog, um Schätze des Wissens und der Kunst zu sammeln. In Wattens ließ er sich nieder und bewahrt seine Wunder in unterirdischen Kammern – als Sinnbild für Neugier, Fantasie und das Staunen über das Schöne. Dafür ließ er sich von der historischen Kunst- und Wunderkammer auf Schloss Ambras bei Innsbruck inspirieren. Erzherzog Ferdinand II., ein Habsburger mit ausgeprägter Sammelleidenschaft, legte hier im 16. Jahrhundert eine einzigartige Sammlung an, die heute als das erste Museum der Welt gilt. Die Ambraser Wunderkammer vereinte Exotisches, Kostbares, Wissenschaftliches und Kurioses: von Naturwundern über technische Apparate bis hin zu filigranen Drechselarbeiten – ein Spiegelbild der Welt in all ihrer Vielfalt, Kuriosität und Schönheit.

Heller interpretiert dieses Renaissance-Konzept neu. Die Wunderkammern sind Bühnen für internationale Künstler:innen wie Salvador Dalí, Yayoi Kusama oder Brian Eno. Mal poetisch, mal versponnen, aber immer überraschend – sie verwandeln den Kristall in ein lebendiges Medium.

Ihr begegnet hier nicht nur Swarovski Kristallen – sondern auch einer besonderen Haltung gegenüber Kunst und Natur. Die Swarovski Kristallwelten sind ein Ort, an dem die Gründungsidee Daniel Swarovskis spürbar wird: Kristall nicht nur als Material, sondern als Impuls für kreative Entfaltung. Hier trifft Tiroler Bodenständigkeit auf internationale Avantgarde.