Die Gegend um den Traunsee beeindruckt mit ihrer imposanten Berg- und Seenlandschaft. Hier sind zahlreiche Aktivitäten in der Natur möglich. Der See selbst bietet sich zum Baden an, da sein Ufer frei zugänglich ist. Segeln, Windsurfen, Wakeboarden, Stand-up-Paddeln, Tauchen und Angeln machen hier besonders viel Spaß. Die Berge laden zu Mountainbiketouren und Wanderungen ein. Besonders der markante Traunstein mit seinen 1.691 Metern eignet sich für eine anspruchsvolle Tagestour, die mit Panoramablick auf die umliegenden Gipfel belohnt.