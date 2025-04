Innsbruck Card

Volný vstup do 22 muzeí a památek, jeden výstup a sjezd vybranými lanovkami v regionu v ceně a také bezplatné cestování veřejnou dopravou a Památkový autobus Hop on-Hop off - to vše a ještě více s Innsbruck Card. Karta platí 24, 48 nebo 72 hodin a dává vám volnost při objevování nejzajímavějších míst Innsbrucku.