Směnárny a bankomaty

Zahraniční měnu si můžete nechat vyměnit v mnoha bankách, směnárnách a na poštách. Při výměně se vyplatí jednotlivé směnárny porovnat, abyste se vyhnuli špatnému kurzu a vysokým poplatkům.

Banky v Rakousku mají zpravidla otevřeno v pondělí, úterý, středu a pátek od 8 do 15 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12.30 a od 13.30 do 17.30 hodin.

Z bankomatů lze vybírat hotovost nepřetržitě. Jsou zde přijímány místní i zahraniční karty Maestro, MasterCard, American Express, Visa a Diners. Za výběry však mohou být účtovány poplatky.

Platba kartou

V Rakousku lze platit kartou v mnoha, ale ne ve všech obchodech, na čerpacích stanicích, v hotelech a restauracích. Zda a kterými kartami je možné platit, lze obvykle poznat podle loga ve vstupním prostoru (často na vstupních dveřích).

Užitečné tipy