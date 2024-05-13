Two hikers with backpacks walking across an alpine meadow with mountain peaks and a cottage in the background
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Prospekty pro vaši cestu do Rakouska

Zde najdete prospekty k online prohlížení a stažení.

Prospekty pro vaši dovolenou v Rakousku si můžete také zdarma objednat v příslušných turistických organizacích, v hlavních městech spolkových zemí nebo si je stáhnout ve formátu PDF.

Pokud si chcete objednat prospekty, obraťte se prosím přímo na regionální turistická informační centra – tam vám je zdarma zašlou.

Turistické organizace spolkových zemí

Hlavní města spolkových zemí

Vezměte prosím na vědomí, že regionální prospekty lze získat pouze přímo od regionálních turistických kanceláří.

Najděte u nás své příští dobrodružství!

Naše tipy vás provedou malebnou krajinou a okouzlujícími hotely, obklopenými úchvatnou přírodou a kulturními skvosty. Ponořte se do moře zeleně, poznejte srdečnost svých hostitelů a vychutnejte si nezapomenutelné chvíle. Od příjemných výletů až po kulturní poklady a skutečné zasvěcené tipy – náš letní magazín (v němčině) je vaším klíčem k létu plnému inspirace a radosti ze života. Rakousko čeká na to, až ho objevíte.

Zum Wintermagazin
Magazín plný čisté letní radosti

Letní dovolená v Rakousku – pravý Lebensgefühl

Příroda, hory a jezera, kulturní památky a tisíce příjemných chvil tvoří zcela výjimečný životní styl během dovolené v Rakousku: pocit lehkosti, který se nádherně projevuje ve vzájemné sounáležitosti s místními lidmi.

Více informací se dočtete v našem časopise.

Letní magazín - v němčině

FAQs

Ano, všechny turistické prospekty a brožury jsou zdarma. Můžete si je prohlédnout online, stáhnout nebo si je objednat přímo u regionálních turistických organizací a měst.

Zaslání brožur v rámci Rakouska trvá zpravidla jen několik pracovních dnů. U objednávek ze zahraničí může doručení trvat o něco déle – přibližně jeden týden, v závislosti na cílové zemi a době doručení.

Většina brožur o dovolené v Rakousku vychází v němčině a angličtině. Některé regiony nabízejí své prospekty navíc i v dalších jazycích, abyste se mohli co nejlépe informovat.

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