Prospekty pro vaši cestu do Rakouska
Introduction
Prospekty pro vaši dovolenou v Rakousku si můžete také zdarma objednat v příslušných turistických organizacích, v hlavních městech spolkových zemí nebo si je stáhnout ve formátu PDF.
Pokud si chcete objednat prospekty, obraťte se prosím přímo na regionální turistická informační centra – tam vám je zdarma zašlou.
Turistické organizace spolkových zemí
Hlavní města spolkových zemí
Vezměte prosím na vědomí, že regionální prospekty lze získat pouze přímo od regionálních turistických kanceláří.
Najděte u nás své příští dobrodružství!
Naše tipy vás provedou malebnou krajinou a okouzlujícími hotely, obklopenými úchvatnou přírodou a kulturními skvosty. Ponořte se do moře zeleně, poznejte srdečnost svých hostitelů a vychutnejte si nezapomenutelné chvíle. Od příjemných výletů až po kulturní poklady a skutečné zasvěcené tipy – náš letní magazín (v němčině) je vaším klíčem k létu plnému inspirace a radosti ze života. Rakousko čeká na to, až ho objevíte.
Letní dovolená v Rakousku – pravý Lebensgefühl
Příroda, hory a jezera, kulturní památky a tisíce příjemných chvil tvoří zcela výjimečný životní styl během dovolené v Rakousku: pocit lehkosti, který se nádherně projevuje ve vzájemné sounáležitosti s místními lidmi.
Více informací se dočtete v našem časopise.