Karty hosta v Rakousku
Získejte slevy na dopravu i zážitky díky výhodným kartám hosta napříč Rakouskem
Introduction
Ať už jde o karty hosta v rakouských regionech nebo městech, tyto výhodné karty spojují zážitky a výrazně usnadňují plánování i samotný pobyt. Mnohé z nich jsou zahrnuté už v ceně ubytování u zapojených partnerů. Hosté je obvykle získají přímo zde nebo místním informačním centru. Pak už Vám nic nebude bránit v objevování dané lokality.
Výhody sahají od vstupů zdarma na památky a do muzeí přes slevy na volnočasové a přírodní aktivity až po neomezené využívání veřejné dopravy nebo lanovek. Díky tomu můžete každý den kombinovat kulturu, pohyb i odpočinek – jednoduše a bez složitého plánování.
Některé karty jsou placené, nabízejí však širší spektrum služeb a větší flexibilitu při využití. Získáte tak ještě více možností, jak si dovolenou přizpůsobit podle svých představ.
Pro rodiny s dětmi představují karty hosta ideální řešení, jak si užít pestrý program bez stresu. Zároveň pomáhají s orientací v nabídce a usnadňují výběr z mnoha aktivit v regionu.
Karta výhod Burgenland Card
Mezi Neziderským jezerem a pannonickou krajinou se každý výlet promění v zážitek. Burgenland Card otevírá přístup k mnoha přírodním i kulturním atrakcím – a to už od první noci pobytu.
Přehledně:
zdarma
veřejná doprava v ceně
bezplatná cesta do Vídně nebo z Vídně
Hlavní lákadla: Národní park Neziderské jezero – Seewinkel, římské město Carnuntum, hrad Forchtenstein
Kärnten Card v kostce
S kartou Kärnten Card můžete navštívit více než 100 výletních cílů v létě i v zimě – a to opakovaně. Pro kratší pobyty jsou navíc k dispozici flexibilní týdenní varianty.
Přehledně:
placená
Letní karta platí od: 4. dubna do 1. listopadu 2026
Zimní karta platí od: listopadu do dubna 2027
Týdenní karty: 3 dny (Advent), 7 nebo 14 dní
Highlights: krápníkové jeskyně Obir, vyhlídková věž Pyramidenkogel, lanovky
To umí pouze Niederösterreich Card
Karta Niederösterreich Card vám otevře přístup k více než 365 výletním cílům – od kulturních památek až po zážitky v přírodě po celém Dolním Rakousku i za jeho hranicemi.
Přehledně:
placená
Platí vždy od: 1. dubna do 31. března nadcházejícího roku
lanovky v ceně
Hlavní lákadla: Římské lázně v Badenu, klášter Melk, plavby DDSG Blue Danube po Dunaji
Karty výhod v Horním Rakousku
Čtyři regiony, čtyři různé modely: V Horním Rakousku otevírají karty hosta přístup k lanovkám, přírodním zážitkům i oblíbeným výletním cílům – podle regionu buď zdarma, nebo se zajímavými slevami.
Karty přehledně:
zdarma nebo za poplatek (dle konkrétní karty a regionu)
Někde dostupné už od první noci pobytu
u vybraných karet lanovky v ceně
Hlavní lákadla: vstup do Ledové jeskyně na Dachsteinu (Dachstein Rieseneishöhle), vycházky se strážci parku v NP Kalkalpen , návštěva manufaktury Gmundner Keramik
Výhody SalzburgerLand Card
Karta SalzburgerLand Card nabízí po dobu 6 nebo 12 dní volný vstup přibližně k 180 atrakcím v celém Salcbursku i městě Salzburgu. Mnohé zážitky, jako například termální lázně nebo lanovky, jsou zahrnuty jednorázově, jiné můžete využít opakovaně.
Přehledně:
placená
platí od 1. května 2026 do 1. listopadu 2026
lanovky v ceně
Největší lákadla: Solné doly Salzwelten Salzburg, lázně Felsentherme Bad Gastein, vjezd na Großglocknerskou vysokohorskou silnici
Steiermark Card přehledně
Ve Štýrsku se na krátkých vzdálenostech propojují příroda, kultura i gastronomie. Se Steiermark Card můžete objevovat přibližně 180 výletních cílů po celém regionu zdarma nebo zvýhodněně.
Přehledně:
placená
Platí od 1. dubna do 31. října 2026
lanovky v ceně
k dispozici jsou i další výhodné karty v jednotlivých regionech
Hlavní lákadla: hřebčín lipicánů v Piberu, benediktinský klášter Admont, hrad Forchtenstein
ErlebnisCard a Snow Card detailně
V Tyrolsku doplňují nadregionální zážitkové karty hustou síť regionálních karet hosta. Do popředí vystupují dva hlavní modely – ErlebnisCard Tirol pro letní zážitky a Snow Card Tirol pro intenzivní lyžařské dny.
ErlebnisCard Tirol funguje u vybraných výletních cílů na principu 1+1, zatímco Snow Card Tirol umožňuje přístup do řady lyžařských areálů po celém Tyrolsku.
Karty přehledně:
placená
ErlebnisCard: 1+1 u více než 200 výletních cílů
Snow Card: platí ve více než 90 lyžařských areálech
doplňkově: řada regionálních karet hosta s dalšími výhodami
lanovky v ceně (u vybraných nabídek)
Hlavní lákadla:
termální lázně Aqua Dome Längenfeld, Area 47 v Ötztalu, skokanský můstek Bergisel v Innsbrucku
Karty výhod ve Vorarlbersku
V-Card spojuje přibližně 90 výletních cílů po celém Vorarlbersku – od lanovek přes muzea až po venkovní koupaliště, která můžete navštívit jednou zdarma.
Přehledně:
placená
platí od 1. května do 31. října nadcházejícího roku
Další karty výhod: regionální karty v údolích a u Bodamského jezera i speciální volnočasové karty s dalšími službami
Hlavní lákadla: lanovka Pfänderbahn, Rolls-Royce Museum, plavba po Bodamském jezeře
Graz Card
Die Graz Card verbindet Kultur und Mobilität in der steirischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Museen, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen lassen sich damit unkompliziert entdecken – ergänzt durch freie Fahrt im öffentlichen Verkehr.
Přehledně:
placená
platná 24, 48 nebo 72 hodin
Graz Card: MHD v ceně
Graz Card Light: výhodnější ale bez MHD
Hlavní lákadla: lanovka Schlossbergbahn, výtah Schlossberglift, Kunsthaus Graz
Innsbruck Card
Město a alpský svět zážitků se v Innsbrucku přirozeně prolínají. Innsbruck Card spojuje muzea, památky i horské vyhlídky do jednoho kompaktního zážitku z města.
Auf einen Blick:
placená
platná 24, 48 nebo 72 hodin
včetně MHD
vstup do 22 muzeí a památek i na vybrané lanovky
volitelně: hop-on hop-off autobus
Hlavní lákadla: Swarovski Kristallwelten, Hofburg Innsbruck, Alpenzoo Innsbruck-Tirol
Linz Card
Umění, technologie a Dunaj formují zážitek z města Linz. Linz Card usnadňuje vstup do muzeí, památek i vybraných atrakcí a zároveň nabízí výhody při využívání veřejné dopravy.
Přehledně:
placená
platná 24, 48 nebo 72 hodin
včetně MHD
Doplňkové služby v závislosti na délce pobytu
Hlavní lákadla: Ars Electronica Center, lanovka Pöstlingbergbahn, Muzeum umění Lentos
Salzburg Card
Freier Eintritt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, kurze Wege zwischen den Highlights und Mobilität ohne zusätzliche Tickets: Die Salzburg Card strukturiert den Aufenthalt in der Stadt besonders effizient.
Auf einen Blick:
placená
platí 24, 48 nebo 72 hodin
veřejná doprava v ceně (kromě S-Bahn)
u vybraných atrakcí rychlejší vstup bez čekání
Hlavní lákadla: Mozartův rodný dům, pevnost Hohensalzburg, Sound of Music Tour
Vše ohledně Vienna City Card
Vienna City Card propojuje dopravu s kulturními zážitky ve Vídni. U více než 200 partnerů získáte slevy na muzea, památky i vybrané atrakce po celém městě.
Přehledně:
placená
platí 24, 48, 72 hodin nebo 7 dní
Včetně MHD
volitelně: transfer z/na letiště a hop-on hop-off autobus
Hlavní lákadla: Španělská dvorní jezdecká škola, ZOO Schönbrunn, Uměleckohistorické muzeum ve Vídni
Další městské karty:
Vstup zdarma do až 90 památek – platnost 1, 2, 3 nebo 6 dní. Včetně autobusu Hop-on Hop-off a přednostního vstupu u vybraných atrakcí s Vienna Pass
Vstup zdarma do nejoblíbenějších památek ve Vídni. Vše v jednom digitálním pasu: Vienna E-Pass
Větší flexibilita a volná mobilita při návštěvě Vídně s Vienna Flexi Pass
Slevy a bezplatná jízda veřejnou dopravou a autobusy Big Bus s Vienna Welcome Card