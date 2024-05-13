Passenger ship 'Schmittenhöhe' on Zeller See at sunset, Alps in background.
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Karty hosta v Rakousku
Získejte slevy na dopravu i zážitky díky výhodným kartám hosta napříč Rakouskem

S kartami hosta v Rakousku získáte vstupy na památky, akce i veřejnou dopravu zdarma nebo se slevou a poznáte zemi pohodlněji i výhodněji.

Ať už jde o karty hosta v rakouských regionech nebo městech, tyto výhodné karty spojují zážitky a výrazně usnadňují plánování i samotný pobyt. Mnohé z nich jsou zahrnuté už v ceně ubytování u zapojených partnerů. Hosté je obvykle získají přímo zde nebo místním informačním centru. Pak už Vám nic nebude bránit v objevování dané lokality.

Výhody sahají od vstupů zdarma na památky a do muzeí přes slevy na volnočasové a přírodní aktivity až po neomezené využívání veřejné dopravy nebo lanovek. Díky tomu můžete každý den kombinovat kulturu, pohyb i odpočinek – jednoduše a bez složitého plánování.

Některé karty jsou placené, nabízejí však širší spektrum služeb a větší flexibilitu při využití. Získáte tak ještě více možností, jak si dovolenou přizpůsobit podle svých představ.

Pro rodiny s dětmi představují karty hosta ideální řešení, jak si užít pestrý program bez stresu. Zároveň pomáhají s orientací v nabídce a usnadňují výběr z mnoha aktivit v regionu.

Burgenland Card přehledně

Karta výhod Burgenland Card

Mezi Neziderským jezerem a pannonickou krajinou se každý výlet promění v zážitek. Burgenland Card otevírá přístup k mnoha přírodním i kulturním atrakcím – a to už od první noci pobytu.

Přehledně: 

  • zdarma

  • veřejná doprava v ceně 

  • bezplatná cesta do Vídně nebo z Vídně  

  • Hlavní lákadla: Národní park Neziderské jezero – Seewinkel, římské město Carnuntum, hrad Forchtenstein

Burgenland Card
Karty hosta v Korutanech

Kärnten Card v kostce

S kartou Kärnten Card můžete navštívit více než 100 výletních cílů v létě i v zimě – a to opakovaně. Pro kratší pobyty jsou navíc k dispozici flexibilní týdenní varianty.

Přehledně: 

  • placená

  • Letní karta platí od: 4. dubna do 1. listopadu 2026

  • Zimní karta platí od: listopadu do dubna 2027  

  • Týdenní karty: 3 dny (Advent), 7 nebo 14 dní  

  • Highlights: krápníkové jeskyně Obir, vyhlídková věž Pyramidenkogel, lanovky

Letní Kärnten Card Zimní Kärnten Card
Karta výhod Niederösterreich

To umí pouze Niederösterreich Card

Karta Niederösterreich Card vám otevře přístup k více než 365 výletním cílům – od kulturních památek až po zážitky v přírodě po celém Dolním Rakousku i za jeho hranicemi.

Přehledně:  

  • placená

  • Platí vždy od: 1. dubna do 31. března nadcházejícího roku

  • lanovky v ceně

  • Hlavní lákadla: Římské lázně v Badenu, klášter Melk, plavby DDSG Blue Danube po Dunaji

Niederösterreich Card
Čtyři karty v Horním Rakousku

Karty výhod v Horním Rakousku

Čtyři regiony, čtyři různé modely: V Horním Rakousku otevírají karty hosta přístup k lanovkám, přírodním zážitkům i oblíbeným výletním cílům – podle regionu buď zdarma, nebo se zajímavými slevami. 

Karty přehledně: 

  • zdarma nebo za poplatek (dle konkrétní karty a regionu)  

  • Někde dostupné už od první noci pobytu  

  • u vybraných karet lanovky v ceně

  • Hlavní lákadla: vstup do Ledové jeskyně na Dachsteinu (Dachstein Rieseneishöhle), vycházky se strážci parku v NP Kalkalpen , návštěva manufaktury Gmundner Keramik

Karty hosta v Horním Rakousku
Karta výhod v Salcbursku

Výhody SalzburgerLand Card

Karta SalzburgerLand Card nabízí po dobu 6 nebo 12 dní volný vstup přibližně k 180 atrakcím v celém Salcbursku i městě Salzburgu. Mnohé zážitky, jako například termální lázně nebo lanovky, jsou zahrnuty jednorázově, jiné můžete využít opakovaně.

Přehledně:  

  • placená

  • platí od 1. května 2026 do 1. listopadu 2026

  • lanovky v ceně

  • Největší lákadla: Solné doly Salzwelten Salzburg, lázně Felsentherme Bad Gastein, vjezd na Großglocknerskou vysokohorskou silnici

SalzburgerLand Card
Karta výhod ve Štýrsku

Steiermark Card přehledně

Ve Štýrsku se na krátkých vzdálenostech propojují příroda, kultura i gastronomie. Se Steiermark Card můžete objevovat přibližně 180 výletních cílů po celém regionu zdarma nebo zvýhodněně.

Přehledně: 

  • placená

  • Platí od 1. dubna do 31. října 2026 

  • lanovky v ceně

  • k dispozici jsou i další výhodné karty v jednotlivých regionech

  • Hlavní lákadla: hřebčín lipicánů v Piberu, benediktinský klášter Admont, hrad Forchtenstein 

Steiermark Card
Karty výhod v Tyrolsku

ErlebnisCard a Snow Card detailně

V Tyrolsku doplňují nadregionální zážitkové karty hustou síť regionálních karet hosta. Do popředí vystupují dva hlavní modely – ErlebnisCard Tirol pro letní zážitky a Snow Card Tirol pro intenzivní lyžařské dny.

ErlebnisCard Tirol funguje u vybraných výletních cílů na principu 1+1, zatímco Snow Card Tirol umožňuje přístup do řady lyžařských areálů po celém Tyrolsku.

Karty přehledně: 

  • placená

  • ErlebnisCard: 1+1 u více než 200 výletních cílů  

  • Snow Card: platí ve více než 90 lyžařských areálech  

  • doplňkově: řada regionálních karet hosta s dalšími výhodami

  • lanovky v ceně (u vybraných nabídek)

  • Hlavní lákadla:
    termální lázně Aqua Dome Längenfeld, Area 47 v Ötztalu, skokanský můstek Bergisel v Innsbrucku

ErlebnisCard TirolSnow Card Tirol
Objevte V-Card

Karty výhod ve Vorarlbersku

V-Card spojuje přibližně 90 výletních cílů po celém Vorarlbersku – od lanovek přes muzea až po venkovní koupaliště, která můžete navštívit jednou zdarma.

Přehledně:  

  • placená

  • platí od 1. května do 31. října nadcházejícího roku

  • Další karty výhod: regionální karty v údolích a u Bodamského jezera i speciální volnočasové karty s dalšími službami 

  • Hlavní lákadla: lanovka Pfänderbahn, Rolls-Royce Museum, plavba po Bodamském jezeře

V-Card
Městské karty hosta: sightseeing pasy pro pobyt ve městě
Všechno o Graz Card

Graz Card

Die Graz Card verbindet Kultur und Mobilität in der steirischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Museen, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen lassen sich damit unkompliziert entdecken – ergänzt durch freie Fahrt im öffentlichen Verkehr. 

Přehledně: 

  • placená

  • platná 24, 48 nebo 72 hodin  

  • Graz Card: MHD v ceně 

  • Graz Card Light: výhodnější ale bez MHD  

  • Hlavní lákadla: lanovka Schlossbergbahn, výtah Schlossberglift, Kunsthaus Graz

Graz Card
Využijte Innsbruck Card

Innsbruck Card

Město a alpský svět zážitků se v Innsbrucku přirozeně prolínají. Innsbruck Card spojuje muzea, památky i horské vyhlídky do jednoho kompaktního zážitku z města.

Auf einen Blick: 

  • placená

  • platná 24, 48 nebo 72 hodin    

  • včetně MHD 

  • vstup do 22 muzeí a památek i na vybrané lanovky

  • volitelně: hop-on hop-off autobus

  • Hlavní lákadla: Swarovski Kristallwelten, Hofburg Innsbruck, Alpenzoo Innsbruck-Tirol

Innsbruck Card
Linz-Card přehledně

Linz Card

Umění, technologie a Dunaj formují zážitek z města Linz. Linz Card usnadňuje vstup do muzeí, památek i vybraných atrakcí a zároveň nabízí výhody při využívání veřejné dopravy.

Přehledně: 

  • placená

  • platná 24, 48 nebo 72 hodin  

  • včetně MHD 

  • Doplňkové služby v závislosti na délce pobytu

  • Hlavní lákadla: Ars Electronica Center, lanovka Pöstlingbergbahn, Muzeum umění Lentos

Linz-Card
Výhody Salzburg Card

Salzburg Card

Freier Eintritt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, kurze Wege zwischen den Highlights und Mobilität ohne zusätzliche Tickets: Die Salzburg Card strukturiert den Aufenthalt in der Stadt besonders effizient. 

Auf einen Blick: 

  • placená

  • platí 24, 48 nebo 72 hodin  

  • veřejná doprava v ceně (kromě S-Bahn)  

  • u vybraných atrakcí rychlejší vstup bez čekání  

  • Hlavní lákadla: Mozartův rodný dům, pevnost Hohensalzburg, Sound of Music Tour 

Salzburg Card
Městská karta ve Vídni

Vše ohledně Vienna City Card

Vienna City Card propojuje dopravu s kulturními zážitky ve Vídni. U více než 200 partnerů získáte slevy na muzea, památky i vybrané atrakce po celém městě.

Přehledně: 

  • placená

  • platí 24, 48, 72 hodin nebo 7 dní 

  • Včetně MHD

  • volitelně: transfer z/na letiště a hop-on hop-off autobus

  • Hlavní lákadla: Španělská dvorní jezdecká škola, ZOO Schönbrunn, Uměleckohistorické muzeum ve Vídni

Další městské karty:

  • Vstup zdarma do až 90 památek – platnost 1, 2, 3 nebo 6 dní. Včetně autobusu Hop-on Hop-off a přednostního vstupu u vybraných atrakcí s Vienna Pass

  • Vstup zdarma do nejoblíbenějších památek ve Vídni. Vše v jednom digitálním pasu: Vienna E-Pass

  • Větší flexibilita a volná mobilita při návštěvě Vídně s Vienna Flexi Pass

  • Slevy a bezplatná jízda veřejnou dopravou a autobusy Big Bus s Vienna Welcome Card

Vienna City Card

FAQs

V závislosti na konkrétní kartě mohou návštěvníci využít vstupy zdarma, slevy na památky a atrakce, bezplatnou veřejnou dopravu nebo další volnočasové aktivity a služby.

Karty jsou podle regionu k dispozici online, na místě v turistických informačních centrech nebo u zapojených partnerů, například v ubytovacích zařízeních.

V Rakousku najdete například městské karty pro Vídeň, Salcburk, Innsbruck, Graz nebo Linec. Jsou navržené speciálně pro poznávání měst a nabízejí výhody při návštěvě památek, muzeí i dalších atrakcí.

Ne, neexistuje jedna univerzální karta platná pro celé Rakousko. Jednotlivé regiony však nabízejí vlastní karty, například SalzburgerLand Card nebo Niederösterreich Card, které poskytují široké spektrum výhod a v některých případech je lze využít i mimo daný region.

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