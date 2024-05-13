Angelika Kauffmann
Po stopách malířky
Introduction
„The whole world is angelicamad!“
Když si kosmopolitní a mimořádně nadaná malířka Angelika Kauffmann po četných pobytech v uměleckých centrech Itálie otevře ateliér v Londýně, je jí teprve něco přes dvacet. A brzy nato je celý svět „angelicamad“ – zblázněný do Angeliky.
Podobně jako Mozartův otec v hudbě, i malující otec Angeliky rozpoznal talent své dcery (narozené v roce 1741) velmi brzy a maximálně ho podporoval. Už v 16 letech namalovala nástěnné fresky v kostele ve Schwarzenbergu v Bregenzerském lese, v rodné vesnici otcovy rodiny – a místě, které celý život považovala za svůj domov.
Nekonvenční, vdaná, zadlužená
Její portréty odpovídaly dobové módě a byly velmi žádané. Každý, kdo si něco na sebe dával, chtěl pozovat „slečně Angel“. Přezdívka pocházela od Sira Joshuaha Reynoldse, prezidenta Royal Academy, a odrážela její slávu ve vídeňské haute société. Díky tomu si vybudovala značné bohatství a její ateliér se stal centrem společenského života.
Ač byla vzdělaná, propojená a talentovaná, v lásce byla naivní: v roce 1767 ji podvedl manžel-inženýr. Tři měsíce po sňatku byla rozvedená a přišla o své jmění – bylo to dostatečně velké zklamání pro pořádný skandál.
Průkopnice své doby
O mnoho let později uzavřela druhý sňatek s malířem Antoniem Zucchim, který se vzdal vlastní kariéry, aby ji podporoval.
Angelika si zachovala nezávislost: odmítala dvorské zakázky a raději přijímala objednávky od všech koutů světa – od carů, papeže, bohatých měšťanů i bankéřů. Ona určovala ceny a témata. Malovala v Římě, Londýně, Neapoli, Benátkách i Florencii.
Merchandising s „Miss Angel“
Ačkoli originály byly vzácné, její díla – nádherné rytiny – zdobily domácnosti. Motivy z jejích obrazů se objevovaly na talířích a porcelánu až do 19. a dokonce 20. století.
Tento merchandising byl provázaný s kultem osobnosti, který ji obklopoval. Dokonce i Goethe ji obdivoval a označoval ji za „zázračnou ženu“. Když v roce 1807 zemřela v Římě, byla pohřbena s veškerou pompou.
Z Bregenzerwaldu do světa
V 18. století byla mezi mladou aristokracií a bohatými měšťany oblíbená tzv. „Grand Tour“ – vzdělávací cesta Evropou. Cestovatelé si často nechávali portrétovat u nejlepších malířů – a když už, měli portrét od Angeliky Kauffmann.
Výsledkem bylo, že její díla se rozšířila po celé Evropě – a díky Grand Tour se rozšířilo i povědomí o rakouském alpském prostředí. Dnes, kdo prochází rakouskými Alpami, kráčí i po stopách Angeliky a jejích současníků.
Hlavní životní etapy Angeliky Kauffmann
Dětství a mládí
1741: narozená v Churu, Švýcarsko; otec pocházel ze Schwarzenbergu v Bregenzerwaldu, matka byla Švýcarka; dětství trávila v Miláně a Comu.
1753: vytvořila první autoportrét – pózovala jako zpěvačka; také disponovala hudebním talentem.
1757: po smrti matky se vrátila s otcem do Schwarzenbergu, kde do místního kostela namalovala 13 postav apoštolů.
Pobyt v zahraničí
1760–1762: pobyty v Miláně, Modeně a Florencii – studium antiky a starých mistrů.
1762: stala se čestnou členkou Accademia Clementina v Bologni a získala diplom na Accademia del Disegno.
1763: pobývala v Neapoli a Ischii, poté žila s otcem v Římě; zaměřila se na portréty cestovatelů, zejména Angličanů.
1766: usadila se v Londýně, 1768 se stala spoluzakladatelkou Royal Academy of Arts.
Sňatky a usazení
1767: sňatek s podvodníkem, který jí způsobil finanční ztráty.
1781: vdala se za Antonia Zucchiho.
1782: přestěhovala se s manželem do Říma – jejich ateliér se stal centrem umělců, intelektuálů a aristokracie.
1807: zemřela v Římě, téhož roku jí byly odhaleny pamětní busty v Pantheonu.
2007: otevření Muzea Angeliky Kauffmann ve Schwarzenbergu.
Muzeum Angeliky Kauffmann ve Schwarzenbergu
Muzeum se nachází ve více než 400 let starém domě Kleberhaus. Najdete zde její originální obrazy, kresby i textilní díla a proniknete do světa, jak ovlivnila umění a módu 18. století.
Působivé je, že i přes moderní výstavní techniku byla zachována atmosféra historické budovy. Muzeum tvoří živý celek – spojení umění, historie a kultury Bregenzerwaldu.