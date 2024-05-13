Kauffmann a múza Clio v roce 1787
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Angelika Kauffmann
Po stopách malířky

Biografie Angeliky Kauffmann obsahuje vše, co je potřeba ke vzniku kultovní osobnosti: talent, lesk, skandál, obchodního ducha a život v duchu tehdejšího „jet setu“.

„The whole world is angelicamad!“

Když si kosmopolitní a mimořádně nadaná malířka Angelika Kauffmann po četných pobytech v uměleckých centrech Itálie otevře ateliér v Londýně, je jí teprve něco přes dvacet. A brzy nato je celý svět „angelicamad“ – zblázněný do Angeliky.

Podobně jako Mozartův otec v hudbě, i malující otec Angeliky rozpoznal talent své dcery (narozené v roce 1741) velmi brzy a maximálně ho podporoval. Už v 16 letech namalovala nástěnné fresky v kostele ve Schwarzenbergu v Bregenzerském lese, v rodné vesnici otcovy rodiny – a místě, které celý život považovala za svůj domov.

Angelika Kauffmann
narozena:1741 v Churu, Švýcarsko
zemřela:1807 v Římě, Itálie
známá pro:portréty a historické obrazy
styl:klasicismus
Život Angeliky Kauffmann

Nekonvenční, vdaná, zadlužená

Její portréty odpovídaly dobové módě a byly velmi žádané. Každý, kdo si něco na sebe dával, chtěl pozovat „slečně Angel“. Přezdívka pocházela od Sira Joshuaha Reynoldse, prezidenta Royal Academy, a odrážela její slávu ve vídeňské haute société. Díky tomu si vybudovala značné bohatství a její ateliér se stal centrem společenského života.

Ač byla vzdělaná, propojená a talentovaná, v lásce byla naivní: v roce 1767 ji podvedl manžel-inženýr. Tři měsíce po sňatku byla rozvedená a přišla o své jmění – bylo to dostatečně velké zklamání pro pořádný skandál.

Život Angeliky Kauffmann

Průkopnice své doby

O mnoho let později uzavřela druhý sňatek s malířem Antoniem Zucchim, který se vzdal vlastní kariéry, aby ji podporoval.

Angelika si zachovala nezávislost: odmítala dvorské zakázky a raději přijímala objednávky od všech koutů světa – od carů, papeže, bohatých měšťanů i bankéřů. Ona určovala ceny a témata. Malovala v Římě, Londýně, Neapoli, Benátkách i Florencii.

Život Angeliky Kauffmann

Merchandising s „Miss Angel“

Ačkoli originály byly vzácné, její díla – nádherné rytiny – zdobily domácnosti. Motivy z jejích obrazů se objevovaly na talířích a porcelánu až do 19. a dokonce 20. století.

Tento merchandising byl provázaný s kultem osobnosti, který ji obklopoval. Dokonce i Goethe ji obdivoval a označoval ji za „zázračnou ženu“. Když v roce 1807 zemřela v Římě, byla pohřbena s veškerou pompou.

Život Angeliky Kauffmann

Z Bregenzerwaldu do světa

V 18. století byla mezi mladou aristokracií a bohatými měšťany oblíbená tzv. „Grand Tour“ – vzdělávací cesta Evropou. Cestovatelé si často nechávali portrétovat u nejlepších malířů – a když už, měli portrét od Angeliky Kauffmann.

Výsledkem bylo, že její díla se rozšířila po celé Evropě – a díky Grand Tour se rozšířilo i povědomí o rakouském alpském prostředí. Dnes, kdo prochází rakouskými Alpami, kráčí i po stopách Angeliky a jejích současníků.

Hlavní životní etapy Angeliky Kauffmann

Dětství a mládí

  • 1741: narozená v Churu, Švýcarsko; otec pocházel ze Schwarzenbergu v Bregenzerwaldu, matka byla Švýcarka; dětství trávila v Miláně a Comu.

  • 1753: vytvořila první autoportrét – pózovala jako zpěvačka; také disponovala hudebním talentem.

  • 1757: po smrti matky se vrátila s otcem do Schwarzenbergu, kde do místního kostela namalovala 13 postav apoštolů.

Pobyt v zahraničí

  • 1760–1762: pobyty v Miláně, Modeně a Florencii – studium antiky a starých mistrů.

  • 1762: stala se čestnou členkou Accademia Clementina v Bologni a získala diplom na Accademia del Disegno.

  • 1763: pobývala v Neapoli a Ischii, poté žila s otcem v Římě; zaměřila se na portréty cestovatelů, zejména Angličanů.

  • 1766: usadila se v Londýně, 1768 se stala spoluzakladatelkou Royal Academy of Arts.

Sňatky a usazení

  • 1767: sňatek s podvodníkem, který jí způsobil finanční ztráty.

  • 1781: vdala se za Antonia Zucchiho.

  • 1782: přestěhovala se s manželem do Říma – jejich ateliér se stal centrem umělců, intelektuálů a aristokracie.

  • 1807: zemřela v Římě, téhož roku jí byly odhaleny pamětní busty v Pantheonu.

  • 2007: otevření Muzea Angeliky Kauffmann ve Schwarzenbergu.

Umění na vlastní oči

Muzeum Angeliky Kauffmann ve Schwarzenbergu

Muzeum se nachází ve více než 400 let starém domě Kleberhaus. Najdete zde její originální obrazy, kresby i textilní díla a proniknete do světa, jak ovlivnila umění a módu 18. století.

Působivé je, že i přes moderní výstavní techniku byla zachována atmosféra historické budovy. Muzeum tvoří živý celek – spojení umění, historie a kultury Bregenzerwaldu.

Muzeum Angeliky Kauffmann

Často kladené dotazy (FAQs)

  1. Výjimečná malířka: Byla jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších malířek 18. století, známá svými portréty a historickými obrazy.

  2. Mezinárodní kariéra: Kauffmann působila úspěšně v Římě, Londýně a znovu v Římě – což bylo na její dobu pro ženu naprosto výjimečné.

  3. Zakládající členka Royal Academy: V roce 1768 se stala jednou ze dvou žen, které byly přijaty jako zakládající členky prestižní Royal Academy of Arts v Londýně.

  4. Síťování a vliv: Udržovala kontakty s vlivnými osobnostmi své doby a uměla si svou pověst strategicky budovat i udržet.

  5. Mnohostrannost: Kauffmann vytvořila přibližně 800 olejomaleb, 400 kreseb, 40 leptů, fresky, pastely a miniatury.

  6. Portréty významných osobností: Malovala mimo jiné Johanna Joachima Winckelmanna, Davida Garricka a členy evropských královských rodin.

  7. Nezávislost: Přestože dostávala atraktivní nabídky, zůstala svobodnou umělkyní a nepůsobila trvale na žádném dvoře.

  8. Zazyková vybavenost: Ovládala čtyři jazyky (němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu), což podpořilo její mezinárodní úspěch.

Angelika Kauffmann žila od 30. října 1741 do 5. listopadu 1807. Narodila se v Churu, na území dnešního Švýcarska, a zemřela v Římě, kde byla také pohřbena.

Muzeum Angeliky Kauffmann se nachází ve Schwarzenbergu ve Vorarlbersku. Sídlí v tradičním bregenzerwälderském domě zvaném Kleberhaus, který pochází z roku 1556.

Angelika Kauffmann vytvořila během své kariéry v 18. století celou řadu známých obrazů. Některá z jejích nejvýznamnějších děl jsou:

Portréty:

  • Portrét Louisy Leveson Gower (1767)

  • Portrét Johanna Joachima Winckelmanna (1764)

  • Autoportrét s tužkou na kreslení (1768)

  • Portrét dámy jako vestálky (kolem 1780)

  • Autoportrét (1780–1785)

Historické obrazy:

  • Rozloučení Abélarda s Héloise (1780)

  • Poezie objímá malířství (1782)

  • Scéna s Mirandou a Ferdinandem (1782)

  • Venuše přemlouvá Helenu, aby vyslyšela Parida (1790)

  • Smrt Alkéstis (1790)

Mythologické scény:

  • Truchlící Penelopé (1763/64)

  • Bakchus nachází Ariadnu, opuštěnou Théseem na Naxu (1763/64)

  • Hektor opouští Andromaché (1767)

Allegorická díla:

  • Autoportrét na rozcestí mezi hudbou a malířstvím (1791/92)

  • Čtyři stropní malby pro Somerset House: Vynález, Barva, Kresba a Kompozice (1780)

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