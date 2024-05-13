Rogner Bad Blumau: colourful Hundertwasser building with grass roof, blue tower and curved façade, hills in background.
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Friedensreich Hundertwasser
Barevný utopista

Ekologie se setkává s uměním: Vídeňský umělec a architekt razil nové cesty díky organickým formám a ekologickým vizím.

Friedensreich Hundertwasser byl umělec, architekt a ekologický aktivista.
Již od dětství vynikal mimořádným citem pro barvy a tvary. Navzdory hrůzám druhé světové války kreslil a maloval jako chlapec pohádkové krajiny se sytými barvami, nádhernými lesy a rajskými světy. Po krátkém studiu na Vídeňské akademii výtvarných umění si v 50. letech vytvořil nezaměnitelný styl: organické tvary, zářivé barvy a spirála jako ústřední motiv. Od 70. let se více věnoval architektuře, vytvořil přes 40 staveb po celém světě a zasazoval se o ozelenění střech, „nájemníky-stromy“ a přírodě blízký styl stavění.

Hundertwasser vnímal umění jako životní filozofii.

Udržitelnost pro něj nebyla módním trendem, ale životním principem: žil skromně, využíval obnovitelné zdroje energie a vyvíjel alternativní recyklační koncepty podle zásad udržitelnosti – dávno předtím, než se staly běžnými. Na svých cestách zasadil asi 100 000 stromů, ve svých útočištích využíval vodní a solární energii, instaloval humusové toalety a vytvářel biotopy. Navrhl řadu plakátů na podporu organizací jako Greenpeace nebo Cousteauova společnost. Mnohé své barvy si vyráběl podle vlastních receptur a důkladně promýšlel místo člověka v koloběhu přírody – až do své smrti v roce 2000, kdy podle vlastního přání našel místo posledního odpočinku pod stromem na Novém Zélandu.

Friedensreich Hundertwasser
narozen:15. prosince 1928 ve Vídni
zemřel:19. února 2000 na palubě výletní lodi Queen Elizabeth 2 civilní jméno: Friedrich Stowasser
Civilní jméno:Friedrich Stowasser
Povolání:malíř, architekt, ekologický vizionář, environmentální aktivista
Místa ústraní:Vídeň, Waldviertel, Normandie, Benátky, Nový Zéland

KUNST HAUS WIEN je považováno za první „zelené muzeum“ v Rakousku.

Hundertwasserovy díla na první pohled

Po stopách Friedensreicha Hundertwassera

Rogner Bad Blumau

Termální vesnice Rogner Bad Blumau je považována za jeden z nejpovedenějších projektů ekologického umělce Hundertwassera.

Rogner Bad Blumau

Teplárna Spittelau

Hundertwasser se považoval za „lékaře architektury“ a nebál se upravovat nevzhledné stavby: „Každý, i ten nejošklivější a nemocný dům může být vyléčen.“

Teplárna Spittelau

Loď „Regentag“ – Tulln

eho loď „Regentag“ kotví od roku 2004 v přístavu v Tullnu na Dunaji, v roce 2015 byla prohlášena za kulturní památku a od roku 2018 prošla rozsáhlou renovací.

Loď „Regentag“

Odpočívadlo na dálnici Bad Fischau

Barvy, tvary a přírodní prvky proměnily běžnou budovu v komplexní umělecké dílo plné charakteru a příběhů – jedinečné místo na cestě.

Odpočívadlo na dálnici

Kostel sv. Barbory v Bärnbachu

Kostel z 50. let byl Hundertwasserem přeměněn na fantazijní dílo. Okolí zdobí symboly šesti ne-křesťanských světových náboženství.

Kostel sv. Barbory

Hundertwasserův dům

Tento umělec vnímal projekt sociálního bydlení jako „druh sochy“ a v roce 1985 vytvořil jednu z nejneobvyklejších budov svého druhu na světě.

Hundertwasserův dům

KUNST HAUS WIEN

Díky nezaměnitelným tvarům, bujné zeleni a inspirujícím výstavám spojuje toto muzeum umění, ekologické myšlení a nové pohledy na svět.

KUNST HAUS WIEN

Hundertwasserova stezka – Zwettl

Turistická a cyklistická trasa s „hundertwasserovskými“ zastávkami – od fontány na hlavním náměstí Zwettlu přes muzeum v Roitenu až po umělcův ateliér Hahnsäge.

Hundertwasserova stezka

Hundertwasserova fontána v Linci

Voda proudí v nekonečném cyklu, přijímána a předávána otevřenou rukou. Tekoucí tvary a spirály vyprávějí příběh harmonie a tvořivé proměny.

Hundertwasserova fontána

Hundertwasserova fontána v Zell am See

Voda z jezera proudí barevným a pohyblivým uměleckým dílem. Sloupy v symbolických barvách představují devět spolkových zemí a jejich rozmanitost.

Hundertwasserova fontána

Umělec a jeho představa o „humánní architektuře“

Pro citlivého umělce byla strohá poválečná architektura odpudivá. Inspiroval se v křivolakých, barevných stavbách Antonia Gaudího i francouzského autodidakta Facteur Chevala.

Hundertwasser byl přesvědčený, že přímé linie, pravé úhly, rovné podlahy a pravidelnost oken neodpovídají lidské podstatě a mohou člověka doslova nemocnit.

Podle něj jsou budovy po pokožce a oblečení „třetí kůží“ člověka, a proto by měl mít každý možnost jedinečně ovlivnit vzhled svého bydlení.

První „Zelené muzeum“ v Rakousku

Stromy vyrůstající z oken? Veselá, rozvolněná fasáda? Skutečný les a úly na střeše? Interiér bez ostrých hran a nádherně zazeleněné nádvoří? Muzeum Hundertwasser – KUNST HAUS WIEN, založené v roce 1991, zve k uměleckému zážitku. Hundertwasserův sen o oáze ve velkoměstě se stal skutečností. V duchu umělce bylo využito již existující budovy – opuštěné továrny na nábytek firmy Thonet.

Díky snaze o udržitelnost v programu i provozu získala kulturní instituce v roce 2018 Rakouský ekologický certifikát. KUNST HAUS WIEN je tak prvním „Zeleným muzeem“ země a pokračuje v Hundertwasserově kritickém pohledu na roli člověka v přírodním koloběhu s výhledem do budoucna.

140 000 včel na Hundertwasserovi

Vysoko nad střechami Vídně bzučí včely: Na střešní zahradě KUNST HAUS WIEN žijí dvě včelstva s cca 140 000 včelami medonosnými. Tato iniciativa navazuje na ekologickou vizi Friedensreicha Hundertwassera, který přírodu a architekturu vždy považoval za jednotu. Zazelenělá fasáda, střešní zahrada a přes 260 druhů rostlin poskytují včelám ideální prostředí. Ovocné stromy jako jabloně, hrušně, ořešáky a lípy zajišťují potravu, zatímco zeleň muzea podporuje druhovou rozmanitost ve městě.

Včelař Thomas Zelenka se stará o včely, které ročně dodávají asi 80 kg bio medu. Kromě medu jsou v muzeu k dostání i včelí produkty, jako svíčky nebo balzámy na rty. Jako první „Zelené muzeum“ ve Vídni pokračuje KUNST HAUS WIEN důsledně v Hundertwasserových myšlenkách – živý příklad udržitelné městské přírody a ekologické péče.

Včelí produkty ze střechy muzea

Často kladené otázky

Friedensreich Hundertwasser se narodil jako Friedrich Stowasser. Umělecké jméno vzniklo překladem části „Sto“ ze svého příjmení, což ve slovanských jazycích znamená „sto“ – tedy „Hundertwasser“. Jméno „Friedensreich“ vychází z jeho křestního jména Friedrich a znamená „bohatý na mír“.

Nejznámější jsou tyto stavby:

  • Hundertwasserhaus (Vídeň)

  • KUNST HAUS WIEN (Vídeň)

  • Rogner Bad Blumau (Štýrsko)

Friedensreich Hundertwasser se narodil 15. prosince 1928 ve Vídni jako jediné dítě inženýra Ernsta Stowassera a jeho manželky Elsy.

Friedensreich Hundertwasser zemřel 19. února 2000 na palubě výletní lodi Queen Elizabeth 2 během cesty z Nového Zélandu do Evropy.

Jeho hrob se nachází na soukromém pozemku poblíž města Kawakawa na Novém Zélandu.

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