Friedensreich Hundertwasser
Barevný utopista
Introduction
Friedensreich Hundertwasser byl umělec, architekt a ekologický aktivista.
Již od dětství vynikal mimořádným citem pro barvy a tvary. Navzdory hrůzám druhé světové války kreslil a maloval jako chlapec pohádkové krajiny se sytými barvami, nádhernými lesy a rajskými světy. Po krátkém studiu na Vídeňské akademii výtvarných umění si v 50. letech vytvořil nezaměnitelný styl: organické tvary, zářivé barvy a spirála jako ústřední motiv. Od 70. let se více věnoval architektuře, vytvořil přes 40 staveb po celém světě a zasazoval se o ozelenění střech, „nájemníky-stromy“ a přírodě blízký styl stavění.
Hundertwasser vnímal umění jako životní filozofii.
Udržitelnost pro něj nebyla módním trendem, ale životním principem: žil skromně, využíval obnovitelné zdroje energie a vyvíjel alternativní recyklační koncepty podle zásad udržitelnosti – dávno předtím, než se staly běžnými. Na svých cestách zasadil asi 100 000 stromů, ve svých útočištích využíval vodní a solární energii, instaloval humusové toalety a vytvářel biotopy. Navrhl řadu plakátů na podporu organizací jako Greenpeace nebo Cousteauova společnost. Mnohé své barvy si vyráběl podle vlastních receptur a důkladně promýšlel místo člověka v koloběhu přírody – až do své smrti v roce 2000, kdy podle vlastního přání našel místo posledního odpočinku pod stromem na Novém Zélandu.
KUNST HAUS WIEN je považováno za první „zelené muzeum“ v Rakousku.
Hundertwasserovy díla na první pohled
Po stopách Friedensreicha Hundertwassera
Rogner Bad Blumau
Termální vesnice Rogner Bad Blumau je považována za jeden z nejpovedenějších projektů ekologického umělce Hundertwassera.
Teplárna Spittelau
Hundertwasser se považoval za „lékaře architektury“ a nebál se upravovat nevzhledné stavby: „Každý, i ten nejošklivější a nemocný dům může být vyléčen.“
Loď „Regentag“ – Tulln
eho loď „Regentag“ kotví od roku 2004 v přístavu v Tullnu na Dunaji, v roce 2015 byla prohlášena za kulturní památku a od roku 2018 prošla rozsáhlou renovací.
Odpočívadlo na dálnici Bad Fischau
Barvy, tvary a přírodní prvky proměnily běžnou budovu v komplexní umělecké dílo plné charakteru a příběhů – jedinečné místo na cestě.
Kostel sv. Barbory v Bärnbachu
Kostel z 50. let byl Hundertwasserem přeměněn na fantazijní dílo. Okolí zdobí symboly šesti ne-křesťanských světových náboženství.
Hundertwasserův dům
Tento umělec vnímal projekt sociálního bydlení jako „druh sochy“ a v roce 1985 vytvořil jednu z nejneobvyklejších budov svého druhu na světě.
KUNST HAUS WIEN
Díky nezaměnitelným tvarům, bujné zeleni a inspirujícím výstavám spojuje toto muzeum umění, ekologické myšlení a nové pohledy na svět.
Hundertwasserova stezka – Zwettl
Turistická a cyklistická trasa s „hundertwasserovskými“ zastávkami – od fontány na hlavním náměstí Zwettlu přes muzeum v Roitenu až po umělcův ateliér Hahnsäge.
Hundertwasserova fontána v Linci
Voda proudí v nekonečném cyklu, přijímána a předávána otevřenou rukou. Tekoucí tvary a spirály vyprávějí příběh harmonie a tvořivé proměny.
Umělec a jeho představa o „humánní architektuře“
Pro citlivého umělce byla strohá poválečná architektura odpudivá. Inspiroval se v křivolakých, barevných stavbách Antonia Gaudího i francouzského autodidakta Facteur Chevala.
Hundertwasser byl přesvědčený, že přímé linie, pravé úhly, rovné podlahy a pravidelnost oken neodpovídají lidské podstatě a mohou člověka doslova nemocnit.
Podle něj jsou budovy po pokožce a oblečení „třetí kůží“ člověka, a proto by měl mít každý možnost jedinečně ovlivnit vzhled svého bydlení.
První „Zelené muzeum“ v Rakousku
Stromy vyrůstající z oken? Veselá, rozvolněná fasáda? Skutečný les a úly na střeše? Interiér bez ostrých hran a nádherně zazeleněné nádvoří? Muzeum Hundertwasser – KUNST HAUS WIEN, založené v roce 1991, zve k uměleckému zážitku. Hundertwasserův sen o oáze ve velkoměstě se stal skutečností. V duchu umělce bylo využito již existující budovy – opuštěné továrny na nábytek firmy Thonet.
Díky snaze o udržitelnost v programu i provozu získala kulturní instituce v roce 2018 Rakouský ekologický certifikát. KUNST HAUS WIEN je tak prvním „Zeleným muzeem“ země a pokračuje v Hundertwasserově kritickém pohledu na roli člověka v přírodním koloběhu s výhledem do budoucna.
140 000 včel na Hundertwasserovi
Vysoko nad střechami Vídně bzučí včely: Na střešní zahradě KUNST HAUS WIEN žijí dvě včelstva s cca 140 000 včelami medonosnými. Tato iniciativa navazuje na ekologickou vizi Friedensreicha Hundertwassera, který přírodu a architekturu vždy považoval za jednotu. Zazelenělá fasáda, střešní zahrada a přes 260 druhů rostlin poskytují včelám ideální prostředí. Ovocné stromy jako jabloně, hrušně, ořešáky a lípy zajišťují potravu, zatímco zeleň muzea podporuje druhovou rozmanitost ve městě.
Včelař Thomas Zelenka se stará o včely, které ročně dodávají asi 80 kg bio medu. Kromě medu jsou v muzeu k dostání i včelí produkty, jako svíčky nebo balzámy na rty. Jako první „Zelené muzeum“ ve Vídni pokračuje KUNST HAUS WIEN důsledně v Hundertwasserových myšlenkách – živý příklad udržitelné městské přírody a ekologické péče.