Hedy Lamarr
Filmová diva a Lady Bluetooth
Introduction
Hedwig Eva Maria Kiesler, narozená v roce 1914 ve Vídni-Döblingu, se už v mládí nadchla pro film. Ve věku 19 let vzbudila rozruch svým odhaleným výstupem ve filmu Extase. Později vystupovala na jevišti Theater an der Wien. Roku 1933 se provdala za zbrojaře Fritze Mandla, před nímž roku 1937 utekla.
V Londýně si jí všiml Louis B. Mayer a přivedl ji do Hollywoodu. Začala si říkat Hedy Lamarr. Byla oslavována jako „nejkrásnější žena světa“ – její styl rychle inspiroval: tmavé vlasy s pěšinkou uprostřed, klobouky a turbany. Herecký průlom však nikdy nepřišel – ani filmy jako Alžír či Samson a Dalila jí nezajistily trvalý úspěch. Vedle filmové kariéry se Lamarr věnovala technickým vynálezům. Společně s Georgem Antheilem si nechala patentovat technologii frekvenčního skákání – základ dnešního bezdrátového přenosu dat. Roku 1997 za ni obdržela EEF Pioneer Award. Zemřela v roce 2000 na Floridě – dnes je známá jako „Lady Bluetooth“.
„Musím přestat si brát muže, kteří se cítí být mnou ohroženi. Určitě někde existuje muž, který by mohl být mým manželem a necítil by se méněcenný. Potřebuju nadřazeného podřízeného muže.“
Po stopách Hedy Lamarr ve Vídni
Gartenbaukino
Hedy Lamarr se proslavila filmem „Ekstase“, který měl premiéru v Gartenbaukinu – prvním filmem s nahou scénou a zřejmě i zobrazeným orgasmem.
Divadlo MusikTheater an der Wien
Na vídeňském jevišti slavila Hedy Lamarr úspěchy v operetě jako císařovna Sissi – dokonce vjela na scénu na koni, zatímco diváci tleskali a hrála císařská hymna.
Karlskirche (Karlův kostel)
Dne 10. srpna 1933 si v tomto barokním kostele vzala průmyslníka Fritze Mandla, který jí ze žárlivosti zakázal další herecké angažmá.
Cena Hedy Lamarr
V roce 1942 vyvinula Hedy Lamarr společně s hudebním skladatelem Georgem Antheilem technologii frekvenčního skákání pro bezpečné řízení torpéd. Myšlenka neustálého přepínání rádiových frekvencí položila základ moderní bezdrátové komunikace – například technologie Bluetooth. V 90. letech byla Bluetooth vyvinuta pro přenos dat na krátké vzdálenosti mezi zařízeními. Každé zařízení má vysílací i přijímací jednotku a vlastní 48místné identifikační číslo. Přenos probíhá přes pásmo ISM.
Od roku 2018 uděluje město Vídeň Cenu Hedy Lamarr ženám, které utvářejí digitální svět. V roce 2020 ji získala informatička Laura Nenzi. Tato badatelka původem z Benátek působí na Technické univerzitě ve Vídni v oblasti počítačového inženýrství. Zabývá se logikou umělé inteligence, strojovým učením a chováním kyberfyzikálních systémů.