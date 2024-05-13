Johann Strauss syn
Ober-Schani a Waltz King
Introduction
Valčík v kolébce
Teď chce ten parchant Johann psát valčíky, i když o tom nemá ani páru!" Tato slova Johanna Strausse (otce) jsou notoricky známá. Když se mluví o valčíku, většinou se vybaví jeho syn Johann, který se narodil 25. října 1825 jako nejstarší ze šesti dětí Johanna a Anny Straussových. Jeho otec, světově proslulý taneční skladatel a dirigent, však nechtěl, aby se "Schani", jak mu všichni říkali (vídeňsky Johann), stal hudebníkem. Vždyť byl přece vládnoucím králem valčíku! Dokonce se snažil zabránit synovu debutu 15. října 1844 v "Dommayerově kasinu" - marně. "Teď jsme elektrizováni od vršku hlavy až po malíčky u nohou ... pracuje tam nahoře a stříká jiskry jako galvanická baterie," napsal nadšeně jeden kritik o ještě ne devatenáctiletém juniorovi na pódiu. "Málokdy předávají otcové svůj talent synům, ale o Straussově synovi lze skutečně říci: pro valčík se narodil!"
Smrt Beethovena a Schuberta znamenala začátek nové éry vídeňského hudebního života. Ta byla spojena s velkým rozmachem, který zase přišel od Straussovy dynastie. Johann Strauss složil svůj první valčík v šesti letech a poté, co nahradil svého otce na postu ředitele vlastního orchestru, se jeho úspěch mimo Vídeň nezadržitelně blížil. Od roku 1863 dirigoval všechny dvorní plesy - začala nová éra v dějinách vídeňského tance.
Co ale znamená vídeňský valčík, který byl v roce 2017 zapsán na seznam nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO? Vídeňský valčík, který vznikl z jednoho z nejstarších moderních měšťanských společenských tanců, nebyl až do Vídeňského kongresu (1815) ve vyšších kruzích povolen a byl považován za nevhodný. Teprve mnohem později, s vzestupem měšťanstva, otevřením salonů výtvarnému umění, zavedením dvorních plesů a novou Vídní, která zbořila staré městské hradby, byl dán směr nové, živé éře: Gründerzeit.
Jeho valčík "Na krásném modrém Dunaji", známější jako "Dunajský valčík", je považován za "neoficiální hymnu Rakouska"
Vídeň Johanna StrausseKrál valčíků byl pravý Vídeňák. Zde komponoval, miloval a dirigoval.
Pamětní deska s portrétním reliéfem připomíná rodiště Johanna Strausse (syna). Odtud se můžete projít k Café Sperl a začít den vídeňskou melanží a "snídaní Sperl". Za pět minut dojdete na Naschmarkt, vídeňský trh pro labužníky. O pár domů dál se nachází MusikTheater an der Wien kde měl v roce 1874 premiéru Straussův "Fledermaus".
Dále do centra města se nachází Straussovo muzeum s vícedimenzionální expozicí Straussovou stálou expozicí. O pár kroků dál dojdete ke kostelu Karlskirche, kde se 28. května 1878 - pouhých sedm týdnů po smrti své ženy Jetty - oženil s herečkou Angelikou Dittrichovou.
Na druhé straně se nachází Musikverein (Vídeňský hudební spolek) kde sídlí Společnosti přátel hudby ve Vídni. V roce 1870 zde na zahajovacím plese dirigovali bratři Straussové a dnes se ve Zlatém sále koná novoroční koncert Vídeňských filharmoniků.
Za rohem se nachází Vídeňská státní opera kde měla v roce 1892 premiéru jediná opera Johanna Strausse "Ritter Pásmán". Zajížďka do Domu hudby interaktivního muzea zvuku, které vás zve k virtuálnímu dirigování. Kärntner Straße vás pak zavede přímo do ulice Dómu svatého Štěpána pokračujte podél Wollzeile do Stadtparku, kde byl v roce 1921 zvěčněn král valčíků s houslemi v ruce - oblíbený motiv pro fotografie.
Nedaleko, v Kursalon Hübner, johann často koncertoval se svými dvěma bratry. Dnes zde můžete zažít Straussovy koncerty, stejně jako v tzv Schönbrunnské oranžerii kde kdysi hrál sám Mozart.
V Meierei v městském parku v mléčné pijárně u řeky Vídeň, můžete poobědvat a pak se projít po Ringstrasse k Dunajskému kanálu. Zde, ve svém bývalém Bytě napsal Dunajský valčík.
Tip: Poutním místem pro Straussovy fanoušky je také kostel sv Straussův dům.
Mozartovo rodné město se při příležitosti 200. výročí jeho narození stane kulturním centrem.
Strauss a ženy
Johann Strauss (syn) byl třikrát ženatý a jeho ženy často přebíraly řízení jeho kariéry. Jeho první manželka Jetty Treffzová byla zpěvačka. Starala se o jeho finance a podporovala jeho image sukničkáře, což přispělo k jeho popularitě. Po 15 letech manželství v roce 1878 zemřela, což Johanna těžce zasáhlo.
O několik týdnů později se oženil s mnohem mladší herečkou Angelikou "Lili" Dittrichovou. Manželství nemělo dlouhého trvání a skončilo po čtyřech letech, kdy ho Lili opustila kvůli řediteli vídeňského divadla. Johann se hluboce urazil a přesunul premiéru své operety "Eine Nacht in Venedig" do Berlína.
Jeho třetí žena, Adele Straussová, se o Johanna starala podobně jako Jetty. Aby si mohl vzít Adele, přestoupil Johann na protestantskou víru. Adele mu zůstala věrná až do jeho smrti a pečlivě spravovala jeho majetek. Dokonce dosáhla obnovení autorských práv na jeho díla, známá jako "Lex Johann Strauss".
Three-four time today
Kdo se domnívá, že valčík lze tančit pouze na melodie Straussových, je na omylu. Nespočet světoznámých popových a rockových hitů posledních desetiletí vzniklo ve svižné tříčtvrteční době, včetně "Love on the Brain" od Rihanny a "Somebody to Love" od skupiny Queen. Výběr moderních písní, na které si můžete zatančit vídeňský valčík, najdete zde:
To je Amore od Deana Martina
Breakaway od Kelly Clarkson
Kiss from a Rose od Seala
Delilah od Toma Jonese
Love on the Brain od Rihanny
Have You Ever Really Loved a Woman? od Bryana Adamse
Bed of Roses od Bon Jovi
Somebody to Love od skupiny Queen
Perfect od Eda Sheerana
Piano Man od Billyho Joela
Que Sera, Sera (Cokoli bude, bude) doris Day