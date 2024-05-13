Oskar Kokoschka
Malíř a dramatik
Introduction
Velký malíř a představitel expresionismu Oskar Kokoschka se narodil v malebném městečku Pöchlarn na Dunaji. A i když proslul po celém světě, svůj původní domov v Dolním Rakousku nosil celý život ve svém srdci.
Dnes je v Pöchlarnu přítomnost tohoto výjimečného umělce silnější než kdy dřív. „Jsme na to hrdí,“ říká kunsthistorička a autorka knih o Kokoschkovi Bernadette Reinhold: „Pöchlarn má jen kolem 4 000 obyvatel. Že se zde narodil tak významný umělec a že jeho rodný dům dnes slouží jako muzeum a dokumentační centrum – to je opravdový dar.“
Návštěvníci zde potkávají Kokoschku na každém kroku: jeho obří reprodukce zdobí fasády mnoha domů. Ještě intenzivnější zážitek nabízí Muzeum Oskara Kokoschky v Pöchlarnu, které se nachází přímo v jeho rodném domě a přilehlé historické stodole.
Oskar Kokoschka a jeho vášnivý svět obrazů
Etapy života a umění
1886–1909: Raná léta a umělecký průlom
Oskar Kokoschka se narodil v Pöchlarnu a vyrůstal ve Vídni. Na Uměleckoprůmyslové škole si rychle vybudoval osobitý styl. Pozornost vzbudil už brzy – kontroverzní hrou Vrah, naděje žen (Mörder, Hoffnung der Frauen) a pohádkovou knihou Snící chlapci (Die träumenden Knaben).
1910–1914: Berlín a Alma Mahler
Kokoschka navázal umělecké kontakty v Berlíně a navázal intenzivní vztah s Almou Mahleru, který ovlivnil řadu jeho obrazů a literárních děl. Tato bouřlivá etapa zanechala silnou stopu v jeho tvorbě.
1914–1918: Válka a trauma
Dobrovolně narukoval do armády a byl těžce zraněn. Válečné zážitky ho hluboce poznamenaly a zásadně se promítly do jeho tvorby. V Drážďanech se zapojil do umělecké bohémy a zpracoval své zkušenosti v divadelních hrách.
1938–1953: Exil ve Velké Británii
Nacisté ho označili za „zvrhlého umělce“, a tak odešel do exilu do Velké Británie. Tam se nejen věnoval malbě, ale také veřejně vystupoval proti totalitě. Zůstal věrný svému expresivnímu stylu a jeho díla nesla silný politický podtext.
1953–1980: Návrat a odkaz
V Salcburku založil „Školu vidění“ (Schule des Sehens), dnes Mezinárodní letní akademii výtvarného umění, kde podporoval mladé talenty. Svá poslední léta strávil u Ženevského jezera – maloval, psal a až do konce života zůstal aktivní. Zemřel v roce 1980 v Montreux. Jeho dílo má dodnes celosvětový význam.
Pöchlarn jako „trvalý návrat domů“
Oskar Kokoschka zůstal po celý život úzce spjat se svým rodištěm Pöchlarnem. Bernadette Reinhold, vedoucí Oskar-Kokoschka-Zentrum na Univerzitě užitého umění ve Vídni a přední odbornice na jeho dílo, vysvětluje: „Kokoschka se opakovaně odkazoval na Pöchlarn – v mnoha svých povídkách i textech. Založení dokumentačního centra v domě jeho rodičů pro něj znamenalo jakýsi ‚trvalý návrat domů‘.“
Dunaj hrál v jeho životě výjimečnou roli – bez ohledu na to, zda právě žil v Londýně, cestoval po Blízkém východě nebo tvořil u Ženevského jezera. „Narodil se u řeky, kde je všechno neustále v pohybu a kde se vlivy různých kultur mísí – to pro něj bylo zásadní,“ říká Reinhold. V 50. letech byl Kokoschka jmenován čestným občanem města.
Malíř duší a „divoch z povolání“
Oskar Kokoschka byl všestranný talent – dnes bychom řekli „multitalent“. Psal divadelní hry a povídky, navrhoval scénografie pro divadla i mozaiky pro kostely. Především však maloval – divoce, expresivně a s hlubokým citem. Právě jeho výjimečné a na svou dobu zcela revoluční portréty mu přinesly mezinárodní slávu. Nešlo mu o věrné zachycení vzhledu, ale o odhalení charakteru, který se skrýval pod povrchem.
Z Kokoschkových portrétů vyzařuje optimismus, ale i nejistota, vnitřní napětí a často také smutek a bolest. Jeho tvorba bývá označována jako „malba duše“. Umělci totiž nešlo jen o vnější podobu – chtěl na plátno přenést celou osobnost člověka.
Portréty neklidného ducha
Již jako mladý muž odešel Oskar Kokoschka do Vídně, kde položil základy své umělecké dráhy. Ze všeho nejvíce ho fascinovaly lidské tváře – téměř polovina jeho děl jsou portréty. Maloval Adolfa Loose, Karla Krause i řadu politiků a veřejně známých osobností.
Po první světové válce působil jako profesor v Drážďanech. Roku 1923 si vzal neplacenou dovolenou – a už se nikdy nevrátil. Místo toho putoval několik let Evropou, severní Afrikou a Předním východem, kreslil a maloval.
Když nacisté jeho umění označili za „zvrhlé“, emigroval do Londýna, kde vytvořil silně politicky laděná díla. Skutečný domov nalezl tento neúnavný poutník až u Ženevského jezera, kde také v roce 1980 zemřel ve věku 94 let.