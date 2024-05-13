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Peter Rosegger
Literatura mezi sněhem a ledem

Texty Petera Roseggera vyprávějí o lidech a jejich setkáních se zimou.

Očima dítěte líčil Peter Rosegger krásu, ale i drsnou nehostinnost zimy. Vyrůstal na horském statku ve Štýrsku – básník mu později říkal „lesní domov“ („Waldheimat“) – a stal se úspěšným německy píšícím spisovatelem přelomu století.

Zvláštní obliby se těšilo jeho třísvazkové vyprávění Když jsem ještě byl chlapcem z lesního statku (Als ich noch ein Waldbauernbub war), které vycházelo v letech 1900 až 1902 a stalo se skutečným bestsellerem.

Peter Rosegger se narodil v roce 1843 v horské osadě Alpl jako nejstarší ze sedmi dětí. Syn negramotného otce se mnoho naučil od své matky, která číst uměla. V sedmnácti letech nastoupil do učení na krejčího, protože byl na práci na statku příliš slabý.

Při cestách od statku ke statku poznával různé zvyky i lidi. Brzy začal psát své první texty, změnil si příjmení z „Roßegger“ na „Rosegger“ a stal se známým autorem. Dvakrát se oženil, měl pět dětí a podnikal čtenářská turné po střední Evropě. Zemřel v roce 1918 v Krieglachu, kde je také pochován.

Peter Rosegger
narozen:31. července 1843 v Alplu ve východním Štýrsku
zemřel:26. června 1918 v Krieglachu
povolání:spisovatel, básník a novinář
slavné dílo:Lesní domov: Čtyři příběhy z mládí (Waldheimat: 4 Erzählungen aus der Jugendzeit)

„Žádný člověk na světě mi neudělal tolik radosti jako příroda – svými barvami, zvuky, vůněmi, svým klidem a náladami.“

Peter Rosegger ve všech perspektivách

Spisovatel, básník a novinář

V době industrializace ukojoval Rosegger touhu po autentických příbězích z venkova, které představovaly pozitivní protiváhu k uspěchanému životu ve velkoměstech. Tak se zrodil žánr „venkovského románu“ (Heimatroman).

Bylo by však chybou vnímat Roseggera pouze jako literárního zastánce idylického venkovského světa. Psával také o odříkání, chudobě a hluboké nerovnosti mezi bohatými statkáři a chudými rolníky.

Dílo Petera Roseggera
Sbírka vyprávění

„Když jsem ještě byl chlapcem z lesního statku“

„Als ich noch ein Waldbauernbub war“
Tiché kouzlo zimy, spojené s náročným životem horských sedláků, se zrcadlí například ve vánočním příběhu ze slavné sbírky vyprávění Když jsem ještě byl chlapcem z lesního statku (Als ich noch ein Waldbauernbub war).

V příběhu Jak jsem šel pro vánoční radost (Als ich Christtagsfreude holen ging) popisuje Rosegger nekonečně dlouhou cestu z domovského statku na Alplu do vzdáleného údolí Mürztal, odkud musel přinést suroviny pro vánoční jídlo pro celou rozvětvenou rodinu. Hodiny chůze po kluzkých svazích a hlubokých zasněžených lesích byly běžnou součástí vyčerpávající každodennosti v tomto odlehlém světě.

Povídka

„In der Christnacht" (O vánoční noci)

V povídce O vánoční noci popisuje Rosegger noční putování na půlnoční mši. Kdo se dnes v zimě vydá z „Kluppeneggerhofu“, tedy původního rodného domu Roseggera, do Sankt Kathrein am Hauenstein, může na vlastní kůži zakusit náročnost této cesty hluboce zasněženým a strmým terénem.

Podél turistické trasy z rodného domu na Alplu až ke své oblíbené farnosti – kostelu sv. Kateřiny (Pfarrkirche St. Kathrein am Hauenstein) – připomínají citáty a nápisy na tabulkách dílo slavného „básníka domova“.

Pěší stezka „Christmettenweg“Farní kostel sv. Kathrein

Po stopách Petera Roseggera

Rodný dům Roseggera

Mnoho jeho příběhů vypráví o jednoduchém selském životě 19. století – lze je zažít v rodném domě na Alplu s obytnou světnicí, černou kuchyní a přadlářskou boudou.

Rodný dům Roseggera

Roseggerova lesní škola

Lesní školu na Alplu nechal Rosegger postavit, aby bojoval proti odlivu obyvatel z venkova. Školní třída i tzv. „Roseggerův pokoj“ jsou zachovány v původní podobě.

Roseggerova lesní škola

Roseggerovo muzeum

V někdejší Roseggerově vile v Krieglachu přibližuje stálá expozice jeho život, tvorbu a vnitřní rozpor mezi ochranou přírody a pokrokem.

Roseggerovo muzeum

Často kladené otázky (FAQ)

  • 1843: narozen v Alplu ve východním Štýrsku jako nejstarší ze sedmi dětí

  • 1918: zemřel v Krieglachu v kruhu rodiny

Peter Rosegger (1843–1918) je známý jako spisovatel, básník a novinář pocházející ze Štýrska. Jeho díla líčí jednoduchý život v Alpách, selskou tradici a společenské změny. Knihy jako Lesní domov (Waldheimat) nebo Jakob poslední (Jakob der Letzte) mu zajistily čtenářskou obec i daleko za hranicemi Rakouska. Rosegger se zasazoval o vzdělání, sociální spravedlnost a uchování venkovské kultury. V roce 1913 byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu.

Rodný dům Petera Roseggera se nachází v Alplu, malé obci ve Štýrsku asi 20 km od Krieglachu. Jednoduchý dřevěný dům leží ve výšce přibližně 1 200 m n. m. a dnes slouží jako muzeum – nabízí autentický pohled na život v 19. století.

Muzeum Petera Roseggera se nachází v Krieglachu, kde Rosegger strávil poslední roky života. Ve „Ville Rosegger“ jsou k vidění osobní předměty, rukopisy i vhled do jeho literární tvorby.

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