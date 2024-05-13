Two women in traditional dress are waving from a wooden balcony in the Alpbachtal, surrounded by red geraniums, with a "Rooms Available" sign clearly visible.
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Alpbachtal v Tyrolsku
Dovolená v horských vesnicích: tradice, sklářství a rodinné lyžování

Horské vesnice v údolí Alpbachtal ukazují pravé Tyrolsko. Zažijete zde živé tradice i krásnou přírodu s horami a křišťálově čistými jezery.

Mezi skalnatým pohořím Rofan a mírnějšími Kitzbühelskými Alpami leží údolí Alpbachtal – místo, které okouzlí svou autentickou atmosférou. Květinová vesnice Alpbach s tradičními dřevěnými domy patří k nejkrásnějším v Rakousku. Nedaleké městečko Rattenberg láká úzkými uličkami a tradiční výrobou skla.

V létě nabízí region pestré možnosti: turistiku na vyhlídkové vrcholy, koupání v jezerech i trasy pro horská kola. V zimě se Alpbachtal proměňuje v lyžařskou oblast Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau s upravenými sjezdovkami a ideálními podmínkami pro zimní sporty.

Rychlé informace o Alpbachtalu
Lokalita: 140 km západně od Salcburku, mezi Innsbruckem a Kufsteinem
Höhe Alpbach:974 m
Einwohner:innen in Alpbach:ca. 2.545 (Stand 2025)
Rekreační střediska:10
Lyžařská oblast:Alpbachtal Wildschönau se 113 km sjezdovek
Vleky a lanovky:45
Horské chaty a penziony: 25
Zimní turistické stezky: více než 100 km
Nejvyšší hora: Wiedersberger Horn 2 025 m n. m
Příjezd
Události

Na Alpbachtal Card vám nabízí celoroční program s mnoha službami a slevami. Dostanete ji zdarma při přihlášení.

Všechny perspektivy Alpbachtalu

Top místa, aktivity & události

Odpočiňte si u jezera Reintalersee

Alpbachtal Hüttenjause: stanice a horské hospody

Lauserland: lesní hřiště s horskou dráhou Alpine Coaster

Sklářské městečko Rattenberg

Upečte si pudinkový koláč v Muzeu tyrolských statků

Muzeum tyrolských statků: Největší skanzen v Tyrolsku

Alpbach: Nejkrásnější (květinová) vesnice Rakouska

Horní stanice lanovky v Alpbachtalu

Aktivity v Alpbachtalu

Jedinečná místa k pobytu

Böglerhof: čistě přírodní lázeňské středisko

Alpbacherhof: horský a lázeňský resort

Alpbacherin: butikový hotel

Penthouse Chalet: Haus Sonnenblick

Galtenberg Family & Wellness Resort

Pirchnerhof in Reith: Aktivní odpočinek i wellness

Zážitek pro všechny

Bezbariérově v Alpbachtalu

Dovolená v Alpbachtalu je dostupná pro každého – včetně osob s omezenou pohyblivostí. Bezbariérové ubytování, upravené turistické trasy i přístupné výletní cíle umožňují objevovat region bez omezení. Alpbachtal patří mezi vzorové oblasti udržitelného turismu s důrazem na ekologii, e-mobilitu a odpovědný přístup k přírodě.

V zimě nabízí region i jedinečný zážitek: lyžování na monoski. V Alpbachu si můžete vyzkoušet sjezdovky s podporou zkušeného instruktora a užít si hory naplno bez bariér.

Do Alpbachtalu bez bariér

Nejčastější dotazy

Alpbachtal se nachází v Tyrolsku a je známý svými 10 prázdninových vesnic:

  • Alpbach: Hlavní obec údolí, známá svou tradiční dřevěnou architekturou a jako místo konání Evropského fóra Alpbach.

  • Reith im Alpbachtal: Oblíbené prázdninové místo zejména pro rodiny.

  • Brixlegg: Menší tržní městečko, které se vyznačuje blízkostí hostince a starého města Rattenberg.

  • Münster: Malá obec mezi Alpbachem a údolím řeky Inn, která je dobrým výchozím bodem pro pěší túry.

  • Rattenberg: Nejmenší rakouské městečko proslulé sklářstvím a zachovalým středověkým starým městem.

  • Kramsach: Proslulý svými jezery (např. Reintalské jezero) a Tyrolským zemědělským muzeem

  • Brandenberg: Idylická obec, která je oblíbená zejména díky řece Brandenberger Ache a zážitkům z přírody.

  • Radfeld, Breitenbach am Inn a Kundl: Všechny tři vesnice jsou vhodné pro cyklistické výlety po Innské cyklostezce a pěší túry.

Zde je sedm nejzajímavějších míst, která jsou vhodná zejména pro rodiny v létě i v zimě:

  • Alpbachtaler Lauser-Sauser: velkolepá celoroční sáňkařská dráha na kolejích, která je v provozu i v zimě.

  • Lauserland na Wiedersbergerhornu: Velké dobrodružné hřiště na hoře

  • Juppi Zauberwald v Reith im Alpbachtal: Tematická turistická stezka, kde mohou děti hravou formou objevovat přírodu.

  • Výlety na horských kolech: V Alpbachtalu je mnoho tras pro horská kola vhodných pro rodiny s dětmi.

  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: Lyžařský areál vhodný pro rodiny s dětmi nabízí četné sjezdovky pro začátečníky a dětské areály. Za zmínku stojí zejména lyžařské školy a speciální dětské lyžařské kurzy.

  • Sáňkování v Inneralpbachu: Sáňkařské dráhy v Alpbachtalu jsou skvělou zábavou pro rodiny.

  • Výlety na sněžnicích pro rodiny: Alpbachtal nabízí výlety na sněžnicích s průvodcem, které jsou vhodné i pro děti.

Zde jsou naše doporučení pro vás:

  • Dorf der Denker Tour: Na této túře objevíte stopy filozofů a mistrů, kteří utvářeli Alpbach.

  • Reintalersee Kramsach: Je to jeden z nejznámějších nejteplejších jezer ke koupání v Tyrolsku a rájem pro milovníky přírody.

  • Alpbachtal Hüttenjause: Hüttenjause: Tradiční "Hüttenjause" je součástí horské dovolené v Alpbachtalu. V rustikálních občerstvovacích stanicích a horských hostincích si můžete po túře vychutnat regionální speciality.

  • Sklářské městečko Rattenberg: V půvabných uličkách tohoto historického městečka se můžete ponořit do staletého umění foukání skla.

  • Vrchol horské stanice Alpbachtal: Na stanici, která se nachází ve výšce necelých 2 000 metrů, se dostanete lanovkou. Odtud se vám naskytne panoramatický výhled na Kitzbühelské Alpy a pohoří Rofan.

  • V Muzeu tyrolských statků si upečte Prügeltorte: Obzvláště oblíbené je pečení Prügeltorte, tyrolské speciality, která se peče na otevřeném ohni na vále.

V regionu Alpbachtal najdete dva skiareály, které nabízejí pestré možnosti pro lyžování:

  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau patří mezi největší lyžařské oblasti v Tyrolsku se 114 km sjezdovek. Nabízí široké, upravené tratě, moderní lanovky a je vhodný zejména pro rodiny. Výhodou je i dobrá dostupnost a částečná bezbariérovost.

  • Menší areál Reither Kogel v Reith im Alpbachtal je ideální pro začátečníky a děti. Nabízí přehledné sjezdovky, snadný přístup a možnost večerního lyžování.

Alpbachtal Card je bezplatná karta pro hosty, kterou získáte při ubytování. V létě zahrnuje jízdy lanovkami, vstupy ke koupání i dopravu autobusem. V zimě umožňuje využívat skibus, běžkařské tratě, sněžnicové túry nebo se zapojit do doprovodných programů a akcí.

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