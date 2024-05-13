Alpbachtal v Tyrolsku
Dovolená v horských vesnicích: tradice, sklářství a rodinné lyžování
Introduction
Mezi skalnatým pohořím Rofan a mírnějšími Kitzbühelskými Alpami leží údolí Alpbachtal – místo, které okouzlí svou autentickou atmosférou. Květinová vesnice Alpbach s tradičními dřevěnými domy patří k nejkrásnějším v Rakousku. Nedaleké městečko Rattenberg láká úzkými uličkami a tradiční výrobou skla.
V létě nabízí region pestré možnosti: turistiku na vyhlídkové vrcholy, koupání v jezerech i trasy pro horská kola. V zimě se Alpbachtal proměňuje v lyžařskou oblast Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau s upravenými sjezdovkami a ideálními podmínkami pro zimní sporty.
Na Alpbachtal Card vám nabízí celoroční program s mnoha službami a slevami. Dostanete ji zdarma při přihlášení.
Všechny perspektivy Alpbachtalu
Top místa, aktivity & události
Jedinečná místa k pobytu
Bezbariérově v Alpbachtalu
Dovolená v Alpbachtalu je dostupná pro každého – včetně osob s omezenou pohyblivostí. Bezbariérové ubytování, upravené turistické trasy i přístupné výletní cíle umožňují objevovat region bez omezení. Alpbachtal patří mezi vzorové oblasti udržitelného turismu s důrazem na ekologii, e-mobilitu a odpovědný přístup k přírodě.
V zimě nabízí region i jedinečný zážitek: lyžování na monoski. V Alpbachu si můžete vyzkoušet sjezdovky s podporou zkušeného instruktora a užít si hory naplno bez bariér.