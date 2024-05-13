Hand holding a piece of hard cheese over a cheese slicer with diced cheese on wooden table.
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Bregenzerwald
Horský sýr, dřevěná architektura, příroda

Chutné horské sýry, moderní dřevěná architektura, koncerty na luční stráni: V Bregenzerwaldu se staví šetrně, ze spousty dřeva a žije se v souladu s přírodou.

Každý, kdo se vydá do Vorarlberska, si toho okamžitě všimne: Ve Valašském Meziříčí se Bregenzerwald lidé staví jinak. Staleté domy v tradiční dřevěné konstrukci stojí vedle moderních dřevostaveb s obrovskými okny. Soukromé domy, muzea i mateřské školy mají jedno společné: jsou ze dřeva. Často z jedle nebo smrku, jilmu nebo buku a vždy jsou postaveny s precizním důrazem na detail. Díky tomu máte chuť se po vesnicích toulat a objevovat je.

Kromě nápadité architektury a designu můžete očekávat vynikající kuchyni a požitek z přírody při pěší turistice, cyklistice a jízdě na horském kole v létě a lyžování, zimní turistice a běžeckém lyžování v zimě.

Rychlé informace o Bregenzerwaldu
Location:ve Vorarlbersku od Bodamského jezera po údolí Großes Walsertal
Villages:23
Druhy sýrů:přibližně 50 různých druhů
Turistické stezky:více než 1 500 km značených turistických tras
Lyžařské areály:14

Na Karta hosta Bregenzerwald a Großes Walsertal je "vstupenkou" na všechny vzrušující a příjemné horské zážitky. Vyveze vás na horu libovolně často horskou železnicí, platí pro ekologické jízdy veřejnými autobusy a také pro osvěžující a relaxační hodiny ve venkovních bazénech.

Bregenzerwald ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Výlety do lesa a cvičení v lese

Schubertiade ve Schwarzenbergu a Hohenemsu

Horská sýrárna v Schoppernau

Farma Metzler ve Vajíčku

Horská palírna Löwen

Hostinec Nazes Hus v Mellau

Aktivity v Bregenzerwaldu

Jedinečná místa k pobytu

Hotel Krone v Au

Sporthotel Krone v Schoppernau

Hotel Post v Bezau

Biohotel Schwanen v Bizau

Hotel Gasthof Krone v Hittisau

Hotel Gasthof Hirschen in Schwarzenberg

Hotel Tannahof in Au

Fuchsegg Eco Lodge v Eggu

Nejčastější dotazy

Region Bregenzerwald se nachází v Rakousku ve spolkové zemi Vorarlbersko a táhne se východně od Bodamského jezera. Na jihu sousedí s pohořím Kleinwalsertal a Großes Walsertal. Žije zde přibližně 32 000 obyvatel, v.. 23 vesnicích:

Alberschwende, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth.

Bregenzerwald je známý svou moderní dřevěnou architekturou s řemeslnými podniky, ochranou krajiny prostřednictvím třístupňového hospodaření (údolí - Vorsäß/Maiensäss - Alpy/Almen) a svými sýry. Na dovolené si hosté kromě architektury a designu vychutnají vynikající kuchyni a požitek z přírody při pěší turistice, cyklistice a jízdě na horském kole v létě a při lyžování, chůzi na sněžnicích, zimní turistice, skialpinismu a běžeckém lyžování v zimě.

Každý, kdo cestuje do Vorarlberska, si toho okamžitě všimne: V Bregenzerwald je postaven jinak. Staleté domy v tradiční dřevěné konstrukci stojí vedle moderních dřevěných staveb s obrovskými okny.

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