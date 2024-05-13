Bregenzerwald
Horský sýr, dřevěná architektura, příroda
Introduction
Každý, kdo se vydá do Vorarlberska, si toho okamžitě všimne: Ve Valašském Meziříčí se Bregenzerwald lidé staví jinak. Staleté domy v tradiční dřevěné konstrukci stojí vedle moderních dřevostaveb s obrovskými okny. Soukromé domy, muzea i mateřské školy mají jedno společné: jsou ze dřeva. Často z jedle nebo smrku, jilmu nebo buku a vždy jsou postaveny s precizním důrazem na detail. Díky tomu máte chuť se po vesnicích toulat a objevovat je.
Kromě nápadité architektury a designu můžete očekávat vynikající kuchyni a požitek z přírody při pěší turistice, cyklistice a jízdě na horském kole v létě a lyžování, zimní turistice a běžeckém lyžování v zimě.
Na Karta hosta Bregenzerwald a Großes Walsertal je "vstupenkou" na všechny vzrušující a příjemné horské zážitky. Vyveze vás na horu libovolně často horskou železnicí, platí pro ekologické jízdy veřejnými autobusy a také pro osvěžující a relaxační hodiny ve venkovních bazénech.