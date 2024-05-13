Kitzbühel
Turistika i lyžování v „Monte Carlu Alp“
Introduction
Co dělá místo skutečně nezapomenutelným? Je to to vzácné kouzlo, kdy se tradice setkává s inovacemi. Přesně to Kitzbühel ztělesňuje. Tento alpský klenot v sobě spojuje to nejlepší ze dvou světů: autentickou horskou vesnici a kosmopolitní hotspot. V zimě je legendární Streif výzvou i pro světové sportovce, zatímco na lyžaře všech úrovní čeká 233 kilometrů bezchybných sjezdovek. V létě se rozvíjí jiné panorama - síť turistických stezek a čtyři prvotřídní golfová hřiště uprostřed majestátních hor.
Středověké staré město s charakteristickými barevnými fasádami vypráví příběhy z dob minulých, zatímco luxusní hotely a znamenité butiky nabízejí moderní komfort. Ne nadarmo se Kitzbühelu říká „Monte Carlo Alp“. Kulturní život, koncerty a výstavy, kulinářské speciality od restaurací s michelinskou hvězdou až po autentické horské chaty - Kitzbühel je víc než jen prázdninová destinace. Je to zážitek, který ukazuje, jak harmonicky mohou protiklady koexistovat a vytvářet něco skutečně výjimečného.
S červenou kartou Kitzbühel Red Card si můžete zajistit exkluzivní slevy a výhody. Získáte ji ve svém ubytovacím zařízení.
Kitzbühel ve všech perspektivách
Top místa, aktivity & události
Jedinečná místa k pobytu
Veřejná doprava a mobilita v Kitzbühelu
Kitzbühel je snadno dostupný díky dobře propojenému systému veřejné dopravy. Síť ve tvaru písmene T spojuje Aurach a Jochberg na jihu, Kitzbühel v centru a Reith na západě. Tři vlakové stanice a autobusová doprava spojují všechny obce, takže cestování po regionu je snadné a pohodlné.