View of Kitzbühel with white parish church, green meadows and mountain range in background.
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Kitzbühel
Turistika i lyžování v „Monte Carlu Alp“

Historické staré město se setkává s alpským životním stylem - v létě i v zimě. Legendární Kitzbühel prostě musíte zažít.   

Co dělá místo skutečně nezapomenutelným? Je to to vzácné kouzlo, kdy se tradice setkává s inovacemi. Přesně to Kitzbühel ztělesňuje. Tento alpský klenot v sobě spojuje to nejlepší ze dvou světů: autentickou horskou vesnici a kosmopolitní hotspot. V zimě je legendární Streif výzvou i pro světové sportovce, zatímco na lyžaře všech úrovní čeká 233 kilometrů bezchybných sjezdovek. V létě se rozvíjí jiné panorama - síť turistických stezek a čtyři prvotřídní golfová hřiště uprostřed majestátních hor.

Středověké staré město s charakteristickými barevnými fasádami vypráví příběhy z dob minulých, zatímco luxusní hotely a znamenité butiky nabízejí moderní komfort. Ne nadarmo se Kitzbühelu říká „Monte Carlo Alp“. Kulturní život, koncerty a výstavy, kulinářské speciality od restaurací s michelinskou hvězdou až po autentické horské chaty - Kitzbühel je víc než jen prázdninová destinace. Je to zážitek, který ukazuje, jak harmonicky mohou protiklady koexistovat a vytvářet něco skutečně výjimečného.

Quick-info o Kitzbühelu
Umístění:v Kitzbühelských Alpách
Výška: 800 až 2 000 m
Obyvatelé:uvnitř: 8.439 (k roku 2024)
Kilometry z kopce: 233
Založení:v roce 1271
Höchster Berg:Kitzbüheler Horn (1.996 m)
Anreise
Veranstaltungen

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Kitzbühel ve všech perspektivách

Top místa, aktivity & události

Centrum města: malebné středověké centrum města

Vodopád Sintersbach: výletní cíl v Jochbergu

Park divoké zvěře Aurach: blízko přírodě

Schwarzsee: Jedno z nejteplejších jezer ke koupání v Alpách

Muzeum Kitzbühel: Sbírka Alfonse Waldeho

Hahnenkamm Race: Legendární závod na Streifu

Aktivity v Kitzbühelu

Jedinečná místa k pobytu

Alpenhotel Kitzbühel u jezera Schwarzsee

Relais & Chateau Hotel Tennerhof

GRAND TIROLIA Kitzbühel

HENRI Hotel Kitzbühel

A-ROSA Kitzbühel

Schlosshotel Lebenberg

Informace o ochraně klimatu

Veřejná doprava a mobilita v Kitzbühelu

Kitzbühel je snadno dostupný díky dobře propojenému systému veřejné dopravy. Síť ve tvaru písmene T spojuje Aurach a Jochberg na jihu, Kitzbühel v centru a Reith na západě. Tři vlakové stanice a autobusová doprava spojují všechny obce, takže cestování po regionu je snadné a pohodlné.

Cestování vlakem

FAQs

  • Závod Hahnenkamm se slavnou sjezdovkou Streif, jeden z nejnebezpečnějších a nejprestižnějších lyžařských závodů na světě.

  • Exkluzivní zimní turistika a prvotřídní lyžařská střediska s vynikajícími sjezdovkami a moderní infrastrukturou

  • Status módního místa setkávání mezinárodních celebrit a vyšší společnosti

  • malebné středověké staré město s barevnými fasádami a historickými budovami

  • Luxusní hotely, butiky a vynikající restaurace, díky nimž si středisko vysloužilo přezdívku „Monte Carlo Alp“.

  • Prvotřídní golfová hřiště a široká nabídka letních sportů, jako je pěší turistika, jízda na horském kole a tenis

  • Dokonalá kombinace tradiční tyrolské kultury s mezinárodním luxusem a životním stylem

  • Celoroční prázdninová destinace s rozsáhlým kalendářem akcí, včetně turnajů v pólu a tenisu a kulturních akcí

Kitzbühel okouzlí návštěvníky dokonalou kombinací alpské tradice a sofistikovaného stylu. V zimě láká legendární Streif a 170 kilometrů sjezdovek, zatímco gurmáni si mohou vychutnat kulinářské speciality v oceňovaných restauracích. V létě se region promění v ráj turistů a golfistů se čtyřmi exkluzivními hřišti. Středověké centrum města s barevnými fasádami domů přímo vybízí k procházkám a nákupům. Vychutnejte si tyrolskou pohostinnost a domácí speciality v rustikálních horských chatách. Ať už se jedná o akční sportovní dobrodružství nebo relaxační wellness pobyty - Kitzbühel nabízí nezapomenutelné zážitky v úchvatném alpském prostředí pro každý vkus.

Kitzbühel: Světoznámé středisko zimních sportů s legendární sjezdovkou Streif při závodě Hahnenkamm zaujme svou elegantní alpskou atmosférou. Malebné středověké centrum města okouzlí návštěvníky exkluzivními butiky a prvotřídními restauracemi.

Aurach: Obec se prezentuje jako idylické místo s pravým tyrolským šarmem a je známá zejména díky parku Aurach Wildlife Park s původními druhy zvířat. Krásné turistické stezky vedou nedotčenou horskou krajinou a nabízejí působivé přírodní zážitky.

Jochberg: Tradiční horské středisko na úpatí Kitzbüheler Hornu boduje vynikajícími lyžařskými areály daleko od ruchu. Historické hornické dědictví z dob těžby mědi a stříbra dává obci zvláštní kulturní význam.

Reith: V klidné sousední obci Kitzbühel se nachází známé Schwarzsee, přírodní rašelinné jezero s vynikající kvalitou vody. Jezero je v létě ideální ke koupání a v zimě k romantickému bruslení.

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