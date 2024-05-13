Aerial view of an alpine village with church, green meadows, river and mountains in backlighting.
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Montafon
Horské vrcholy, horské vesnice, biodiverzita

Horské údolí s alpskými loukami, horskými lesy a řekami je biotopem vzácných druhů ptáků, jako je orel skalní, a chráněných rašelinišť.

Alpská místa k zastavení, vzpomínání a odpočinku. Montafon umožňuje nahlédnout do skutečného života ve vorarlberských horách: mezi drsnými horskými štíty najdete čilý život ve vesnicích, místní kulturu a regionální kuchyni.

Divoká a romantická zákoutí, dokonale upravené sjezdovky a fantastické lyžařské túry: zima v Montafonu rozbuší srdce horských nadšenců. Oblast Silvretta, Verwall a Rätikon na jihu Vorarlberska ohromí nadmořskou výškou přes 3 000 metrů, zasněženými lesy a sjezdovkami všech obtížností.

Rychlé informace o Montafonu
Umístění:Na jihu Vorarlberska
Horské vesnice:8
Cyklistické stezky a trasy pro horská kola:v okolí jsou turistické trasy a cyklotrasy: 260 km
Via ferraty: 1:25
Lyžařské areály:Silvretta Montafon, Gargellen, Golm, Kristberg, Silvretta-Bielerhöhe
Nejvyšší hora:Piz Buin, 3 312 m v pohoří Silvretta
Zimní turistické stezky:290

Na Montafon Brandnertal WildPass je vaší vstupenkou na zimní i letní aktivity v horách.

Montafon ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Horská snídaně

Výlety s průvodcem: zážitkový program BergPlus

Lezení podél vodopádu

Kamenná ovce Montafon

Alpy a alpské mlékárny

Muzea, kostely a kaple

Sáňkování v Golmu

Aktivity v Montafonu

Pokrmy se sýrem

Jak se připravuje Sura Kees

Montafon Sura Kees má chuť od svěží a kořeněné až po pikantní. Tato sýrová specialita z kyselého mléka se vyrábí již od 12. století. To znamená, že údolí má jednu z nejstarších sýrařských tradic v Alpách.

Sura Kees se vyskytuje jako přísada do Bŏlma-Nodla . Tento dezert může být slaný nebo sladký. Další sýrovou klasikou je Montafon Keesknöpfli - tradičně se podává v dřevěné misce a s jablečnou omáčkou po stranách.

Recepty na Montafon

Jedinečná místa k pobytu

Hotel Fernblick: Ponořte se a vypněte s výhledem na hory

Hotel Vitalquelle Montafon

Sporthotel Silvretta Montafon

Falkensteiner Hotel Montafon

Maisäß, kousek ideálního světa

Montafon je horské údolí s jedinečným charakterem

Stále zachovalé Kukuřičná pole - zemědělské oblasti v nadmořské výšce přibližně 1 200 až 1 600 metrů - jsou v alpském regionu téměř jedinečné. V minulosti se celá rodina v létě přesouvala na Maisäß, pak na Alpe a přes Maisäß zpět do údolí. Tato forma vysokohorského hospodaření a s ní spojený životní styl charakterizovaly lidi i krajinu.

Dovolená v Montafonu

Nejčastější dotazy

  • Schruns: Hlavní město Montafonu s živou atmosférou a dobrou infrastrukturou.

  • Tschagguns: Tradiční architektura a idylické centrum obce.

  • Gaschurn-Partenen: Zámek: výchozí bod Silvretské vysokohorské silnice, ideální pro pěší túry a horské túry.

  • Silbertal: Silbertal: Přírodní prostředí pro milovníky přírody.

  • St. Gallenkirch-Gortipohl: Oblíbený mezi milovníky zimních sportů, mnoho možností lyžování.

  • Bartholomäberg: Historická obec s možností nahlédnout do montánní kultury.

  • Vandans: Typická horská vesnice s alpským šarmem a turistickými stezkami.

  • Gargellen: Gargellen: nejvýše položená obec v Montafonu, ideální pro lyžařské túry a vysokohorské túry.

Kromě nejznámější lyžařské oblasti Silvretta Montafon jsou to ještě Gargellen, Golm, Kristberg a Silvretta-Bielerhöhe.

Montafon je známý svými horskými vrcholy, horskými vesnicemi a biologickou rozmanitostí:

  • Horská krajina: Impozantní hory skupin Silvretta, Rätikon a Verwall charakterizují údolí a nabízejí úchvatné výhledy.

  • Krajina Maisäß: Historické horské chaty a horské pastviny, které vytvářejí jedinečnou, nedotčenou atmosféru.

  • Biodiverzita: Horské údolí s alpskými loukami, horskými lesy a řekami je biotopem vzácných druhů ptáků, jako je orel skalní, a chráněných rašelinišť.

  • Zimní sporty: Oblíbená destinace pro lyžaře a milovníky zimních sportů s širokou nabídkou sjezdovek, lyžařských túr a zimních turistických tras mimo lyžařské areály.

  • Pěší turistika, horolezectví a cykloturistika: Montáfon je díky četným turistickým stezkám, ferratám a trasám pro horská kola centrem zájmu milovníků horských sportů.

  • Tradice a kultura: Typická montánní architektura a živé tradice charakterizují tento region.

  • Kulinářské speciality: Regionální speciality, jako je Montafon Sura Kees, jsou specialitou pro gurmány.

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