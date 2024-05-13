Montafon
Horské vrcholy, horské vesnice, biodiverzita
Introduction
Alpská místa k zastavení, vzpomínání a odpočinku. Montafon umožňuje nahlédnout do skutečného života ve vorarlberských horách: mezi drsnými horskými štíty najdete čilý život ve vesnicích, místní kulturu a regionální kuchyni.
Divoká a romantická zákoutí, dokonale upravené sjezdovky a fantastické lyžařské túry: zima v Montafonu rozbuší srdce horských nadšenců. Oblast Silvretta, Verwall a Rätikon na jihu Vorarlberska ohromí nadmořskou výškou přes 3 000 metrů, zasněženými lesy a sjezdovkami všech obtížností.
Montafon ze všech úhlů pohledu
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Jak se připravuje Sura Kees
Montafon Sura Kees má chuť od svěží a kořeněné až po pikantní. Tato sýrová specialita z kyselého mléka se vyrábí již od 12. století. To znamená, že údolí má jednu z nejstarších sýrařských tradic v Alpách.
Sura Kees se vyskytuje jako přísada do Bŏlma-Nodla . Tento dezert může být slaný nebo sladký. Další sýrovou klasikou je Montafon Keesknöpfli - tradičně se podává v dřevěné misce a s jablečnou omáčkou po stranách.
Jedinečná místa k pobytu
Montafon je horské údolí s jedinečným charakterem
Stále zachovalé Kukuřičná pole - zemědělské oblasti v nadmořské výšce přibližně 1 200 až 1 600 metrů - jsou v alpském regionu téměř jedinečné. V minulosti se celá rodina v létě přesouvala na Maisäß, pak na Alpe a přes Maisäß zpět do údolí. Tato forma vysokohorského hospodaření a s ní spojený životní styl charakterizovaly lidi i krajinu.