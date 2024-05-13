Schladming-Dachstein ve Štýrsku
Dovolená v Alpách: turistika, lyžování a horská jezera
Introduction
Mezi jižními stěnami Dachsteinu, Schladmingskými Taurami a masivem Grimming leží Schladming-Dachstein, region ve Štýrsku pro aktivní dovolenou v létě i v zimě. Horské túry vás zavedou k jezerům, vodopádům a salaším, kde se můžete zastavit na místní speciality. Vyrazit můžete například k jezeru Spiegelsee, k vodopádům Riesachfälle nebo na pěší výlety v Ramsau am Dachstein.
V zimě patří k hlavním lákadlům lyžařská houpačka čtyř vrcholů (4-Berge-Schaukel), která propojuje skiareály Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Ramsau am Dachstein nabízí zázemí pro běžecké lyžování, další možnosti představují zimní procházky a sáňkování. Rodiny mohou vybírat kratší výlety a dětské zážitkové areály, zkušenější sportovci horské trasy, ferraty nebo cyklistické stezky. Program si tak sestavíte podle ročního období, zkušeností i toho, zda cestujete ve dvou, s dětmi nebo přáteli.
Při pobytu v zapojeném ubytování můžete využít kartu Sommercard, která zahrnuje vybrané atrakce, dopravu a další služby zdarma nebo se slevou.
Schladming-Dachstein v obrazech
Top místa, aktivity & události
Dachstein: výhledy, visutý most a Ledový palác
Panoramatická lanovka vás vyveze pod vrchol Dachsteinu. Z vyhlídkové plošiny Sky Walk se rozhlédnete po okolních horách, na visutém mostě nahlédnete do hloubky pod sebou. Dalším zážitkem jsou Schody do prázdna – prosklená plošina vysunutá nad skalní stěnu.
Ledový palác vás zavede do nitra ledovce, kde si prohlédnete ledové chodby a sochy. Návštěvu můžete zakončit v horské restauraci s výhledem. Před cestou si ověřte provoz lanovky, dostupnost jednotlivých atrakcí a podmínky rezervace.
Místní speciality na salaších i v restauracích
Po horské túře nebo dni stráveném na lyžích se zastavte na jídlo v některé z horských chat. K místním specialitám patří Ennstaler Steirerkas, výrazný sýr z údolí Enns, který se uplatňuje v tradičních receptech i v moderní kuchyni.
Projekt Almkulinarik by Richard Rauch propojuje kuchaře z regionu s oceňovaným šéfkuchařem. Na zapojených chatách můžete ochutnat jejich pojetí alpských jídel. Další možnosti nabízejí restaurace a hostince v údolí – od vydatných klasik po degustační menu.
Jedinečná místa k pobytu
Bezbariérová dovolená
Ve Schladming-Dachsteinu můžete vybírat také ze sportovních aktivit přizpůsobených lidem se zdravotním postižením. Organizace Freizeit-PSO nabízí například lyžování na monoski či biski a další aktivity s doprovodem instruktorů.
Možnosti závisí na individuálních potřebách, vybavení a podmínkách v místě. Před rezervací se domluvte přímo s poskytovatelem na vhodném programu, potřebné asistenci a přístupnosti zázemí.