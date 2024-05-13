Four hikers at a mountain lake with green alpine meadows and mountain peaks in the background, alpine hut visible.
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Schladming-Dachstein ve Štýrsku
Dovolená v Alpách: turistika, lyžování a horská jezera

Schladming-Dachstein ve Štýrsku láká na turistiku k horským jezerům, lyžování i běžky v Ramsau am Dachstein. Objevte tipy na aktivní dovolenou s rodinou i přáteli.

Mezi jižními stěnami Dachsteinu, Schladmingskými Taurami a masivem Grimming leží Schladming-Dachstein, region ve Štýrsku pro aktivní dovolenou v létě i v zimě. Horské túry vás zavedou k jezerům, vodopádům a salaším, kde se můžete zastavit na místní speciality. Vyrazit můžete například k jezeru Spiegelsee, k vodopádům Riesachfälle nebo na pěší výlety v Ramsau am Dachstein.

V zimě patří k hlavním lákadlům lyžařská houpačka čtyř vrcholů (4-Berge-Schaukel), která propojuje skiareály Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Ramsau am Dachstein nabízí zázemí pro běžecké lyžování, další možnosti představují zimní procházky a sáňkování. Rodiny mohou vybírat kratší výlety a dětské zážitkové areály, zkušenější sportovci horské trasy, ferraty nebo cyklistické stezky. Program si tak sestavíte podle ročního období, zkušeností i toho, zda cestujete ve dvou, s dětmi nebo přáteli.

Schladming-Dachstein v kostce
Obce regionu:13
Poloha:Mezi masivem Dachstein, Schladmingskými Taurami a masivem Grimming
Dálkové turistické trasy:5
Přírodní vodní plochy:300 horských jezer, 1 000 pramenů a 100 vodopádů
Nejvýše položené místo:Ramsau am Dachstein (1 135 m)
Skiareály:9
Nejvyšší hora:Dachstein (2 995 m)
Jak se sem dostat?
Akce v regionu

Při pobytu v zapojeném ubytování můžete využít kartu Sommercard, která zahrnuje vybrané atrakce, dopravu a další služby zdarma nebo se slevou.

Schladming-Dachstein v obrazech

Top místa, aktivity & události

Dachstein: vyhlídky a zážitky na ledovci

Steirischer Bodensee: k jezeru a chatě Hans-Wödl-Hütte

Zámek Trautenfels: kultura s výhledem na Grimming

Vodopády Riesachfälle: pěší výlet za vodou

Lyžařská houpačka čtyř hor kolem Schladmingu

Ramsau am Dachstein: běžky a pěší turistika

Přírodní park Sölktäler: túry mezi horami a pastvinami

Aktivity v regionu Schladming-Dachstein

Lanovkou do světa skal a ledu

Dachstein: výhledy, visutý most a Ledový palác

Panoramatická lanovka vás vyveze pod vrchol Dachsteinu. Z vyhlídkové plošiny Sky Walk se rozhlédnete po okolních horách, na visutém mostě nahlédnete do hloubky pod sebou. Dalším zážitkem jsou Schody do prázdna – prosklená plošina vysunutá nad skalní stěnu.

Ledový palác vás zavede do nitra ledovce, kde si prohlédnete ledové chodby a sochy. Návštěvu můžete zakončit v horské restauraci s výhledem. Před cestou si ověřte provoz lanovky, dostupnost jednotlivých atrakcí a podmínky rezervace.

Naplánujte si výlet na Dachstein
Ochutnejte Schladming-Dachstein

Místní speciality na salaších i v restauracích

Po horské túře nebo dni stráveném na lyžích se zastavte na jídlo v některé z horských chat. K místním specialitám patří Ennstaler Steirerkas, výrazný sýr z údolí Enns, který se uplatňuje v tradičních receptech i v moderní kuchyni.

Projekt Almkulinarik by Richard Rauch propojuje kuchaře z regionu s oceňovaným šéfkuchařem. Na zapojených chatách můžete ochutnat jejich pojetí alpských jídel. Další možnosti nabízejí restaurace a hostince v údolí – od vydatných klasik po degustační menu.

Objevte kuchyni by Richard RauchVyberte si restauraci

Jedinečná místa k pobytu

Natur- und Wellnesshotel Höflehner

Falkensteiner Hotel Schladming

Hotel Schwaigerhof

Wellnesshotel Rösslhof

Hotel Planaihof - Schladming Planai

Hotel Annelies

Rodinný hotel Stegerhof

Wellnesshotel Schütterhof

Imlauer Hotel Schloss Pichlarn

S podporou zkušených instruktorů

Bezbariérová dovolená

Ve Schladming-Dachsteinu můžete vybírat také ze sportovních aktivit přizpůsobených lidem se zdravotním postižením. Organizace Freizeit-PSO nabízí například lyžování na monoski či biski a další aktivity s doprovodem instruktorů.

Možnosti závisí na individuálních potřebách, vybavení a podmínkách v místě. Před rezervací se domluvte přímo s poskytovatelem na vhodném programu, potřebné asistenci a přístupnosti zázemí.

Bezbariérová dovolenáFreizeit-PSO

FAQ

Region se nachází ve Štýrsku mezi jižními stěnami Dachsteinu, Schladmingskými Taurami a masivem Grimming.

V okolí ledovce Dachstein ukazuje alpský region svou aktivní tvář – při pěší turistice, zimních sportech i rodinné dovolené plné zážitků a přírody. Toto jsou naše tipy:

Region je ideální pro rodiny, aktivní sportovce, milovníky přírody i gurmány. Nabídka zahrnuje také bezbariérové možnosti – od rodinných túr přes akční sporty až po přírodní zážitky a gastronomii.

Sommercard umožňuje bezplatný nebo zlevněný vstup na atrakce, volnočasové aktivity a zážitkové nabídky zejména pro děti a rodiny, sportovní aktivity včetně horských lanovek a veřejné dopravy.

V létě nabízí alpský region rozmanité túry k horským jezerům a vodopádům, výlety do soutěsek i možnosti lezení a cyklistiky. V zimě je Ramsau am Dachstein rájem pro běžkaře. V celém regionu je také skvělá nabídka lyžování a zimní turistiky. Za doporučení stojí i noční sáňkování na Hochwurzenu.

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