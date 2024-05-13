Two mountain bikers wearing helmets on a narrow forest trail surrounded by white wild garlic.
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Vídeňský les
Pěší turistika, horská cyklistika, vinařská kultura, termální oblast

Vídeňský les je biosférickou rezervací, která spojuje přírodu a udržitelnost. Vychutnejte si pěší turistiku, jízdu na horském kole, kulturu vinařství a kulturní poklady.

Největší souvislá plocha listnatých lesů v Evropě, biosférický park, termální lázně, útulné vinárny na každém rohu: Vídeňský les tvoří zelenou hranici mezi městem a venkovským okolím Dolního Rakouska, takže příroda začíná přímo na prahu Vídně. UNESCO vyhlásilo Vídeňský les biosférickou rezervací - chráněnou oblastí, která harmonizuje přírodu s udržitelným využíváním a regionálním rozvojem. Vídeňský les je také jedinou biosférickou rezervací v Evropě, která se nachází na prahu města s více než milionem obyvatel. Obyvatelé Vídně mají Vídeňský les obzvláště rádi a využívají ho jako rekreační oblast.

Milovníci přírody najdou v rozmanité krajině rozsáhlou síť turistických stezek nebo se mohou těšit na přibližně 1 250 kilometrů značených tras pro horská kola. Region je známý svou přátelskou kulturou vinných hospůdek. Zdejší vinaři jsou mistry svého řemesla a jsou oblíbení pro své regionální hostince a vynikající vína. Kulturní poklady, jako je opatství Klosterneuburg, umožňují nahlédnout do dlouhé historie regionu.

Rychlé informace o Vídeňském lese
Poloha:Západní část Vídně až po jižní Dolní Rakousko
Skrytý klenot:Zřícenina Mödling
Přírodní parky:4
Největší koupací jezero:Wienerwaldsee
Odrůdy vína:Rotgipfler a Zierfandler

Dolnorakouská karta: Niederösterreich-CARD

Volný vstup do přibližně 350 výletních cílů po celém Dolním Rakousku.

Vídeňský les ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Zámek Laxenburg: Historie a zahradní umění

Klášter Klosterneuburg: Poklady s tradicí přes 900 let

Přírodní park Sparbach: Nejstarší přírodní park v Rakousku

Ludwig van Beethoven: Místa, která ho formovala, a muzea

Römertherme Baden: Termály, sauna a fitness centrum

Helenental: Divoká romantika v biosférickém parku

Klášter Heiligenkreuz: Oáza síly již od roku 1133

Aktivity ve Vídeňském lese

Jemná kuchyně, vybraná vína

Dolnorakouská hostinská kultura

Dolní Rakousko je skutečnou kulinářskou pokladnicí – požitkářství je tu přirozenou součástí života. Vždyť ty nejjemnější suroviny rostou přímo na místě. Z oblasti Waldviertel pocházejí delikatesy přímo z lesa: houby, bylinky i zvěřina. A v okolí Klosterneuburgu a v termální oblasti dozrávají vynikající odrůdy vín, jako jsou Rotgipfler a Zierfandler.

Hostinská kultura má v Dolním Rakousku mimořádné postavení. Ať už jde o městský hostinec, vesnickou hospodu nebo podnik s kuchařskou čepicí – přibližně 200 členských podniků si nese označení „Hostinec s hostinskou kulturou“. Pěstují tradiční recepty, tvoří jejich nové interpretace a vaří z regionálních surovin. Prostor tu mají i výjimečné nápady, inovativní recepty a nový přístup k tradičním hodnotám rakouského pohostinství.

Hostinská kultura ve Vídeňském lese

Regionální recepty

Grilované hříbky se salsou verde

Chutné a pikantní zakončení úspěšného dne stráveného v lese na houbách.

Vynikající letní pokrm!

Koláč s rybízovou pěnou

V tomto receptu se rybíz neukládá přímo na piškot, ale na vrstvu vanilkového krému - lahodná kombinace.

Na koláč jako z pohádky!

Jedinečná místa k pobytu

At the Park Hotel Baden

Zdravotní a lázeňský hotel Badener Hof

Hotel Sacher Baden

Horský hotel Tulbingerkogel

Vivea Hotel Bad Vöslau

Schlosspark Mauerbach

Ochrana přírody a rozmanitosti

UNESCO biosférický park Vídeňský les

Vídeňský les není jen rekreační oblastí. Jako biosférický park UNESCO spojuje ochranu přírody a udržitelné využívání v jedinečné kulturní krajině. Vzácné druhy zvířat a rostlin tu nacházejí klidná útočiště, zatímco tradiční zemědělství a lesnictví pokračují s ohledem na přírodu.

Staré bukové lesy ukládají CO₂, druhově bohaté louky poskytují domov hmyzu a přírodní vodní toky pomáhají regulovat klima. Výzkum a environmentální vzdělávání podporují porozumění této křehké rovnováze. Biosférický park Vídeňský les ukazuje, jak může ochrana přírody jít ruku v ruce s lidským životem – pro budoucnost v rovnováze s přírodou.

Biosférický park Vídeňský les

FAQs

Vídeňský les uchvátí svou nádhernou přírodou s hustými lesy, mírnými kopci a potoky. Je biosférickým parkem UNESCO a nabízí mnoho možností pro pěší turistiku, cyklistiku i poznávání přírody. Oblast je známá také tradiční kulturou vinných sklípků (heuriger) a regionálními specialitami. Historická místa jako Klosterneuburg a blízkost k Vídni dělají z Vídeňského lesa oblíbený cíl pro milovníky přírody i kultury.

Ve Vídeňském lese lze podnikat spoustu aktivit: pěší túry a cyklistické výlety po rozsáhlé síti stezek, návštěvy tradičních heurigerů s ochutnávkou regionálních specialit nebo objevování historických památek, jako je klášter Klosterneuburg. Oblíbené jsou také výlety k přírodním a kulturním zajímavostem regionu. Biosférický park přibližuje ochranu přírody a udržitelné využívání krajiny.

Vídeňský les se rozkládá západně od Vídně až po jižní část Dolního Rakouska. Tvoří zelené rozhraní mezi městem a venkovskými oblastmi a má rozlohu přibližně 1 500 km².

Region Vídeňského lesa zahrnuje 78 měst a obcí. Vybrané příklady:

Klosterneuburg, St. Andrä-Wördern, Gablitz, Purkersdorf, Mauerbach, Breitenfurt bei Wien, Pressbaum, Eichgraben, Altlengbach, Maria Anzbach, Neulengbach, Alland, Bad Vöslau, Baden, Gumpoldskirchen, Mödling, Brunn am Gebirge, Heiligenkreuz a Wienerwal

Regiony a místa

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