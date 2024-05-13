Vídeňský les
Pěší turistika, horská cyklistika, vinařská kultura, termální oblast
Introduction
Největší souvislá plocha listnatých lesů v Evropě, biosférický park, termální lázně, útulné vinárny na každém rohu: Vídeňský les tvoří zelenou hranici mezi městem a venkovským okolím Dolního Rakouska, takže příroda začíná přímo na prahu Vídně. UNESCO vyhlásilo Vídeňský les biosférickou rezervací - chráněnou oblastí, která harmonizuje přírodu s udržitelným využíváním a regionálním rozvojem. Vídeňský les je také jedinou biosférickou rezervací v Evropě, která se nachází na prahu města s více než milionem obyvatel. Obyvatelé Vídně mají Vídeňský les obzvláště rádi a využívají ho jako rekreační oblast.
Milovníci přírody najdou v rozmanité krajině rozsáhlou síť turistických stezek nebo se mohou těšit na přibližně 1 250 kilometrů značených tras pro horská kola. Region je známý svou přátelskou kulturou vinných hospůdek. Zdejší vinaři jsou mistry svého řemesla a jsou oblíbení pro své regionální hostince a vynikající vína. Kulturní poklady, jako je opatství Klosterneuburg, umožňují nahlédnout do dlouhé historie regionu.
Dolnorakouská karta: Niederösterreich-CARD
Volný vstup do přibližně 350 výletních cílů po celém Dolním Rakousku.
Vídeňský les ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Dolnorakouská hostinská kultura
Dolní Rakousko je skutečnou kulinářskou pokladnicí – požitkářství je tu přirozenou součástí života. Vždyť ty nejjemnější suroviny rostou přímo na místě. Z oblasti Waldviertel pocházejí delikatesy přímo z lesa: houby, bylinky i zvěřina. A v okolí Klosterneuburgu a v termální oblasti dozrávají vynikající odrůdy vín, jako jsou Rotgipfler a Zierfandler.
Hostinská kultura má v Dolním Rakousku mimořádné postavení. Ať už jde o městský hostinec, vesnickou hospodu nebo podnik s kuchařskou čepicí – přibližně 200 členských podniků si nese označení „Hostinec s hostinskou kulturou“. Pěstují tradiční recepty, tvoří jejich nové interpretace a vaří z regionálních surovin. Prostor tu mají i výjimečné nápady, inovativní recepty a nový přístup k tradičním hodnotám rakouského pohostinství.
Regionální recepty
Jedinečná místa k pobytu
UNESCO biosférický park Vídeňský les
Vídeňský les není jen rekreační oblastí. Jako biosférický park UNESCO spojuje ochranu přírody a udržitelné využívání v jedinečné kulturní krajině. Vzácné druhy zvířat a rostlin tu nacházejí klidná útočiště, zatímco tradiční zemědělství a lesnictví pokračují s ohledem na přírodu.
Staré bukové lesy ukládají CO₂, druhově bohaté louky poskytují domov hmyzu a přírodní vodní toky pomáhají regulovat klima. Výzkum a environmentální vzdělávání podporují porozumění této křehké rovnováze. Biosférický park Vídeňský les ukazuje, jak může ochrana přírody jít ruku v ruce s lidským životem – pro budoucnost v rovnováze s přírodou.