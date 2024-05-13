Zell am See-Kaprun v Salcbursku
Lyžování, turistika, wellness a rodinná dovolená u jezera Zeller See a na hoře Kitzsteinhorn
Introduction
Region Zell am See–Kaprun je skutečný přírodní klenot, který spojuje dobrodružství, odpočinek a působivou krajinu. Hlavní atrakcí je 3 203 metrů vysoký Kitzsteinhorn, přístupný v létě i v zimě – lanovky vás pohodlně vyvezou do Gipfelwelt 3000. Co stojí za obdiv: K-onnection, jedna z nejmodernějších lanovek na světě, která spojuje Kaprun přímo s ledovcem a po celý rok zajišťuje rychlý a komfortní přístup.
Od října až do časného léta můžete lyžovat na přírodním sněhu ledovce, v létě se zase projít po výškové promenádě Schmittenhöhe a užít si panoramata. V údolí láká jezero Zeller See ke koupání, paddleboardingu i projížďkám lodí – a wellness nabídka Zell am See–Kaprunu k hluboké relaxaci. Pro rodiny je skvělým tipem například okružní stezka kolem Klammsee s kneippovým chodníkem a hřištěm – směs přírody, pohybu a zábavy.
Karta ALPIN CARD spojuje tři prémiové lyžařské regiony na 408 kilometrech sjezdovek.
Karta SOMMER CARD nabízí slevy a speciální nabídky.
Zell am See–Kaprun ze všech perspektiv
Top místa, aktivity & události
Legendární Kitzsteinhorn
Ve výšce 3 200 metrů se Kitzsteinhorn u Kaprunu stává hřištěm pro klasické outdoorové aktivity: turistické stezky, traily pro horská kola i lezecké trasy vedou vysokohorskou krajinou. Gipfelwelt 3000 s vyhlídkovou plošinou „Top of Salzburg“ otevírá pohledy na ledovec a horský svět. Vedené túry s rangery národního parku předávají znalosti o ledu, skalních útvarech a alpské flóře.
V zimě obsluhuje alpský region 23 lanovek a vleků se 61 kilometry sjezdovek, freeridovými trasami a snowparky pro různé úrovně – od rodin až po profíky. Po sportovní akci nabídnou hotely s wellness zázemím, zejména Tauern SPA Kaprun, prostor k odpočinku. V okolí Kaprunu a jezera Zeller See najdete také výletní cíle a aktivity.
Kulinářské zážitky v Zell am See–Kaprunu
Mezi ledovcem, horami a jezerem vzniká v Zell am See–Kaprunu životní pocit spojený s kulinářským potěšením. Alpská gastronomie se tu potkává s kreativní kuchyní – od poctivého jídla na chatách až po vytříbenou „haubenovou“ kuchyni. V horách chutnají „momenty požitku“ obzvlášť intenzivně:
V Vrcholové restauraci na Kitzsteinhornu, nejvýše položené restauraci v SalzburgerLandu, se podávají regionální speciality s panoramatickým výhledem ve výšce 3 000 metrů. Na Schmittenhöhe čekají různé gurmánské zastávky. Kdo má rád exkluzivitu – i ve vzdušných alpských výškách – najde ji v devíti restauracích oceněných „haubami“ v regionu – kulinářskou rafinovanost na nejvyšší úrovni. A díky mnoha gastronomickým akcím se požitky mění v zážitek uprostřed přírody, po celý rok.
Jedinečná místa k pobytu
Udržitelná dovolená v regionu Zell am See–Kaprun
Kdo i na dovolené dbá na udržitelnost a šetrnou mobilitu, je v Zell am See–Kaprunu na správném místě. Vlak, Guest Mobility Ticket, regionální skibusy v zimě a transfer ÖBB dělají cestu klimaticky šetrnější. Ať už lanovky na Schmittenhöhe nebo na Kitzsteinhornu – tady jezdíte nahoru i dolů na elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů.
Vysokohorské přehrady dodávají další energii a řada hotelů i podniků je certifikována. Mobilita, energetické zásobování a prověřené podniky tak zajišťují, že si region zachová kvalitu života i pro budoucí generace – pro hosty i místní.