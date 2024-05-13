Aerial view of Zell am See with fountain in the lake, excursion boat and mountain panorama in the background.
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Zell am See-Kaprun v Salcbursku
Lyžování, turistika, wellness a rodinná dovolená u jezera Zeller See a na hoře Kitzsteinhorn

Zell am See-Kaprun – jedinečný přírodní zážitek. Lyžování a dobrodružství na ledovci, pěší a cyklistické výlety, hotely vhodné pro rodiny s dětmi, Tauern SPA a odpočinek

Region Zell am See–Kaprun je skutečný přírodní klenot, který spojuje dobrodružství, odpočinek a působivou krajinu. Hlavní atrakcí je 3 203 metrů vysoký Kitzsteinhorn, přístupný v létě i v zimě – lanovky vás pohodlně vyvezou do Gipfelwelt 3000. Co stojí za obdiv: K-onnection, jedna z nejmodernějších lanovek na světě, která spojuje Kaprun přímo s ledovcem a po celý rok zajišťuje rychlý a komfortní přístup.

Od října až do časného léta můžete lyžovat na přírodním sněhu ledovce, v létě se zase projít po výškové promenádě Schmittenhöhe a užít si panoramata. V údolí láká jezero Zeller See ke koupání, paddleboardingu i projížďkám lodí – a wellness nabídka Zell am See–Kaprunu k hluboké relaxaci. Pro rodiny je skvělým tipem například okružní stezka kolem Klammsee s kneippovým chodníkem a hřištěm – směs přírody, pohybu a zábavy.

Rychlé info o Zell am See–Kaprunu
Nadmořská výška:757 m
Lanovky a vleky:53
Lyžařské areály:3
Turistické trasy:více než 400 km
Ledovec a nejvyšší hora:Kitzsteinhorn (3 203 m)
Příjezd
Akce

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Zell am See–Kaprun ze všech perspektiv

Top místa, aktivity & události

Gipfelwelt 3000: nejvýše položený výletní cíl v Salcbursku

Tauern SPA : dovolená ve 4hvězdičkovém resortu

Hrad Kaprun: památka z 12. století

Schmittenhöhe: rodina, lyžařský areál a ráj pro turisty

Soutěska Sigmund Thun Klamm: působivý přírodní úkaz

Zeller See: příroda a odpočinek v Zell am See

Dobrodružství Kaprun: přírodní zázrak vysokohorských přehrad

Pinzgauer Lokalbahn: historická cesta vlakem údolím Salzach

Aktivity v Zell am See–Kaprunu

Ledovcové světy nad Kaprunem

Legendární Kitzsteinhorn

Ve výšce 3 200 metrů se Kitzsteinhorn u Kaprunu stává hřištěm pro klasické outdoorové aktivity: turistické stezky, traily pro horská kola i lezecké trasy vedou vysokohorskou krajinou. Gipfelwelt 3000 s vyhlídkovou plošinou „Top of Salzburg“ otevírá pohledy na ledovec a horský svět. Vedené túry s rangery národního parku předávají znalosti o ledu, skalních útvarech a alpské flóře.

V zimě obsluhuje alpský region 23 lanovek a vleků se 61 kilometry sjezdovek, freeridovými trasami a snowparky pro různé úrovně – od rodin až po profíky. Po sportovní akci nabídnou hotely s wellness zázemím, zejména Tauern SPA Kaprun, prostor k odpočinku. V okolí Kaprunu a jezera Zeller See najdete také výletní cíle a aktivity.  

Kitzsteinhorn
Jíst, pít a užívat si

Kulinářské zážitky v Zell am See–Kaprunu

Mezi ledovcem, horami a jezerem vzniká v Zell am See–Kaprunu životní pocit spojený s kulinářským potěšením. Alpská gastronomie se tu potkává s kreativní kuchyní – od poctivého jídla na chatách až po vytříbenou „haubenovou“ kuchyni. V horách chutnají „momenty požitku“ obzvlášť intenzivně:

V Vrcholové restauraci na Kitzsteinhornu, nejvýše položené restauraci v SalzburgerLandu, se podávají regionální speciality s panoramatickým výhledem ve výšce 3 000 metrů. Na Schmittenhöhe čekají různé gurmánské zastávky. Kdo má rád exkluzivitu – i ve vzdušných alpských výškách – najde ji v devíti restauracích oceněných „haubami“ v regionu – kulinářskou rafinovanost na nejvyšší úrovni. A díky mnoha gastronomickým akcím se požitky mění v zážitek uprostřed přírody, po celý rok.

Horské chaty a almyKulinářské akce

Jedinečná místa k pobytu

Zaglgut Hotel & Chalet v Kaprunu

The Kaprun Edition: luxusní apartmány

Hotel Neue Post: tradice v Zell am See

Grand Hotel Zell am See

Hotel & Apartment Central: alpský styl v Zell am See

Vaya Apartments Kaprun: s výhledem na Kitzsteinhorn

Sportresort Alpenblick v Zell am See

Mobilita a obnovitelná energie

Udržitelná dovolená v regionu Zell am See–Kaprun

Kdo i na dovolené dbá na udržitelnost a šetrnou mobilitu, je v Zell am See–Kaprunu na správném místě. Vlak, Guest Mobility Ticket, regionální skibusy v zimě a transfer ÖBB dělají cestu klimaticky šetrnější. Ať už lanovky na Schmittenhöhe nebo na Kitzsteinhornu – tady jezdíte nahoru i dolů na elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů.

Vysokohorské přehrady dodávají další energii a řada hotelů i podniků je certifikována. Mobilita, energetické zásobování a prověřené podniky tak zajišťují, že si region zachová kvalitu života i pro budoucí generace – pro hosty i místní.

Udržitelnost v Zell am SeeUdržitelná zimní dovolená

Časté dotazy

Nejudržitelnější je cestovat vlakem až na nádraží Zell am See, které leží přímo v centru. Mnoho ubytování je dostupných pěšky, na cestu do Kaprunu nebo do okolí jsou k dispozici autobusy a Pinzgauer Lokalbahn. S Guest Mobility Ticket můžete jako ubytovaní hosté zdarma využívat všechny prostředky veřejné dopravy v SalzburgerLandu.

Od túr a cyklovýletů na Kitzsteinhorn a na Schmittenhöhe přes vodní sporty na jezeře Zeller See až po golf, trail running a rodinné zážitky – možnosti a výletní cíle jsou rozmanité.

Zell am See–Kaprun nabízí lyžařské zážitky ve třech lyžařských areálech, snowboarding, skialpy, běžecké lyžování, zimní turistiku a sáňkování. Od mírných svahů pro začátečníky až po náročné sjezdy si přijde na své každý. I mimo sjezdovky zajišťují zimní stezky a sáňkařské dráhy pohyb a kontakt s přírodou.

V Zell am See–Kaprunu sahají kulinářské zážitky od útulných horských chat přes nejvýše položenou restauraci v Salcbursku na Kitzsteinhornu až po špičkové restaurace oceněné „haubami“. Od poctivé domácí kuchyně až po nejvyšší gastronomii – region ve své kuchyni spojuje regionální suroviny s působivou horskou kulisou.

Zell am See–Kaprun sází na udržitelnost, mobilitu, obnovitelnou energii a certifikované podniky. Hosté využívají vlak, Guest Mobility Ticket, skibusy nebo ÖBB-Transfer. Lanovky jezdí na 100 % zelené elektřiny, vysokohorské přehrady dodávají energii a mnoho podniků nese Rakouskou ekoznačku.

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