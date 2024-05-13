Informace podle čl.13/14 GDPR
Požadavky na poskytování informací Österreich Werbung
Introduction
Jméno a kontaktní údaje
Odpovědnost za zpracování údajů:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Vídeň, Rakousko
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-Mail: datenschutz@austria.info
Introduction
Zpracováváme
podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR osobní údaje hostů a zájemců o dovolenou v Rakousku na základě jejich souhlasu, který udělili při objednávání informačních materiálů, účasti v průzkumech mezi návštěvníky a projektech výzkumu cestovního ruchu, účasti v soutěžích nebo při zasílání našeho newsletteru. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Můžete například odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové a reklamní účely, pokud s tímto zpracováním již nesouhlasíte. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného do okamžiku odvolání.
podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR osobní údaje předplatitelů našich publikací o výzkumu cestovního ruchu a účastníků oborových akcí, veletrhů cestovního ruchu a online vzdělávacích kurzů, abychom mohli plnit naše smluvní závazky a chránit naše oprávněné zájmy.
podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR osobní údaje návštěvníků našich webových stránek a kanálů sociálních médií za účelem optimalizace a koordinace našeho obsahu, adresování cílených propagačních nabídek na naše návštěvníky a sledování bezpečnostních incidentů na základě souhlasu našich návštěvníků a oprávněných zájmů naší společnosti jako provozovatele webových stránek a národní organizace cestovního ruchu.
podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR osobní údaje rakouských a mezinárodních společností a partnerů v oblasti cestovního ruchu na základě jejich souhlasu s obdržením informačních materiálů, plněním smluvních závazků nebo prováděním předsmluvních opatření, jakož i na základě oprávněných zájmů, které pro nás vyplývají z našeho zadání a role národní rakouské organizace cestovního ruchu.
Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů, děje se tak na základě vyvážení zájmů s právy a zájmy subjektů údajů pro následující účely:
propagace a marketing rakouských turistických nabídek v rámci našich povinností jako národní rakouské organizace cestovního ruchu.
ochrana proti poškození majetku nebo dobrého jména, ochrana majetku
ochrana našich právních zájmů a obrana proti právním nárokům.
prevence podvodů, vyšetřování narušení a bezpečnostních incidentů
Introduction
Ukládáme a zpracováváme osobní údaje, jako je jméno, adresa, jazyk, případně další zadané údaje, jako je datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo a zvláštní zájmy našich návštěvníků a zájemců o Rakousko. Kromě toho ukládáme původ kontaktu a typ dotazu, poznámky o registraci nebo souhlasu, zaslané materiály a přiřazená reklamní opatření, jakož i informace o předchozích aktivitách a kontaktech.
Zpracováváme údaje účastníků soutěží a soutěží o ceny, které jsou nezbytné pro organizaci akce, a údaje, které nám dobrovolně poskytli. Zpravidla se jedná o jména a elektronické kontaktní údaje, soutěžní příspěvky a výsledky hodnocení, případně také fotografie a údaje o zájmech.
V rámci našeho výzkumu cestovního ruchu můžeme zpracovávat statistické údaje, např. o počtu přenocování nebo spokojenosti zákazníků. Odpovědi na dotazy jsou ukládány výhradně v anonymní podobě a nelze je zpětně vysledovat k účastníkům průzkumu.
Od předplatitelů našich studií a publikací v oblasti výzkumu cestovního ruchu zpracováváme nejen jméno, adresu a elektronické kontaktní údaje, ale také název, adresu a typ příslušné společnosti a jméno a e-mailovou adresu dalších oprávněných uživatelů. Při stahování studií na internetu ukládáme čas a IP adresu, abychom mohli identifikovat stažení v rozporu se smlouvou.
U rakouských a mezinárodních partnerů v oblasti cestovního ruchu můžeme kromě jména, adresy a elektronických kontaktních údajů zpracovávat také údaje o kontaktních osobách a jejich odpovědnosti, údaje o předchozích poptávkách a aktivitách, nabídkách, pozvánkách a podobné údaje vyplývající z našich obchodních a reklamních aktivit. V závislosti na konkrétní zakázce se ukládají další údaje, pokud jsou pro daný účel potřebné, např. informace o výstavním stánku a profilu společnosti v rámci akcí spojených s cestovním ruchem.
Zásadně zpracováváme pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro daný účel zpracování nebo které nám byly poskytnuty dobrovolně. Žádné zpracování pro účely automatizovaného rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR neprovádíme.
Introduction
Osobní údaje zásadně nepředáváme třetím stranám, pokud to není nezbytně nutné v rámci příslušného zpracování nebo pokud o to dotčené osoby výslovně nepožádají.
V případě zákonné povinnosti budou osobní údaje předány veřejným orgánům a institucím, jako jsou státní nebo daňové úřady. V případě obrany našich právních nebo ekonomických nároků mohou být osobní údaje předány právním zástupcům a soudům.
Pokud pověřujeme zpracovatele, aby pro nás prováděli zpracování, jsou vázáni smluvními ujednáními o dodržování našich pokynů. Osobní údaje nejsou prodávány třetím stranám ani jinak uváděny na trh.
Introduction
Údaje, které zpracováváme výhradně na základě souhlasu, jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas.
Údaje týkající se smluvních vztahů budou uchovávány tak dlouho, jak je nezbytné z důvodu zákonné dokumentace a ověřovacích povinností. Zpravidla se jedná o sedm let; ve výjimečných případech může být doba uchovávání delší, např. v případě sporů nebo u některých předmětů smlouvy.
Údaje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro daný účel. Doba uchovávání vychází především ze zákonných promlčecích lhůt a obvykle činí tři roky.
Údaje o rakouských turistických společnostech a partnerech v cestovním ruchu, které potřebujeme k plnění našich úkolů jako rakouská organizace cestovního ruchu, se vymazávají zpravidla tři roky po ukončení podnikatelské činnosti partnera.
Introduction
Máte právo,
požádat o informace o svých osobních údajích v souladu s čl. 15 GDPR;
požádat o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů v souladu s čl. 16 GDPR.
požádat o výmaz vašich osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR.
požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR.
požádat o předání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, vám nebo jinému správci v souladu s čl. 20 GDPR;
vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR;
kdykoli odvolat dříve udělený souhlas s účinností do budoucna.
Využijte prosím technické možnosti, které jsou k tomuto účelu k dispozici, nebo se obraťte na výše uvedené adresy.
Máte také možnost podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. V Rakousku je příslušným orgánem Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň.
Stav: červen 2024