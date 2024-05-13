Hochsteiermark
Pryč z každodenního života, vstříc alpským zážitkům
Introduction
Zážitky v přírodě pro načerpání nové energie: Region Hochsteiermark zaujme harmonickou kombinací idylických měst a menších vesnic, rozlehlých alpských pastvin, lesů i výrazných horských vrcholů a údolí.
Letní dovolená zde znamená aktivní pohyb na čerstvém horském vzduchu – pěší turistiku, cyklistiku nebo tzv. lesní koupel v klidném prostředí alpské přírody. Turistické trasy vedou z pastviny na pastvinu a nabízejí dostatek příležitostí k odpočinku na tradičních horských chatách.
Proč naplánovat dovolenou právě sem?
Ryzí příroda a prostor pro zážitky všeho druhu
Místo s mimořádnou energií pro lesní lázně (tzv. waldbaden), zpomalení a autentické zážitky v přírodě. Zároveň nabízí prostor pro rodinné turistické trasy a cyklovýlety, které spojují aktivní pohyb s klidem alpské krajiny.
Kultura, kterou nejen vidíte, ale skutečně zažijete Od Brahmse a Roseggera přes živé tradice až po interaktivní výstavy – kultura je zde přirozenou součástí každodenního života, autentická a snadno přístupná návštěvníkům.
Poctivá gastronomie s regionálním rukopisem Od horské chaty přes tradiční hostinskou kuchyni až po špičkovou gastronomii oceněnou čepicemi – ať už v turistickém oblečení nebo ve smokingu: vždy poctivě, autenticky a s důrazem na skutečný požitek.
FAQ
Cyklistika v Hochsteiermarku
Horská cyklistika & Jízda na elektrokolech v Hochsteiermarku: Mezi oblastí Mariazellerland, pohořím Hochschwab a lesnatou krajinou Waldheimat Petera Roseggera se nachází rozmanitá síť tras – od pohodových tras pro začátečníky až po náročné stezky pro zkušené cyklisty.
Na kole podél řek v Hochsteiermarku: Cyklostezka R5 Mürztalradweg a cyklostezka R2 Murradweg vedou téměř po celé délce podél řek Mürz a Mur, které jim daly jméno, a nabízejí četné možnosti kulturních zastávek a kulinářských přestávek – ideální pro rodiny, rekreační cyklisty a všechny, kteří chtějí cestovat v klidu.
Bike & Hike - Z horské pastviny na vrchol: Vlakem do regionu, na kole do hor a pěšky na vrchol – výlety lze ideálně zahájit na nádražích, která jsou pohodlným výchozím bodem pro výlety na kole i pěšky. Možnost občerstvení v tradičních horských chatách dotváří zážitek a dělá z každého výletu příjemné dobrodružství pro tělo i duši.
Cyklopoutě do Mariazellu: V roce 2026 se Hochsteiermark zaměřuje také na nový trend cyklopoutí. Trasy vedou malebnou horskou krajinou kolem kostelů, kapliček a poutních míst až do Mariazellu, nejvýznamnějšího poutního místa Rakouska. Ať už na elektrokole, gravel biku nebo klasickém kole, cyklopouť nabízí jedinečné spojení aktivního pohybu, přírody a času na odpočinek.
Turistika – příroda na dosah
Dálková okružní turistická trasa BergZeitReise vede v 15 etapách napříč přírodní a kulturní krajinou regionu Hochsteiermark ve Štýrsku. Součástí konceptu je také 15 doporučených jednodenních túr, které umožňují flexibilní plánování podle časových možností a kondice. Celková délka trasy činí přibližně 290 km.
Region Hochsteiermark je známý výskytem léčivých bylin, alpských květin a planě rostoucích aromatických rostlin. Podél značených turistických tras se nachází řada tematických stezek zaměřených na místní flóru a tradiční využití rostlin.
Tajný tip: Naturpark Mürzer Oberland pravidelně organizuje workshopy, přednášky a tematické kurzy zaměřené na léčivé byliny, ekologii a přírodu.
Koupání v letním Hochsteiermarku
V teplých letních dnech nabízí Hochsteiermark ve Štýrsku možnosti osvěžení a koupání v kulisách alpské přírody. Jezero Erlaufsee zaujme křišťálově čistou vodou a působivým horským panoramatem. Je vhodné pro plavání, rekreační koupání i odpočinek na břehu. Nabídku doplňuje půjčovna loděk přímo u jezera, která rozšiřuje možnosti aktivního vyžití.
Pro rodiny s dětmi i aktivní návštěvníky jsou k dispozici také moderní koupací areály. Vodní a zážitkový park v Krieglachu nabízí letní vodní atrakce, zatímco volnočasové centrum Vivax v Mürzzuschlagu disponuje bazény, saunovým světem a fitness zázemím.
Koupací nabídku doplňují i klidnější přírodní lokality:
Sackwiesensee – menší jezero vhodné jako osvěžující zastávka během horské túry; díky své klidné poloze je ideální pro krátké koupání v přírodě.
Teichwirt Urani (oblast Schneealm a Rax) – možnost spojit koupání s posezením a regionální gastronomií; kombinace odpočinku a výhledu na horskou krajinu.
Přírodní koupaliště Seebach – koupání v přírodním prostředí s možností kempování, vhodné pro delší letní pobyt u vody.
Sportovní centrum Kapfenberg – venkovní bazén a široká nabídka sportovních aktivit, vhodné pro aktivně laděné návštěvníky.
„Lesní koupel" - Přijďte. Nadechněte se. Načerpejte energii.
Doporučení a výhodné nabídky
Pohostinnost s chutí – opravdový požitek
Chalet Hotel Montestyria
V hotelu Montestyria začíná požitek již u snídaně – regionální a vždy s láskou připravené. Večer vás jen pět minut chůze od hotelu přiláká pivnice Brauhaus Mariazell.
Nabídka platí od 15. 7. 2026 do 31. 3. 2027 a zahrnuje:
Ubytování v premium chalet Classic se 2 ložnicemi (až pro 4 hosty)
Aperitiv na účet podniku v pivovaru Mariazell
Snídaně s regionálními produkty přímo do chaletu
Láhev šumivého vína na přivítanou
Odpolední svačina (káva a koláč) v Homebase
Parkovací místo
Vyhřívaný bazén a vlastní molo do jezera Erlaufsee
Požitek na vrcholu
Gasthof Rothwangl - Zur Waldheimat
Tříhvězdičkový penzion rodiny Rothwangl je ideálním místem pro pohodu a odpočinek. Zažijte dlouhé túry lesní domovinou! Již slavný rakouský básník a spisovatel Peter Rosegger ve svých dílech opakovaně zdůrazňoval nádhernou krajinu Štýrska. Krajina s turistickými stezkami a MTB trasami dělá z této oblasti skutečný tajný tip.
Nabídka platí od 2.4. 2026 - 1.11. 2026 zahrnuje:
2 noci ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
Bohatá snídaně
1 x turistický batoh naplněný svačinou, láhev na pití a 1 hrnek Rosegger
1 x turistická mapa
Pohostinnost s chutí – opravdový požitek
Chalet Hotel Montestyria
V hotelu Montestyria začíná požitek již u snídaně – regionální a vždy s láskou připravené. Večer vás jen pět minut chůze od hotelu přiláká pivnice Brauhaus Mariazell.
Nabídka platí od 15. 7. 2026 do 31. 3. 2027 a zahrnuje:
Ubytování v premium chalet Classic se 2 ložnicemi (až pro 4 hosty)
Aperitiv na účet podniku v pivovaru Mariazell
Snídaně s regionálními produkty přímo do chaletu
Láhev šumivého vína na přivítanou
Odpolední svačina (káva a koláč) v Homebase
Parkovací místo
Vyhřívaný bazén a vlastní molo do jezera Erlaufsee
Požitek na vrcholu
Gasthof Rothwangl - Zur Waldheimat
Tříhvězdičkový penzion rodiny Rothwangl je ideálním místem pro pohodu a odpočinek. Zažijte dlouhé túry lesní domovinou! Již slavný rakouský básník a spisovatel Peter Rosegger ve svých dílech opakovaně zdůrazňoval nádhernou krajinu Štýrska. Krajina s turistickými stezkami a MTB trasami dělá z této oblasti skutečný tajný tip.
Nabídka platí od 2.4. 2026 - 1.11. 2026 zahrnuje:
2 noci ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
Bohatá snídaně
1 x turistický batoh naplněný svačinou, láhev na pití a 1 hrnek Rosegger
1 x turistická mapa
Vyhlídky/ Fotopointy
Události v Hochsteiermarku
Rytířský turnaj na hradě Oberkapfenberg
Středověké slavnosti na hradě Oberkapfenberg nabídnou rytířské souboje, hudbu potulných muzikantů, kejklíře, akrobaty, historické tance i ukázky dravců. Chybět nebude dobový tábor ani středověký trh s řemesly – program pro rodiny i milovníky historie.
Štýrský kouzelný les
Štýrský kouzelný les (Steirischer Zauberwald) v přírodním parku Mürzer Oberland je každoroční projekt zaměřený na přírodu a zážitky. Návštěvníky zavede do světa legend, mýtů a pohádkových bytostí a nabízí originální program v kulisách alpské přírody.
Koncerty u horského jezera na Mariazeller Bürgeralpe
Koncertní večer ve výšce 1 270 metrů nad mořem je skutečně mimořádným zážitkem. Jezerní pódium na Mariazeller Bürgeralpe patří k nejkrásnějším přírodním scénám v Rakousku a v uplynulých letech hostilo řadu koncertů různých hudebních žánrů.
Další tipy
Zelené srdce oživuje léto
Léto ve Štýrsku zve k objevování přírody v celé její rozmanitosti. Od Dachsteinu po sluncem zalité vinice na jihu spolkové země nabízí ideální podmínky pro aktivní dovolenou i chvíle odpočinku. Turisté míří na rozkvetlé alpské louky, cyklisté vyrážejí na oblíbené cyklostezky podél řek Mur a Enns a milovníci koupání si užívají osvěžení v křišťálově čistých jezerech. Historická města jako Graz a Leoben doplňují nabídku o kulturní zážitky, zatímco tradiční hostince a vinné šenky lákají na regionální speciality – například štýrský fazolový salát nebo typickou svačinu na prkýnku.
Tourismusverband Hochsteiermark
Herzog-Ernst-Gasse 2
8600 Bruck an der Mur
Telefon: +43 3862 55020