Pitztal
Skrytý klenot Alp
Introduction
K nám přicházíte jako host a stáváte se přítelem. A našim přátelům rádi prozradíme, co je u nás nejkrásnější, nejzajímavější a nejzábavnější.
S více než 380 kilometry značených turistických stezek je Pitztal skutečným rájem pro milovníky turistiky. Od pohodových rodinných procházek podél zurčících horských potoků k idylickým alpským pastvinám až po panoramatické výšlapy a náročné horské túry: rozsáhlá síť nabízí obrovskou škálu turistických tras. Pitztal si pro své rozmanité možnosti cení i horolezci. V masivech Kaunergrat a Geigenkamm čeká řada túr s charakterem západních Alp, s útulnými horskými chatami jako ideálním výchozím bodem pro dlouhá horská dobrodružství. Spolu s místními horskými průvodci můžete zdolat nejvyšší vrcholy nebo se vydat na náročné túry po ledovcích. Kombinace technické výzvy a působivé přírody dělá z každého výstupu jedinečný zážitek.
Kromě toho nabízí Pitztal rozsáhlou a rozmanitou síť trailových tras. Od přechodů ledovců a panoramatických stezek až po trasy vedoucí idylickými alpskými pastvinami: pro každý vkus a každou úroveň je tu vhodná stezka. Nadmořská výška a čerstvý horský vzduch zajišťují ideální podmínky pro běhání po celou sezónu.
Mezi milovníky lezení není Pitztal již dlouho žádným tajemstvím. Četná lezecká centra, via ferraty a boulderová centra nabízejí správnou výzvu jak pro rodiny, tak pro zkušené lezce. Žulové a rulové skály zajišťují po celý rok vynikající přilnavost.
Trávit čas společně a najít správnou rovnováhu mezi dobrodružstvím a odpočinkem je pro úspěšnou rodinnou dovolenou zásadní. Kromě sportovních aktivit existuje řada možností, jak objevovat přírodu a kulturu. Mnoho chat a horských salaší vás zve k příjemné přestávce s tradičními tyrolskými specialitami. Chaty jsou snadno dostupné po nenáročných turistických trasách. Ti, kteří dávají přednost klidnějšímu tempu, si mohou vychutnat dechberoucí krajinu při jízdě lanovkou na Pitztaler Gletscher, Rifflsee nebo Hochzeiger.
FAQ
Proč právě Pitztal
Daleko od davů
Nedotčená příroda, impozantní vrcholy a spousta klidu. V Pitztalu si užijete prostor a ticho, přitom s komfortem, šarmem a tyrolskou pohostinností na dosah.
Pitztalský ledovec
Zažijte svět třítisícovek na Pitztalském ledovci. S Café 3440, nejvýše položenou kavárnou v Rakousku, a výhledy, které nepřestanou udivovat.
Kontrasty a rozmanitost
Měkké alpské horské louky a drsné ledovce v nadmořské výšce nad 3 400 metrů: v Pitztalu se potkává klid a dobrodružství pro každý typ milovníka hor.
Rodinná radost na Hochzeigeru
Turistika, hry a akce v působivé horské kulise. S Zirbenparkem, motokárami Mountaincarts, bike traily a 360° výhledy.
Nejlepší tipy na zážitky v PitztaluV Pitztalu objevíš dokonalou kombinaci dobrodružství a odpočinku: krásné horské túry, klid a čistý zážitek z přírody.
Východ slunce na Hochzeigeru
Magické přírodní divadlo: na Hochzeiger při východu slunce. Lanovkou do 2 300 m, zlatě zbarvené vrcholy a vydatná horská snídaně jako perfektní start.
Snídaně v Café 3440
Kde se dotýká nebe se zemí, leží Café 3440 – nejvýše položený architektonický skvost Tyrolska. Snídaně mezi ledovci s regionálními produkty a dechberoucím výhledem.
Den na Pitztalském ledovci
Den na Pitztalském ledovci je změna perspektivy: nad 3 000 m s horskými vůdci objevujete věčný led, jeho tvary, síly a příběhy.
Za kozorožci
Vydejte se od Rüsselsheimer Hütte směrem k vyhlídce Gahwinden, kde často spatříte kozorožce.
Na voru po Rifflsee
Výlet trvající asi 45 minut, kdy tiše kloužete po křišťálově čisté vodě a užíváte si klidu i výhledu.
Zábava s dětmi
7 nejlepších túrObjevte letos v létě nejkrásnější turistické trasy v Pitztalu, kde vás dechberoucí horská panoramata, křišťálově čistá jezera a svěží alpský vzduch zvou k nezapomenutelným dobrodružstvím v přírodě.
Mittagskogel – Pitztalský ledovec
Nejprve nahoru Pitztal Gletscher Expressem a pak ještě 300 m na vrchol.
S rodinou na Hochzeiger
Vyjeďte novou osmimístnou sedačkovou lanovkou Hochzeiger nahoru a užijte si nádherný výhled.
Fuldaer Höhenweg
Začnete lanovkou Riffleseebahn a pokračujete až do 2 000 m. V Taschachhausu můžete doplnit energii.
K jezeru Brechsee
Okružní túra k jezeru Brechsee začíná v Rehwald a vede přes Machele Alm a stezku k Brechsee.
Ve stopách kozorožců
Během této túry přes Rüsselsheimer Hütte k vyhlídce Gahwinden máte dobrou šanci zahlédnout kozorožce.
Panoramatická túra na Larcher Alm
Tato čtyřhodinová okružní túra z Wenns vede přes alpské horské pastviny a modřínové lesy k Larcher Alm s nádherným výhledem na Pitztal a Kaunergrat.
Úchvatné vodopády
Věděli jste, že Pitztal má více než 50 vodopádů počítá? V celém údolí padají dolů podél strmých stěn. Čtyři vodopády Bichler, Pfitschebach, Söllberg a Stuiben můžete skvěle obdivovat z vyhlídkové plošiny. Čeká vás prvotřídní místo s fantastickým výhledem.
Lezení a bouldering
Kromě působivých alpských výstupů na okolních vrcholech nabízí prázdninový region Pitztal mnoho sportovních lezeckých center, via ferrat a možností boulderingu. Jako zakládající člen Climbers Paradise je Pitztal skutečným hotspotem pro sportovní lezce. Je ideální pro začátečníky i pro ty, kteří chtějí udělat krok z lezecké haly na skálu v přírodě. Obzvlášť oblíbená je boulderová oblast Mandlers Boden s celkem 180 trasami.
Trail running na střeše Tyrolska
Pitztal patří k nejlepším trailrunningovým destinacím v Rakousku. Fanoušci tohoto sportu tu najdou fascinující a rozmanité trasy kolem horských jezer, potoků, vodopádů a ledovců. Vlastní síť tras navržená přímo pro trail running dělá z Pitztalu ideální místo pro každého, kdo rád běhá a chce si přitom užívat úchvatnou přírodu. Na své si přijdou rekreační běžci i ambiciózní špičkoví atleti. Pitztal boduje jasným značením, vlastními mapami a Trail Running Shopem. Vrcholem trailrunningové sezóny je Závod Pitz Alpine Glacier Trail, který se koná každý rok první srpnový víkend.
Letní akce v Pitztalu
Pitztalský ledovcový maraton
Ledovcový maraton je od roku 2006 sportovní tradicí v Tyrolsku plnou přírody, výzev a přátelské atmosféry. Zúčastněte se, nebo přijďte fandit.
Pitz Alpine Glacier Trail
Jedinečné traily, třítisícovky a východ slunce, na který nezapomenešte letos v létě míří světová špička trail runningu do Pitztalu!
Almabtrieb v Jerzens
Slavnosti shánění dobytka z horských pastvin v Jerzens odstartuje slavnost, farmářský trh, živá hudba a tyrolská pohoda – letní vrchol v Pitztalu!
Tyrolské centrum kozorožců
Tiroler Steenbokcentrum je budova s bezbariérovým přístupem a zajímavou architekturou. Prohlédněte si interaktivní výstavu o proměnách vztahu mezi člověkem, přírodou a kulturou v údolí Pitztal. Na pozemku se nachází také budova WEIDtBLICK, kde si můžete prohlédnout výstavu o lovu v údolí Pitztal a divokých zvířatech pohoří Kaunergrat a Geigenkamm. Obě výstavy jsou propojeny krátkou procházkou kolem výběhu kozorožců. Vaši návštěvu završí kavárna Ansitz am Schrofen a obchod s regionálními produkty.
Věděli jste například, že kozorožci mohou vyskočit až do výšky 4 metrů?
Naše tipy pro cyklistyCyklistika v Pitztalu je čistá radost: od pohodových rodinných tras po náročné MTB traily s nádhernými výhledy – každý výlet je dobrodružství a nabízí i perfektní místa k krátkému oddechu.
Na Hochzeiger
Ať zvolíte Steinbock Trail (4,5 km) nebo Family Trail (7 km), obě jsou modré trasy s nádhernými výhledy.
Pitztal Bike Trail
MTB výlet dlouhý 40 km celým Pitztalem z Mittelbergu do Imstu. Zpět se vrátíte vlakem.
Ke Gletscherstube
Technicky snadná trasa po štěrkové cestě: za zhruba 2 km jste u chaty na osvěžující nápoj.
Na Neubergalm
Ze startu Pitztal Bike nejprve krátce po asfaltu a pak příjemně chladným lesem v dlouhých serpentinách až na alm.
Autentická pohostinnost v Pitztalu
V srdci Tyrolska leží Pitztal, kde 90 % ubytování provozují místní rodiny. Zažijete tu opravdovou tyrolskou pohostinnost a vřelou atmosféru.
Od luxusních hotelů po útulné penziony a apartmány – každý si tu najde své. Místní hostitelé vám rádi dají nejlepší tipy na nezapomenutelná dobrodružství v regionu. Mnoho ubytování má wellness, kde si po aktivním dni skvěle odpočinete.
Díky ideální poloze můžete vyrazit přímo z ubytování na krásné túry nebo MTB výlety. Pitztal je ideální destinací pro milovníky přírody, kteří hledají komfort a srdečnost!
Top 5 horských chat
Rüsselsheimer Hütte: velká šance zahlédnout po cestě od této chaty kozorožce.
Kalbenalm – Hochzeiger: chata ve výšce 2 117 m, dostupná z mezistanice Hochzeiger za 30 minut.
Kaunergrathütte: vysoko v Ötztalských Alpách (2 817 m), často výchozí bod pro mnoho výškových túr.
Tiefentalalm: chata na hřebeni Kaunergratu s velkou slunečnou terasou a tyrolskými dobrotami.
Taschachhaus:Taschachhaus leží v nadmořské výšce 3 365 metrů v Ötztalských Alpách a je ideálním výchozím bodem pro alpské túry. Je obklopen ledovci a vrcholy a nabízí přímý přístup na panoramatické i ledovcové trasy.
Podzim v Pitztalu
Pitztal: certifikováno udržitelně a zaměřeno na budoucnost
Pitztal znamená udržitelný turismus v praxi a získal ocenění Rakouská environmentální značka pro turistické destinace. Toto ocenění odráží silné úsilí o ochranu přírody a klimatu, regionální tvorbu hodnot a ekologickou mobilitu.
Spolu s partnery, jako je Přírodní park Kaunergrat jsou zachovávány jedinečné kulturní krajiny a ochranu biodiverzity, přičemž návštěvníci jsou upozorňováni na výjimečnou přírodu regionu. Tuto vizi nesou i akce: Gletschermarathon a Pitz Nordics jsou organizovány jako Zelené akce, se zaměřením na udržitelnost a odpovědnost.
Tak Pitztal propojuje zážitky z hor, kvalitu a respekt k lidem i přírodě až na udržitelný celek do budoucna.
Kontaktní údaje
TVB Pitztal
Unterdorf 18
6473 Wenns
Telefon: +43 5414 86 999