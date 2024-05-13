Man wearing traditional Tyrolean jacket and hat, finger to lips, stream and alpine hut in background.
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Pitztal
Skrytý klenot Alp

V Pitztalu najdeš velkolepou horskou krajinu, ryzost, srdečnost a přesně tu správnou rovnováhu mezi komfortem a drsnou krásou – hodně kvality a málo shonu.

K nám přicházíte jako host a stáváte se přítelem. A našim přátelům rádi prozradíme, co je u nás nejkrásnější, nejzajímavější a nejzábavnější.

S více než 380 kilometry značených turistických stezek je Pitztal skutečným rájem pro milovníky turistiky. Od pohodových rodinných procházek podél zurčících horských potoků k idylickým alpským pastvinám až po panoramatické výšlapy a náročné horské túry: rozsáhlá síť nabízí obrovskou škálu turistických tras. Pitztal si pro své rozmanité možnosti cení i horolezci. V masivech Kaunergrat a Geigenkamm čeká řada túr s charakterem západních Alp, s útulnými horskými chatami jako ideálním výchozím bodem pro dlouhá horská dobrodružství. Spolu s místními horskými průvodci můžete zdolat nejvyšší vrcholy nebo se vydat na náročné túry po ledovcích. Kombinace technické výzvy a působivé přírody dělá z každého výstupu jedinečný zážitek.

Kromě toho nabízí Pitztal rozsáhlou a rozmanitou síť trailových tras. Od přechodů ledovců a panoramatických stezek až po trasy vedoucí idylickými alpskými pastvinami: pro každý vkus a každou úroveň je tu vhodná stezka. Nadmořská výška a čerstvý horský vzduch zajišťují ideální podmínky pro běhání po celou sezónu.

Mezi milovníky lezení není Pitztal již dlouho žádným tajemstvím. Četná lezecká centra, via ferraty a boulderová centra nabízejí správnou výzvu jak pro rodiny, tak pro zkušené lezce. Žulové a rulové skály zajišťují po celý rok vynikající přilnavost.

Trávit čas společně a najít správnou rovnováhu mezi dobrodružstvím a odpočinkem je pro úspěšnou rodinnou dovolenou zásadní. Kromě sportovních aktivit existuje řada možností, jak objevovat přírodu a kulturu. Mnoho chat a horských salaší vás zve k příjemné přestávce s tradičními tyrolskými specialitami. Chaty jsou snadno dostupné po nenáročných turistických trasách. Ti, kteří dávají přednost klidnějšímu tempu, si mohou vychutnat dechberoucí krajinu při jízdě lanovkou na Pitztaler Gletscher, Rifflsee nebo Hochzeiger.

Fakta a čísla
Počet kilometrů turistických tras380
Počet kilometrů cyklo- a MTB tras95
Počet lanovek3 (Hochzeiger, Rifflsee, Pitztaler Gletscher)
Počet horských chat39
Počet jezer ke koupání4
Počet ubytování460
Příjezd
Akce
Lanovky a vleky
Výhodná letní karta Pitztal Sommer Card
Karta hosta Pitztal Gäste Card
Ubytování

FAQ

Údolí má vynikající železniční a autobusové spojení, které vám zajistí bezproblémový příjezd i odjezd. Obzvláště výhodné: s Pitztal Guest Card nebo Pitztal Summer Card můžete zdarma využívat veřejnou autobusovou dopravu v celém údolí Pitztal – a to i v den příjezdu a odjezdu.

Příjezd
Ubytování

S výhodnou letní kartou Pitztal Sommer Card můžete ušetřit peníze na dovolené. Karta platí od 4. června do 18. října 2026 a je k dispozici pouze u partnerských podniků v Pitztalu!
Objevte také Pitztal s Pitztal Guest Card – váš klíč k nezapomenutelným zážitkům! Každý host, který přenocuje v Pitztalu, obdrží tuto exkluzivní kartu a může využívat četné výhody. Využijte veřejnou dopravu zdarma a prozkoumejte údolí pohodlně a ekologicky.


Pitztal Sommer Card
Pitztal Guest Card

Nezapomenutelné zážitky pro malé i velké na nejvyšším vrcholu Tyrolska
Rodinná dovolená v Pitztalu – perfektní dovolená s dětmi v horách. V nedotčené přírodě zažijete klid a odpočinek a vytvoříte si nezapomenutelné okamžiky.

Pitztal pro rodiny

Najdete zde chaty na hřebenech s nádhernými výhledy i chaty v údolích.

Kulinářské zážitky

Zjistěte zde, které lanovky jsou v provozu a které momentálně ne.

Lanovky s letním provozem

Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí v regionu.

Akce v regionu

Zjistěte, zda bude počasí na turistiku, vodní sporty nebo něco jiného.

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Proč právě Pitztal

  • Daleko od davů
    Nedotčená příroda, impozantní vrcholy a spousta klidu. V Pitztalu si užijete prostor a ticho, přitom s komfortem, šarmem a tyrolskou pohostinností na dosah.

  • Pitztalský ledovec
    Zažijte svět třítisícovek na Pitztalském ledovci. S Café 3440, nejvýše položenou kavárnou v Rakousku, a výhledy, které nepřestanou udivovat.

  • Kontrasty a rozmanitost

    Měkké alpské horské louky a drsné ledovce v nadmořské výšce nad 3 400 metrů: v Pitztalu se potkává klid a dobrodružství pro každý typ milovníka hor.

  • Rodinná radost na Hochzeigeru

    Turistika, hry a akce v působivé horské kulise. S Zirbenparkem, motokárami Mountaincarts, bike traily a 360° výhledy.

Alpský region region plný kontrastů

Nejlepší tipy na zážitky v Pitztalu

V Pitztalu objevíš dokonalou kombinaci dobrodružství a odpočinku: krásné horské túry, klid a čistý zážitek z přírody.

Východ slunce na Hochzeigeru

Magické přírodní divadlo: na Hochzeiger při východu slunce. Lanovkou do 2 300 m, zlatě zbarvené vrcholy a vydatná horská snídaně jako perfektní start.

Snídaně v Café 3440

Kde se dotýká nebe se zemí, leží Café 3440 – nejvýše položený architektonický skvost Tyrolska. Snídaně mezi ledovci s regionálními produkty a dechberoucím výhledem.

Den na Pitztalském ledovci

Den na Pitztalském ledovci je změna perspektivy: nad 3 000 m s horskými vůdci objevujete věčný led, jeho tvary, síly a příběhy.

Za kozorožci

Vydejte se od Rüsselsheimer Hütte směrem k vyhlídce Gahwinden, kde často spatříte kozorožce.

Na voru po Rifflsee

Výlet trvající asi 45 minut, kdy tiše kloužete po křišťálově čisté vodě a užíváte si klidu i výhledu.

Do Přírodního parku Kaunergrat

Přírodní park Kaunergrat zabírá téměř 600 km². Určitě navštivte Centrum parku u Gachenblicku se spektakulární vyhlídkovou plošinou.

Zábava s dětmi

Zirbenpark a ZirbenCarts

Na voru přes Rifflsee

Lezení a zábava v XP Adventure Parku Jerzens

Dobrodružství na ferratě

Pitzpark ve Wenns – hřiště a přírodní koupaliště

7 nejlepších túr

Objevte letos v létě nejkrásnější turistické trasy v Pitztalu, kde vás dechberoucí horská panoramata, křišťálově čistá jezera a svěží alpský vzduch zvou k nezapomenutelným dobrodružstvím v přírodě.

Mittagskogel – Pitztalský ledovec

Nejprve nahoru Pitztal Gletscher Expressem a pak ještě 300 m na vrchol.

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S rodinou na Hochzeiger

Vyjeďte novou osmimístnou sedačkovou lanovkou Hochzeiger nahoru a užijte si nádherný výhled.

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Fuldaer Höhenweg

Začnete lanovkou Riffleseebahn a pokračujete až do 2 000 m. V Taschachhausu můžete doplnit energii.

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K jezeru Brechsee

Okružní túra k jezeru Brechsee začíná v Rehwald a vede přes Machele Alm a stezku k Brechsee.

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Ve stopách kozorožců

Během této túry přes Rüsselsheimer Hütte k vyhlídce Gahwinden máte dobrou šanci zahlédnout kozorožce.

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Panoramatická túra na Larcher Alm

Tato čtyřhodinová okružní túra z Wenns vede přes alpské horské pastviny a modřínové lesy k Larcher Alm s nádherným výhledem na Pitztal a Kaunergrat.

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Zážitková stezka Piller Moor

Čím je Piller Moor tak výjimečné? Během zhruba dvouhodinové okružní procházky načerpáte energii, dozvíte se o rašeliništní krajině a užijete si jedinečné panorama.

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Zasvěcený tip

Úchvatné vodopády

Věděli jste, že Pitztal má více než 50 vodopádů počítá? V celém údolí padají dolů podél strmých stěn. Čtyři vodopády Bichler, Pfitschebach, Söllberg a Stuiben můžete skvěle obdivovat z vyhlídkové plošiny. Čeká vás prvotřídní místo s fantastickým výhledem.

Podívejte se na vodopády
Náš tip

Lezení a bouldering

Kromě působivých alpských výstupů na okolních vrcholech nabízí prázdninový region Pitztal mnoho sportovních lezeckých center, via ferrat a možností boulderingu. Jako zakládající člen Climbers Paradise je Pitztal skutečným hotspotem pro sportovní lezce. Je ideální pro začátečníky i pro ty, kteří chtějí udělat krok z lezecké haly na skálu v přírodě. Obzvlášť oblíbená je boulderová oblast Mandlers Boden s celkem 180 trasami.

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Pro aktivní dovolenou

Trail running na střeše Tyrolska

Pitztal patří k nejlepším trailrunningovým destinacím v Rakousku. Fanoušci tohoto sportu tu najdou fascinující a rozmanité trasy kolem horských jezer, potoků, vodopádů a ledovců. Vlastní síť tras navržená přímo pro trail running dělá z Pitztalu ideální místo pro každého, kdo rád běhá a chce si přitom užívat úchvatnou přírodu. Na své si přijdou rekreační běžci i ambiciózní špičkoví atleti. Pitztal boduje jasným značením, vlastními mapami a Trail Running Shopem. Vrcholem trailrunningové sezóny je Závod Pitz Alpine Glacier Trail, který se koná každý rok první srpnový víkend.

Objevte nejlepší traily v Pitztaliu

Letní akce v Pitztalu

Pitztalský ledovcový maraton

5. 7. 2026

Ledovcový maraton je od roku 2006 sportovní tradicí v Tyrolsku plnou přírody, výzev a přátelské atmosféry. Zúčastněte se, nebo přijďte fandit.

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Pitz Alpine Glacier Trail

31. 7. 2026 – 2. 8. 2026

Jedinečné traily, třítisícovky a východ slunce, na který nezapomenešte letos v létě míří světová špička trail runningu do Pitztalu!

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Almabtrieb v Jerzens

13. 9. 2026

Slavnosti shánění dobytka z horských pastvin v Jerzens odstartuje slavnost, farmářský trh, živá hudba a tyrolská pohoda – letní vrchol v Pitztalu!

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Pitztalské kulinářské týdny

20.09.2026

Od začátku do poloviny září: gurmánské túry během Pitztalských kulinářských týdnů se specialitami na almech a chatách a atmosférickým finále u jezera.

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HIGHLIGHT

Tyrolské centrum kozorožců

Tiroler Steenbokcentrum je budova s bezbariérovým přístupem a zajímavou architekturou. Prohlédněte si interaktivní výstavu o proměnách vztahu mezi člověkem, přírodou a kulturou v údolí Pitztal. Na pozemku se nachází také budova WEIDtBLICK, kde si můžete prohlédnout výstavu o lovu v údolí Pitztal a divokých zvířatech pohoří Kaunergrat a Geigenkamm. Obě výstavy jsou propojeny krátkou procházkou kolem výběhu kozorožců. Vaši návštěvu završí kavárna Ansitz am Schrofen a obchod s regionálními produkty.

Věděli jste například, že kozorožci mohou vyskočit až do výšky 4 metrů?

Objevte život kozorožců

Naše tipy pro cyklisty

Cyklistika v Pitztalu je čistá radost: od pohodových rodinných tras po náročné MTB traily s nádhernými výhledy – každý výlet je dobrodružství a nabízí i perfektní místa k krátkému oddechu.

Na Hochzeiger

Ať zvolíte Steinbock Trail (4,5 km) nebo Family Trail (7 km), obě jsou modré trasy s nádhernými výhledy.

Pitztal Bike Trail

MTB výlet dlouhý 40 km celým Pitztalem z Mittelbergu do Imstu. Zpět se vrátíte vlakem.

Ke Gletscherstube

Technicky snadná trasa po štěrkové cestě: za zhruba 2 km jste u chaty na osvěžující nápoj.

Na Neubergalm

Ze startu Pitztal Bike nejprve krátce po asfaltu a pak příjemně chladným lesem v dlouhých serpentinách až na alm.

K chatě Tanzalmhut

Tato MTB trasa dlouhá téměř 10 km s výrazným převýšením vede převážně lesem. Odpočinout si můžete v hostinci.

Autentická pohostinnost v Pitztalu

V srdci Tyrolska leží Pitztal, kde 90 % ubytování provozují místní rodiny. Zažijete tu opravdovou tyrolskou pohostinnost a vřelou atmosféru.

Od luxusních hotelů po útulné penziony a apartmány – každý si tu najde své. Místní hostitelé vám rádi dají nejlepší tipy na nezapomenutelná dobrodružství v regionu. Mnoho ubytování má wellness, kde si po aktivním dni skvěle odpočinete.

Díky ideální poloze můžete vyrazit přímo z ubytování na krásné túry nebo MTB výlety. Pitztal je ideální destinací pro milovníky přírody, kteří hledají komfort a srdečnost!

Najít ubytování
Naše nejlepší tipy

Top 5 horských chat

  • Rüsselsheimer Hütte: velká šance zahlédnout po cestě od této chaty kozorožce.

  • Kalbenalm – Hochzeiger: chata ve výšce 2 117 m, dostupná z mezistanice Hochzeiger za 30 minut. 

  • Kaunergrathütte: vysoko v Ötztalských Alpách (2 817 m), často výchozí bod pro mnoho výškových túr.

  • Tiefentalalm: chata na hřebeni Kaunergratu s velkou slunečnou terasou a tyrolskými dobrotami.

  • Taschachhaus:Taschachhaus leží v nadmořské výšce 3 365 metrů v Ötztalských Alpách a je ideálním výchozím bodem pro alpské túry. Je obklopen ledovci a vrcholy a nabízí přímý přístup na panoramatické i ledovcové trasy.

Podzim v Pitztalu

Pitztal: certifikováno udržitelně a zaměřeno na budoucnost

Pitztal znamená udržitelný turismus v praxi a získal ocenění Rakouská environmentální značka pro turistické destinace. Toto ocenění odráží silné úsilí o ochranu přírody a klimatu, regionální tvorbu hodnot a ekologickou mobilitu.

Spolu s partnery, jako je Přírodní park Kaunergrat jsou zachovávány jedinečné kulturní krajiny a ochranu biodiverzity, přičemž návštěvníci jsou upozorňováni na výjimečnou přírodu regionu. Tuto vizi nesou i akce: Gletschermarathon a Pitz Nordics jsou organizovány jako Zelené akce, se zaměřením na udržitelnost a odpovědnost.

Tak Pitztal propojuje zážitky z hor, kvalitu a respekt k lidem i přírodě až na udržitelný celek do budoucna.

Udržitelnost v Pitztalu
Objevujte Pitztal

Kontaktní údaje

TVB Pitztal

Unterdorf 18

6473 Wenns

Telefon: +43 5414 86 999

info@pitztal.com
www.pitztal.com

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