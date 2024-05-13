Three hikers with backpacks on an alpine path, trail marking on rock, snow-covered mountain range in background.
  1. Homepage
  2. Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein
Léto, na které nezapomenete

V regionu Schladming-Dachstein bude vaše léto nezapomenutelné. Hory, zelené horské pastviny a průzračná jezera tvoří kulisu pro přírodu, dobrodružství i odpočinek.

Léto v regionu Schladming-Dachstein v té nejkrásnější podobě.
Mezi masivem Dachsteinu, Schladminger Tauern a impozantním Grimmingem čeká region plný rozmanitosti, přírody a svěžího horského vzduchu. Zelené horské louky, průzračná horská jezera, zurčící potoky a působivé vodopády tvoří kulisu pro dny plné outdoorových zážitků v přírodě.

Ať už přijedete za turistikou, cyklistikou, odpočinkem, rodinnými zážitky nebo jen na chvíli vypnout: tady si určujete tempo vy. Díky letním lanovkám, útulným horským salaším, kulinářským překvapením a spoustě zážitků máte vše na dosah.

Schladming-Dachstein vás zve k pohybu, odpočinku a k tomu, abyste si naplno užili léto v horách.

Fakta a čísla
Počet km turistických cest:více než 1 500
Počet horských jezer300
Počet horských chatvíce než 100
Počet tras pro horská kola a e-biky26
Počet lanovek s letním provozem10
Nejvyšší hora regionu:Dachstein (2 995 m.)
Příjezd
Ubytování
Akce
Lanovky
Region přehledně
Kontakt

Proč navštívít Schladming-Dachstein

Vodní túry v ráji jezer a vodopádů

Schladming-Dachstein má 300 horských jezer, 100 vodopádů a nespočet pramenů. Vydejte se po trase Wilde Wasser nebo na působivou túru ke třem jezerům.

Čtěte více

Objevte víc s výhodnou kartou Schladming-Dachstein Card

Se Schladming-Dachstein Card získáte zdarma nebo výhodně vstup do více než 100 atrakcí. Včetně lanovek, koupacích jezer a veřejné dopravy. Praktické a jednoduché.

Čtěte více

Horský vzduch na Dachsteinu

Dachstein je ikonou regionu. Ledovcová lanovka vás vyveze k působivým atrakcím, jako jsou Stairway to Nothingness, Skywalk a Ice Palace.

Čtěte více

FAQ

Jak se sem dostanete?
Cestujte udržitelným způsobem vlakem do Schladmingu nebo přijeďte autem směrem na Ennstal.

Kde se ubytujete?
Na výběr je hotel ve Schladmingu, byt v Haus im Ennstal nebo chata v Ramsau am Dachstein, možností je nespočet.

Příjezd
Ubytování

Schladming-Dachstein Card

S kartou Schladming-Dachstein Card získáte od první noci pobytu zdarma nebo se slevou vstup na více než 100 atrakcí včetně lanovek, muzeí a veřejné dopravy.


Schladming-Dachstein Card
Brožura ke stažení (v angličtině)

Rodinný čas plný letních dobrodružství

Rodiny si užívají pestré horské zážitkové světy: Hopsiland na Planai, Rittisberg s Flyline a letní bobovou dráhou i Wollův dětský svět na Hauser Kaiblingu se postarají o rozzářené dětské oči a pohodové dny dovolené.

Schladming-Dachstein pro rodiny

Najdete zde chaty na hřebenech s nádhernými výhledy i chaty v údolích.

Kulinářské zážitky

V létě vás lanovky a kabinové lanovky ve Schladming-Dachsteinu bez námahy dopraví až k panoramatickým vrcholům, turistickým stezkám a zážitkovým atrakcím.

Lanovky s letním provozem

Nechcete během dovolené zmeškat žádnou z událostí? Podívejte se s předstihem do kalendáře na letošní léto.

Akce v regionu

Zjistěte, zda bude počasí na turistiku, vodní sporty nebo něco jiného.

Webkamery
Předpověď počasí

Hotelové nabídky

Wellnesshotel Schütterhof**** ve Schladmingu

Čas, který mi hory dávají! Tip: krátká dovolená, 3 noci od 502,- € (v závislosti na sezóně) včetně 3/4 gurmánské penze, wellness, zapůjčení e-biku zdarma a mnoho dalšího.

30. 04. – 04. 12. 2026

Natur- & Wellnesshotel Höflehner****S

Luxus v přírodě: Premium Alpin Spa, túry s průvodcem a gurmánská penze od rána do večera. 2 noci od 509,- € na osobu.

K nabídce

Almwelt Austria

Challety zasazené do horského světa, obklopené alpskými loukami a svěžím horským vzduchem. Pěší turistika, cyklistická dobrodružství, pohodové večery s drinky u grilu.

Od 311,- € za chalet/noc

Hotel nōa Schladming

NOVINKA od 06/2026: městský 5*Hideaway s 26 suitami, střešním wellness centrem Rooftop Spa & Sky-Pool, soukromým kinem, vynikající kuchyní a chytrou smart App-Komfort.

Check-in 24 hodin

Hory zábavy

Schladming-Dachstein nabízí letní dovolenou plnou rozmanitosti. Mezi zelenými alpskými loukami, horskými jezery a impozantními vrcholy snadno střídáte akci a odpočinek.

Turistika a vodní zážitky

Projděte se zelenými údolími kolem vodopádů, potoků a horských jezer, jako jsou Silberkarklamm a Steirische Bodensee – ideální osvěžení v teplých dnech.

Horská cyklistika

Od panoramatických tras, jako je Dachsteinronde, po pohodové vyjížďky podél Ennsradwegu: Schladming-Dachstein je ideální pro sportovní i rekreační cyklisty.

Akce a horské dobrodružství

Zažijte adrenalin na dráze GoKart na Hochwurzen, na ziplinu Stoderzinken nebo při ferratách a alpských túrách.

Letní zábava pro rodiny

Hopsiland na Planai, Rittisberg s Flyline a letní bobová dráha i Wollis Kids Park zaručují bezstarostnou rodinnou zábavu.

Vychutnat si alpskou kuchyni

Horské chaty a restaurace nabízejí regionální speciality. Almkulinarik podle Richarda Raucha dává alpské kuchyni moderní punc.

Schladming-Dachstein Card

Už od jedné noci v ubytování zapojeném do programu máte zdarma nebo se slevou přístup k lanovkám, výletům i veřejné dopravě.

Objevte to sami

Zábava pro celou rodinu

Singletrack Haus-Aich – cyklozábava pro celou rodinu

Hopsiland – nejvýše položený dobrodružný park v Rakousku

Dolů z kopce na motokárách GoKart

Více než 30 ferrat pro začátečníky i pokročilé

Turistika na Sattelbergu

Dopřejte si osvěžující koupel na vrcholu na Riesneralmu a užijte si výhled

Koupání a štěstí na vrcholu

Akce i odpočinek v regionu Schladming-Dachstein

Ať už hledáte adrenalin, nebo naopak klid, v regionu Schladming-Dachstein najdete obojí. Zkroťte spektakulární via ferraty, prozkoumejte působivé soutěsky, proleťte na zipline nebo si užijte zklidnění na józe v horách.

Ferraty pro každého

V regionu Schladming-Dachstein najdete více než 30 via ferrat. Od náročné Dachstein Super Ferraty až po rodinné trasy na Sattelbergu a Stoderzinkenu.

Čtěte více

Působivé túry soutěskami

Objevte sílu vody při túrách soutěskami Silberkarklamm, Talbachklamm nebo Wörschachklamm. Strmé skalní stěny, křišťálově čisté potoky a divoká příroda.

Čtěte více

Zipline na Stoderzinkenu

Proleťte údolím rychlostí až 115 km/h na zipline Stoderzinken. Užijte si dechberoucí výhled.

Čtěte více

Notgassen túra: příroda a historie

Vydejte se do působivé skalní soutěsky s pradávnými rytinami. Nechte se provést horským průvodcem a objevte historii tohoto mystického místa.

Čtěte více

Krásné pěší túry v horách

Nahoru lanovkami

Deset lanovek s letnm provozem vás bez námahy vyveze na nejkrásnější vrcholy. Užijte si panoramatické výhledy a objevte atrakce jako Hopsiland a Dachstein.

Více informací

Ve velké výšce: Dachstein

Ve nadmořské výšce 2 995 metrů je Dachstein rájem pro milovníky hor. Zažijte Skywalk, Stairway to Nothingness, Himmelsleiter a Ice Palace.

Více informací

Vícedenní turistické trasy a etapy

Schladming-Dachstein je ideální pro vícedenní turistiku. Objevte etapy Dachstein Rundwanderung, Schladminger Tauern Höhenweg a Dachstein Sonnenrunde.

Více informací

Pleschnitzzinken

Pleschnitzzinken je ideální cíl na výlet: nenáročná trasa, otevřené alpské louky a široký výhled na Ennstal – perfektní pro pohodovou túru.

Více informací

Giglachseen a Kalkspitze

Přes údolí Preuneggtal dojdete k malebným jezerům Giglachseen ve výšce 2 000 m. Odtud můžete pokračovat na Steirische Kalkspitze, jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst

Více informací

Deneck – Kaltenbachseen

Klidná horská jezera, alpské louky a krásné výhledy. Náročnější túra pro milovníky přírody, daleko od ruchu.

Více informací

Na Bärfallspitze

Letní lanovka Hauser Kaibling je perfektním výchozím bodem pro túru na Bärfallspitze. Po 1,5 hodině chůze vás odmění úchvatné panorama.

Více informací
Cyklistika a bikeparky: do hor na dvou kolech

Cyklistika v Schladming-Dachsteinu je rozmanitá a pro každou úroveň. Od bikeparků na Planai a Reiteralmu přes Bikeparks Schladming & Reiteralm až po pohodové vyjížďky podél Ennsradwegu. Díky různorodým trasám, 26 trasám pro MTB a trasám pro e-biky, půjčovnám kol (MTB, e-bike i dětská) jste tu vždy správně.

Bikeland Schladming-Dachstein

Vaše dovolená na kole v horách

Alpská kuchyně – kulinářské zážitky a útulné alpské chaty

Od rustikálních horských chat po vytříbenou gastronomii – jídlo je tu zážitkem. Ochutnejte tradiční speciality a objevte kulinářské kreace, například v projektu „Almkulinarik“ Richarda Raucha, kde můžete vyzkoušet jeho jedinečná letní jídla.

Zjistěte více o pečlivě vybraných místech projektu „Almkulinarik“

Léto plné zážitků

Letní zahájení 2026

3. 6. 2026 – 7. 6. 2026

Pět dní živé hudby v Schladming-Dachstein: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich a Plácido Domingo otevřou léto 2026 na Planai.

Více informací

Fanouškovský den Bergretter

12. 6. 2026

Setkejte se s hvězdami seriálu Die Bergretter během 5. Bergretter Fantagu 2026 v Ramsau. Se show a záchrannými ukázkami.

Více informací

Alpentour Trophy – vrcholový sport v horách

18. 6. 2026

Alpentour Trophy je výzva pro horské cyklisty. Zažijte čtyři dny plné akce a spektakulárních tras Alpami.

Více informací

Ennstal-Classic – nostalgie a rychlost

22. 7. 2026 – 25. 7. 2026

Na Ennstal-Classic se setkávají milovníci veteránů a motorsportu. Obdivujte legendární vozy a nasajte atmosféru této ikonické akce.

Více informací
Kouzelná túra za východem slunce

Probudit se nad mraky

Stoderzinken je ideální místo, kde začít den. Vyrazte brzy a sledujte, jak první sluneční paprsky zalévají hory i Ennstal a zbarvují je do zlata. Sami nebo s horským průvodcem – tento nezapomenutelný zážitek potěší každé ranní ptáče.

Klikněte pro více informací

Fotopointy

Pokud hledáte dokonalý výhled.

Jungfrauensteig

Užijte si panoramatický výhled na Ramsau a impozantní Schladminger Tauern, kde se setkávají zelená údolí a drsné vrcholy.

Stoderkircherl

Nádherný letní den s nenáročnou túrou ke Friedenskircherl na Stoderzinkenu s dechberoucím výhledem na Gröbming a údolí Enns.

Spiegelsee

Kouzelná zrcadlení v horském jezeře a fantastický výhled na „Dachstein“ i údolí Enns. Spiegelsee dělá svému jménu čest.

Dachstein

Za jasného počasí si můžete vychutnat dechberoucí výhled na Vysoké Taury.

Brandriedl na podzim

Na podzim se Brandriedl zbarví do zlata a červena, s dechberoucím výhledem na Ramsau, Dachstein a Schladminger Tauern.

Udržitelně si užívat v regionu

Schladming-Dachstein

V regionu Schladming-Dachstein jde turistika ruku v ruce s přírodou a místní komunitou. Více veřejné dopravy, e-busů a nabíjecích stanic zpřístupňují udržitelnou mobilitu. Místní akce a zelené iniciativy vytvářejí příjemnou rovnováhu mezi obyvateli a návštěvníky. Díky workshopům a chytrým projektům zaměřeným na minimalizaci odpadu, ochranu přírody a regionální produkty budujeme region připravený na budoucnost – abyste si to tu mohli naplno užívat vy i další generace.

Čtěte více
Létem aktivity nekončí

Podzimní atmosféra v regionu Schladming-Dachstein

Podzim na horách

V regionu Schladming-Dachstein ve Štýrsku je podzim obdobím klidu, jasného podzimního světla a kulinářských zážitků. Vzduch je svěží, výhledy široké a hory lákají zpomalit a naplno si užít přírodu.

Turistika v podzimních barvách

V nižších a středně vysokých horských oblastech chodíte po dobře schůdných stezkách lesy, přes alpské louky a podél řek. Panoramatické a okružní trasy, například na Pleschnitzzinken, nabízejí nádherné výhledy a jsou ideální pro pohodové podzimní dny.

Schladming-Dachstein Herbstcard

S výhodnou kartou Herbstcard, která je součástí mnoha ubytování, můžete flexibilně využívat lanovky, výlety a atrakce – zdarma nebo se slevou. Region tak poznáte vlastním tempem.

Cyklistika na podzim

Podzim je ideální na kolo. Horským i rekreačním cyklistům vyhovují klidné trasy, jako Dachsteinronde, Sonnseitenrunde nebo Ennsradweg. Singletrack Haus-Aich nabízí i v této sezóně bezpečnou cyklozábavu pro rodiny a začátečníky.

Podzim na talíři

Podzim přináší chutná jídla z regionálních a sezónních surovin. V hostincích i restauracích je radost z jídla na prvním místě. Almkulinarik podle Richarda Raucha spojuje alpskou tradici s moderní kreativitou.

Čas na podzimní klid

Schladming-Dachstein ve Štýrsku je na podzim ideální pro ty, kteří chtějí hory prožívat vědomě: aktivně, v klidu a plné chutí.

Čtěte více
Štýrsko

Zelené srdce vás zve

Mnoho lidí si na dovolené přeje hlavně nechat za sebou každodenní shon. Už po generace tento pocit přitahuje návštěvníky do Štýrska. Příroda, umění, kultura i gastronomie zanechávají dojem a vytvářejí uvolněnou dovolenkovou atmosféru.

I místní hostitelé vítají hosty s otevřenou náručí. V rodinných podnicích a pohostinných hospůdkách je na prvním místě srdečnost. Od ledovce Dachstein přes kulturně bohaté hlavní město až po mírné vinice zve rozmanitá krajina prožít léto vlastním tempem.

Jediné, co zbývá, je vybrat si své ideální místo na dovolenou a naplno si užívat. Zelené srdce vás srdečně vítá.

www.steiermark.com
Kontakt
Objevujte Schladming-Dachstein

Tourismusverband

Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
www.schladming-dachstein.at

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály