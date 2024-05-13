Schladming-Dachstein
Léto, na které nezapomenete
Introduction
Léto v regionu Schladming-Dachstein v té nejkrásnější podobě.
Mezi masivem Dachsteinu, Schladminger Tauern a impozantním Grimmingem čeká region plný rozmanitosti, přírody a svěžího horského vzduchu. Zelené horské louky, průzračná horská jezera, zurčící potoky a působivé vodopády tvoří kulisu pro dny plné outdoorových zážitků v přírodě.
Ať už přijedete za turistikou, cyklistikou, odpočinkem, rodinnými zážitky nebo jen na chvíli vypnout: tady si určujete tempo vy. Díky letním lanovkám, útulným horským salaším, kulinářským překvapením a spoustě zážitků máte vše na dosah.
Schladming-Dachstein vás zve k pohybu, odpočinku a k tomu, abyste si naplno užili léto v horách.
Proč navštívít Schladming-Dachstein
Vodní túry v ráji jezer a vodopádů
Schladming-Dachstein má 300 horských jezer, 100 vodopádů a nespočet pramenů. Vydejte se po trase Wilde Wasser nebo na působivou túru ke třem jezerům.
Objevte víc s výhodnou kartou Schladming-Dachstein Card
Se Schladming-Dachstein Card získáte zdarma nebo výhodně vstup do více než 100 atrakcí. Včetně lanovek, koupacích jezer a veřejné dopravy. Praktické a jednoduché.
FAQ
Hotelové nabídky
Wellnesshotel Schütterhof**** ve Schladmingu
Čas, který mi hory dávají! Tip: krátká dovolená, 3 noci od 502,- € (v závislosti na sezóně) včetně 3/4 gurmánské penze, wellness, zapůjčení e-biku zdarma a mnoho dalšího.
Natur- & Wellnesshotel Höflehner****S
Luxus v přírodě: Premium Alpin Spa, túry s průvodcem a gurmánská penze od rána do večera. 2 noci od 509,- € na osobu.
Almwelt Austria
Challety zasazené do horského světa, obklopené alpskými loukami a svěžím horským vzduchem. Pěší turistika, cyklistická dobrodružství, pohodové večery s drinky u grilu.
Hory zábavy
Schladming-Dachstein nabízí letní dovolenou plnou rozmanitosti. Mezi zelenými alpskými loukami, horskými jezery a impozantními vrcholy snadno střídáte akci a odpočinek.
Turistika a vodní zážitky
Projděte se zelenými údolími kolem vodopádů, potoků a horských jezer, jako jsou Silberkarklamm a Steirische Bodensee – ideální osvěžení v teplých dnech.
Horská cyklistika
Od panoramatických tras, jako je Dachsteinronde, po pohodové vyjížďky podél Ennsradwegu: Schladming-Dachstein je ideální pro sportovní i rekreační cyklisty.
Akce a horské dobrodružství
Zažijte adrenalin na dráze GoKart na Hochwurzen, na ziplinu Stoderzinken nebo při ferratách a alpských túrách.
Letní zábava pro rodiny
Hopsiland na Planai, Rittisberg s Flyline a letní bobová dráha i Wollis Kids Park zaručují bezstarostnou rodinnou zábavu.
Vychutnat si alpskou kuchyni
Horské chaty a restaurace nabízejí regionální speciality. Almkulinarik podle Richarda Raucha dává alpské kuchyni moderní punc.
Schladming-Dachstein Card
Už od jedné noci v ubytování zapojeném do programu máte zdarma nebo se slevou přístup k lanovkám, výletům i veřejné dopravě.
Zábava pro celou rodinu
Dopřejte si osvěžující koupel na vrcholu na Riesneralmu a užijte si výhled
Akce i odpočinek v regionu Schladming-DachsteinAť už hledáte adrenalin, nebo naopak klid, v regionu Schladming-Dachstein najdete obojí. Zkroťte spektakulární via ferraty, prozkoumejte působivé soutěsky, proleťte na zipline nebo si užijte zklidnění na józe v horách.
Ferraty pro každého
V regionu Schladming-Dachstein najdete více než 30 via ferrat. Od náročné Dachstein Super Ferraty až po rodinné trasy na Sattelbergu a Stoderzinkenu.
Působivé túry soutěskami
Objevte sílu vody při túrách soutěskami Silberkarklamm, Talbachklamm nebo Wörschachklamm. Strmé skalní stěny, křišťálově čisté potoky a divoká příroda.
Zipline na Stoderzinkenu
Proleťte údolím rychlostí až 115 km/h na zipline Stoderzinken. Užijte si dechberoucí výhled.
Krásné pěší túry v horách
Nahoru lanovkami
Deset lanovek s letnm provozem vás bez námahy vyveze na nejkrásnější vrcholy. Užijte si panoramatické výhledy a objevte atrakce jako Hopsiland a Dachstein.
Ve velké výšce: Dachstein
Ve nadmořské výšce 2 995 metrů je Dachstein rájem pro milovníky hor. Zažijte Skywalk, Stairway to Nothingness, Himmelsleiter a Ice Palace.
Vícedenní turistické trasy a etapy
Schladming-Dachstein je ideální pro vícedenní turistiku. Objevte etapy Dachstein Rundwanderung, Schladminger Tauern Höhenweg a Dachstein Sonnenrunde.
Pleschnitzzinken
Pleschnitzzinken je ideální cíl na výlet: nenáročná trasa, otevřené alpské louky a široký výhled na Ennstal – perfektní pro pohodovou túru.
Giglachseen a Kalkspitze
Přes údolí Preuneggtal dojdete k malebným jezerům Giglachseen ve výšce 2 000 m. Odtud můžete pokračovat na Steirische Kalkspitze, jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst
Deneck – Kaltenbachseen
Klidná horská jezera, alpské louky a krásné výhledy. Náročnější túra pro milovníky přírody, daleko od ruchu.
Introduction
Cyklistika v Schladming-Dachsteinu je rozmanitá a pro každou úroveň. Od bikeparků na Planai a Reiteralmu přes Bikeparks Schladming & Reiteralm až po pohodové vyjížďky podél Ennsradwegu. Díky různorodým trasám, 26 trasám pro MTB a trasám pro e-biky, půjčovnám kol (MTB, e-bike i dětská) jste tu vždy správně.
Bikeland Schladming-Dachstein
Alpská kuchyně – kulinářské zážitky a útulné alpské chatyOd rustikálních horských chat po vytříbenou gastronomii – jídlo je tu zážitkem. Ochutnejte tradiční speciality a objevte kulinářské kreace, například v projektu „Almkulinarik“ Richarda Raucha, kde můžete vyzkoušet jeho jedinečná letní jídla.
Léto plné zážitků
Letní zahájení 2026
Pět dní živé hudby v Schladming-Dachstein: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich a Plácido Domingo otevřou léto 2026 na Planai.
Fanouškovský den Bergretter
Setkejte se s hvězdami seriálu Die Bergretter během 5. Bergretter Fantagu 2026 v Ramsau. Se show a záchrannými ukázkami.
Alpentour Trophy – vrcholový sport v horách
Alpentour Trophy je výzva pro horské cyklisty. Zažijte čtyři dny plné akce a spektakulárních tras Alpami.
Probudit se nad mraky
Stoderzinken je ideální místo, kde začít den. Vyrazte brzy a sledujte, jak první sluneční paprsky zalévají hory i Ennstal a zbarvují je do zlata. Sami nebo s horským průvodcem – tento nezapomenutelný zážitek potěší každé ranní ptáče.
FotopointyPokud hledáte dokonalý výhled.
Jungfrauensteig
Užijte si panoramatický výhled na Ramsau a impozantní Schladminger Tauern, kde se setkávají zelená údolí a drsné vrcholy.
Stoderkircherl
Nádherný letní den s nenáročnou túrou ke Friedenskircherl na Stoderzinkenu s dechberoucím výhledem na Gröbming a údolí Enns.
Spiegelsee
Kouzelná zrcadlení v horském jezeře a fantastický výhled na „Dachstein“ i údolí Enns. Spiegelsee dělá svému jménu čest.
Schladming-Dachstein
V regionu Schladming-Dachstein jde turistika ruku v ruce s přírodou a místní komunitou. Více veřejné dopravy, e-busů a nabíjecích stanic zpřístupňují udržitelnou mobilitu. Místní akce a zelené iniciativy vytvářejí příjemnou rovnováhu mezi obyvateli a návštěvníky. Díky workshopům a chytrým projektům zaměřeným na minimalizaci odpadu, ochranu přírody a regionální produkty budujeme region připravený na budoucnost – abyste si to tu mohli naplno užívat vy i další generace.
Podzimní atmosféra v regionu Schladming-Dachstein
Podzim na horách
V regionu Schladming-Dachstein ve Štýrsku je podzim obdobím klidu, jasného podzimního světla a kulinářských zážitků. Vzduch je svěží, výhledy široké a hory lákají zpomalit a naplno si užít přírodu.
Turistika v podzimních barvách
V nižších a středně vysokých horských oblastech chodíte po dobře schůdných stezkách lesy, přes alpské louky a podél řek. Panoramatické a okružní trasy, například na Pleschnitzzinken, nabízejí nádherné výhledy a jsou ideální pro pohodové podzimní dny.
Schladming-Dachstein Herbstcard
S výhodnou kartou Herbstcard, která je součástí mnoha ubytování, můžete flexibilně využívat lanovky, výlety a atrakce – zdarma nebo se slevou. Region tak poznáte vlastním tempem.
Cyklistika na podzim
Podzim je ideální na kolo. Horským i rekreačním cyklistům vyhovují klidné trasy, jako Dachsteinronde, Sonnseitenrunde nebo Ennsradweg. Singletrack Haus-Aich nabízí i v této sezóně bezpečnou cyklozábavu pro rodiny a začátečníky.
Podzim na talíři
Podzim přináší chutná jídla z regionálních a sezónních surovin. V hostincích i restauracích je radost z jídla na prvním místě. Almkulinarik podle Richarda Raucha spojuje alpskou tradici s moderní kreativitou.
Čas na podzimní klid
Schladming-Dachstein ve Štýrsku je na podzim ideální pro ty, kteří chtějí hory prožívat vědomě: aktivně, v klidu a plné chutí.
Zelené srdce vás zve
Mnoho lidí si na dovolené přeje hlavně nechat za sebou každodenní shon. Už po generace tento pocit přitahuje návštěvníky do Štýrska. Příroda, umění, kultura i gastronomie zanechávají dojem a vytvářejí uvolněnou dovolenkovou atmosféru.
I místní hostitelé vítají hosty s otevřenou náručí. V rodinných podnicích a pohostinných hospůdkách je na prvním místě srdečnost. Od ledovce Dachstein přes kulturně bohaté hlavní město až po mírné vinice zve rozmanitá krajina prožít léto vlastním tempem.
Jediné, co zbývá, je vybrat si své ideální místo na dovolenou a naplno si užívat. Zelené srdce vás srdečně vítá.
Tourismusverband
Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23 310