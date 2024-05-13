Two mountain bikers wearing helmets high-fiving on an alp, wooden hut and mountains in the background.
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Ausseerland Salzkammergut
Na kole mezi horami a jezery

Mírné cesty údolím, horské louky s krásnými výhledy a čistá jezera: Ausseerland Salzkammergut spojuje horskou cyklistiku s přírodou, regionální kuchyní a alpskou pohodou.

V oblasti Ausseerland Salzkammergut znamená horská cyklistika víc než jen sportovní výkon. Mezi vrcholy pohoří Totes Gebirge a křišťálově čistými jezery regionu vedou pestré trasy, které lákají k tomu vychutnat si krajinu i samotný pohyb.

Pohodové trasy údolím, nenáročné okruhy kolem jezer a traily vhodné pro rodiny nabízejí ideální podmínky pro začátečníky, rekreační cyklisty i e-bikery. Ti, kdo hledají větší výzvu, najdou na trase Augst Trail na hoře Loser sportovní zážitek s pravým alpským charakterem.

Velkým lákadlem je také spojení cyklistiky a gastronomie: horské chaty, hostince i certifikované podniky zaměřené na regionální speciality leží přímo podél tras a zvou k příjemným zastávkám.

Trasa v kostce
Trasy:24 značených tras
Celková délka:více než 700 km
Výškový profil:od 200 do 1 500 m
Stupně obtížnosti:od mírných až po obtížné
Naplánujte si trasu
Okruh Salza
Augst Trail
od 1 056,- €

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Balíček AKTIV BIKE v hotelu Hagan Lodge Altaussee slibuje jedinečné zážitky z horské cyklistiky v Solné komoře v srdci regionu Ausseerland. Třídenní pobyt zahrnuje ubytování, každý den snídaňový balíček a vyjížďku na horském kole s průvodcem, což vám zaručí aktivní a zároveň pohodovou dovolenou. Chata leží přímo u rozsáhlé sítě cyklostezek, a proto je ideální volbou pro ty, kteří chtějí spojit sport s objevováním přírodních krás.

Balíček AKTIV BIKE

Nejkrásnější výhledy v regionu

Top ubytování

AlpenParks Hagan Lodge v Altaussee

Ubytování se nachází u hory Loser a nabízí dokonalou kombinaci přírody a relaxace. Hosté mají přímý přístup k široké síti cyklostezek a mohou si dopřát odpočinek v sauně.

AlpenParks Hagan Lodge

Hotel Kanzler – Bike & Relax v Bad Mitterndorfu

Aktivní dovolená v Bad Mitterndorfu v uvolněné atmosféře. Ideální výchozí bod pro trasy údolím i nové stezky vhodné pro rodiny.

Hotel Kanzler – Bike & Relax

Die Wasnerin – G’sund & Natur Hotel v Bad Aussee

Pohodová horská cyklistika se zde snoubí s kvalitní kuchyní a místy pro nerušený odpočinek. Ideální pro všechny, kdo chtějí spojit pohyb, gastronomii a regeneraci.

Die Wasnerin – G’sund & Natur Hotel

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