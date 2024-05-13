Ausseerland Salzkammergut
Na kole mezi horami a jezery
Introduction
V oblasti Ausseerland Salzkammergut znamená horská cyklistika víc než jen sportovní výkon. Mezi vrcholy pohoří Totes Gebirge a křišťálově čistými jezery regionu vedou pestré trasy, které lákají k tomu vychutnat si krajinu i samotný pohyb.
Pohodové trasy údolím, nenáročné okruhy kolem jezer a traily vhodné pro rodiny nabízejí ideální podmínky pro začátečníky, rekreační cyklisty i e-bikery. Ti, kdo hledají větší výzvu, najdou na trase Augst Trail na hoře Loser sportovní zážitek s pravým alpským charakterem.
Velkým lákadlem je také spojení cyklistiky a gastronomie: horské chaty, hostince i certifikované podniky zaměřené na regionální speciality leží přímo podél tras a zvou k příjemným zastávkám.
Doporučujeme tuto nabídku
Balíček AKTIV BIKE v hotelu Hagan Lodge Altaussee slibuje jedinečné zážitky z horské cyklistiky v Solné komoře v srdci regionu Ausseerland. Třídenní pobyt zahrnuje ubytování, každý den snídaňový balíček a vyjížďku na horském kole s průvodcem, což vám zaručí aktivní a zároveň pohodovou dovolenou. Chata leží přímo u rozsáhlé sítě cyklostezek, a proto je ideální volbou pro ty, kteří chtějí spojit sport s objevováním přírodních krás.
Nejkrásnější výhledy v regionu
Top ubytování
AlpenParks Hagan Lodge v Altaussee
Ubytování se nachází u hory Loser a nabízí dokonalou kombinaci přírody a relaxace. Hosté mají přímý přístup k široké síti cyklostezek a mohou si dopřát odpočinek v sauně.
Hotel Kanzler – Bike & Relax v Bad Mitterndorfu
Aktivní dovolená v Bad Mitterndorfu v uvolněné atmosféře. Ideální výchozí bod pro trasy údolím i nové stezky vhodné pro rodiny.