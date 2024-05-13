Vorarlbersko na kole
Zážitky na horském kole a gravelu mezi Bodamským jezerem a alpskými průsmyky
Introduction
Vorarlbersko spojuje krátké vzdálenosti s výraznými výškovými rozdíly. Od Bodamského jezera v nadmořské výšce kolem 400 metrů až po vysokohorské oblasti nad 2 000 metrů najdete krajinu vhodnou jak pro několikadenní výlety, například přibližně 100 kilometrů dlouhou trasu směrem k Piz Buin, tak pro kompaktní jednodenní vyjížďky. Jednotně značené cyklistické stezky, trasy pro horská kola, alpské průsmyky i přírodní MTB a gravelové trasy propojují pohyb, krajinu a vědomé trávení času v přírodě.
Nejkrásnější místa v regionu
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Hotel pro cyklisty, který nabízí vedené vyjížďky, cykloškolu a přímé napojení na alpské trasy. Ideální pro všechny, kdo chtějí spojit pohyb v přírodě s odpočinkem.
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