Two cyclists in black jerseys on a gravel path through green alpine meadows with mountain backdrop.
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Vorarlbersko na kole
Zážitky na horském kole a gravelu mezi Bodamským jezerem a alpskými průsmyky

Široké a rovinaté, nebo velmi strmé? Vhodné pro rodiny a relax, nebo naopak plné sportovních výzev? Krajina Vorarlberska je jako stvořená pro MTB a jízdu na gravelu.

Vorarlbersko spojuje krátké vzdálenosti s výraznými výškovými rozdíly. Od Bodamského jezera v nadmořské výšce kolem 400 metrů až po vysokohorské oblasti nad 2 000 metrů najdete krajinu vhodnou jak pro několikadenní výlety, například přibližně 100 kilometrů dlouhou trasu směrem k Piz Buin, tak pro kompaktní jednodenní vyjížďky. Jednotně značené cyklistické stezky, trasy pro horská kola, alpské průsmyky i přírodní MTB a gravelové trasy propojují pohyb, krajinu a vědomé trávení času v přírodě.

Trasa v kostce
Cyklotrasy:520 km
Cyklostezka u Bodamského jezera:270 km
Naplánujte si trasu

Nejkrásnější místa v regionu

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Hotel pro cyklisty, který nabízí vedené vyjížďky, cykloškolu a přímé napojení na alpské trasy. Ideální pro všechny, kdo chtějí spojit pohyb v přírodě s odpočinkem.

Rössle Au

Alpenhotel Post v Au

Kompletní zázemí pro cyklistickou dovolenou: cykloškola, půjčovna, společné vyjížďky i program pro rodiny. A traily? Hned za dveřmi hotelu.

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Stylové ubytování pro cyklisty se špičkovým zázemím, vyjížďkami s GPS i pestrými možnostmi pro gravel a MTB, doplněné o blízké silniční trasy.

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Nejzajímavější trasy

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