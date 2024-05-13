Mountain biker launches off a ramp on a bike park trail, green mountain landscape in the background.
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Bikeparky ve Vídeňských Alpách
Tři areály, jedna destinace, všechny stupně obtížnosti

Ve Vídeňských Alpách zažijete horskou cyklistiku v její nejpestřejší podobě – flowtraily, panoramatické výhledy i pravý alpský zážitek při jízdě na kole.

Tři regiony se tu spojují do jednotného rytmu: zatáčky, převýšení, výhledy a rychlost. Bikeparkový trojúhelník ve Vídeňských Alpách v Dolním Rakousku vám představí moderní horskou cyklistiku v mírné alpské krajině – traily jsou profesionálně upravené, panoramata dechberoucí a každý sjezd vzrušující. 

Bikepark Semmering se pyšní 18 km trailů pro všechny úrovně – od pohodových rodinných sjezdů pro začátečníky až po náročný profi downhill – a z Vídně i Grazu je dostupný jen za zhruba hodinu.

Alpen Bikepark Schneeberg zahájí v roce 2026 provoz s přibližně 12 km tras v alpské horské krajině, včetně flowline, freeride úseků a dětské či tréninkové zóny Riders Playground s Airbag-Jumpem.

Wexl Trails kombinuje mini bikepark, přírodní traily a jumpline v pestrém trailparku v oblasti Wechselland, ideálním pro mountainbikery i e-bikery všech úrovní.

Mimo traily určují rytmus dne horské chaty a restaurace i dechberoucí výhledy do okolní alpské krajiny. Z jednotlivých jízd tak vzniká harmonická cyklistická dovolená, plná zážitků z přírody, přátelské atmosféry a pocitu, že jste přesně tam, kam patříte.

Trasa v kostce
Traily v bikeparcích:kolem 60 km
Panoramatické traily:více než 100 km
Úrovně trailů:od flowtrailů až po technické pasáže a skoky
Infrastruktura:vlek, dovednostní a cvičné zóny
Navíc:chaty, restaurace v horách, volnočasové aktivity, přátelská atmosféra
Naplánujte si trasu
od 423,- €

Doporučujeme následující nabídku

Pětidenní cyklistická dovolená ve Vídeňských Alpách nabízí rozmanitost i rytmus: tři bike parky, tři rozdílné zážitky. Jeden den na trailech Schneebergu, další na Semmeringu a třetí na Wexl Trails. Každý přináší jedinečnou kombinaci flow, techniky a panoramatických výhledů.

Čtyři noci v nedalekém ubytování se snídaní umožňují prožít intenzivní dny na kole a zároveň si užít pohodový příjezd i pravou alpskou atmosféru dovolené.

MTB dovolená ve Vídeňských Alpách

Nejkrásnější pohledy na region

Top ubytování

Hotel Schneeberghof v Puchbergu am Schneeberg

Ubytování pro cyklisty s půjčovnou (e-)kol, úschovnou a wellness – přímo u nádraží, ideální pro dovolenou bez auta.

Hotel Schneeberghof

Ofnerhof v St. Corona am Wechsel

V blízkosti Wexl Trails najdete hotel, který spojuje kvalitní zázemí pro cyklisty s rodinnou atmosférou biofarmy, o niž se stará samotná hostitelská rodina.

Ofnerhof

PayerbacherHof v Payerbachu

Tříhvězdičkový superior hotel nabízí spa centrum, přímé napojení na trasu Schwarzatal-Route i dvě trasy pro horská kola – snadno dostupný díky vlakovému spojení z Vídně.

PayerbacherHof

Sporthotel u Semmeringu

Tradiční horský hotel přímo u Hirschenkogelu s komfortními pokoji, regionální kuchyní je ideálním výchozím bodem pro sportovní aktivity.

Sporthotel u Semmeringu

Nejzajímavější místa podél trasy

Vysoko po železnici Schneebergbahn

Už od roku 1897 vyváží vlak přezdívaný „mlok“ návštěvníky na nejvyšší horu Dolního Rakouska, Schneeberg. Během 40 minut vystoupá zubová železnice až do výšky 1 800 metrů nad mořem. Nahoře vás čekají široké výhledy, turistické stezky i alpský klid.

Schneebergbahn

Akce pro cyklisty

Otevření alpského bikeparku Schneeberg

15. 5. 2026
Puchberg am Schneeberg

Alpský bikepark Schneeberg otevře své brány s přibližně 13 kilometry trailů a tras. Připravte se na jízdu na flowline vhodné pro začátečníky, akčních singletrailech, první části freeride trailu a hřišti Riders Playground.

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iXS Downhill Cup 2026 v Semmeringu

19. 6. 2026 – 21. 6. 2026
Semmering

iXS Downhill Cup 2026 přinese do bikeparku Semmering atmosféru mezinárodních závodů. Když špičkoví jezdci bojují o každou vteřinu, mění se hora v působivou kulisu napínavých soubojů ve sjezdu.

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auner Austrian Gravity Series 2026 v Semmeringu

5. 9. 2026
Semmering

Bikepark Semmering se promění v dějiště závodu Austrian Gravity Series: stylový den, airtime a komunita, kde se vše točí kolem flow, triků a společné jízdy.

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