Bikeparky ve Vídeňských Alpách
Tři areály, jedna destinace, všechny stupně obtížnosti
Introduction
Tři regiony se tu spojují do jednotného rytmu: zatáčky, převýšení, výhledy a rychlost. Bikeparkový trojúhelník ve Vídeňských Alpách v Dolním Rakousku vám představí moderní horskou cyklistiku v mírné alpské krajině – traily jsou profesionálně upravené, panoramata dechberoucí a každý sjezd vzrušující.
Bikepark Semmering se pyšní 18 km trailů pro všechny úrovně – od pohodových rodinných sjezdů pro začátečníky až po náročný profi downhill – a z Vídně i Grazu je dostupný jen za zhruba hodinu.
Alpen Bikepark Schneeberg zahájí v roce 2026 provoz s přibližně 12 km tras v alpské horské krajině, včetně flowline, freeride úseků a dětské či tréninkové zóny Riders Playground s Airbag-Jumpem.
Wexl Trails kombinuje mini bikepark, přírodní traily a jumpline v pestrém trailparku v oblasti Wechselland, ideálním pro mountainbikery i e-bikery všech úrovní.
Mimo traily určují rytmus dne horské chaty a restaurace i dechberoucí výhledy do okolní alpské krajiny. Z jednotlivých jízd tak vzniká harmonická cyklistická dovolená, plná zážitků z přírody, přátelské atmosféry a pocitu, že jste přesně tam, kam patříte.
Doporučujeme následující nabídku
Pětidenní cyklistická dovolená ve Vídeňských Alpách nabízí rozmanitost i rytmus: tři bike parky, tři rozdílné zážitky. Jeden den na trailech Schneebergu, další na Semmeringu a třetí na Wexl Trails. Každý přináší jedinečnou kombinaci flow, techniky a panoramatických výhledů.
Čtyři noci v nedalekém ubytování se snídaní umožňují prožít intenzivní dny na kole a zároveň si užít pohodový příjezd i pravou alpskou atmosféru dovolené.
Nejkrásnější pohledy na region
Top ubytování
Hotel Schneeberghof v Puchbergu am Schneeberg
Ubytování pro cyklisty s půjčovnou (e-)kol, úschovnou a wellness – přímo u nádraží, ideální pro dovolenou bez auta.
Ofnerhof v St. Corona am Wechsel
V blízkosti Wexl Trails najdete hotel, který spojuje kvalitní zázemí pro cyklisty s rodinnou atmosférou biofarmy, o niž se stará samotná hostitelská rodina.
PayerbacherHof v Payerbachu
Tříhvězdičkový superior hotel nabízí spa centrum, přímé napojení na trasu Schwarzatal-Route i dvě trasy pro horská kola – snadno dostupný díky vlakovému spojení z Vídně.
Vysoko po železnici Schneebergbahn
Už od roku 1897 vyváží vlak přezdívaný „mlok“ návštěvníky na nejvyšší horu Dolního Rakouska, Schneeberg. Během 40 minut vystoupá zubová železnice až do výšky 1 800 metrů nad mořem. Nahoře vás čekají široké výhledy, turistické stezky i alpský klid.
Akce pro cyklisty
Otevření alpského bikeparku Schneeberg
Alpský bikepark Schneeberg otevře své brány s přibližně 13 kilometry trailů a tras. Připravte se na jízdu na flowline vhodné pro začátečníky, akčních singletrailech, první části freeride trailu a hřišti Riders Playground.
iXS Downhill Cup 2026 v Semmeringu
iXS Downhill Cup 2026 přinese do bikeparku Semmering atmosféru mezinárodních závodů. Když špičkoví jezdci bojují o každou vteřinu, mění se hora v působivou kulisu napínavých soubojů ve sjezdu.