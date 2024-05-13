Cyklostezky podél řek v Mostviertelu
Řeky, potoky, jezera
Introduction
Uklidňující šumění řeky v uších a malebná příroda regionu Mostviertel na dohled: cyklostezky Ybbstalradweg a Erlauftalradweg vás nadchnou. Trasa vede podél řeky Ybbs mírně zvlněnou krajinou plnou proslulých hrušní, přes alpskou oblast Železné cesty a Ybbstalské Alpy až k jezeru Lunzer See. Poté pokračuje podél řeky Erlauf s horským pásmem Ötscher za zády zpět k Dunaji. Ať už jde o koupání a Kneippova místa na řece Ybbs, osvěžující koupel v jezeře Lunzer See, působivou soutěsku Erlaufschlucht nebo Kovářskou míli v městečku Ybbsitz – voda hraje na této trase hlavní roli.
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Vydejte se na třídenní cyklistickou túru a prozkoumejte pestrý region Mostviertel podél řek Ybbs a Erlauf. Tato okružní trasa spojuje cyklostezky v údolích obou řek a nabízí rozmanitou cestu o délce 180 km.
Nocovat budete v pečlivě vybraných penzionech a hotelech, které vystihují charakter tohoto regionu. Cena zahrnuje dvě noci se snídaní, podrobné mapy a popisy tras i infomateriály o regionu.
Nejkrásnější místa v regionu Mostviertel
Top ubytování
Das Schloss an der Eisenstraße ve Waidhofen/Ybbs
Historická budova ze 17. století prošla proměnou v moderní 4hvězdičkový butikový hotel s velkým důrazem na detail.
Refugium Lunz v Lunz am See
Cyklisté si tu mohou vychutnat pohodovou a útulnou atmosféru v prostředí s historickým kouzlem.
Landhotel Restaurant Zellerhof v Lunz am See
Dopřejte si zasloužený odpočinek po cyklovýletu v moderně vybavených pokojích s venkovským šarmem a úchvatným výhledem do krajiny.