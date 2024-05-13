Aerial view: Two cyclists on a bridge over turquoise river in forested rocky gorge.
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Cyklostezky podél řek v Mostviertelu
Řeky, potoky, jezera

Všechny cesty vedou k vodě - v regionu Mostviertel se jezdí po cyklostezkách podél řek Ybbs a Erlauf. Útulná odpočívadla u vody vás nakopnou k dalším kilometrům.

Uklidňující šumění řeky v uších a malebná příroda regionu Mostviertel na dohled: cyklostezky Ybbstalradweg a Erlauftalradweg vás nadchnou. Trasa vede podél řeky Ybbs mírně zvlněnou krajinou plnou proslulých hrušní, přes alpskou oblast Železné cesty a Ybbstalské Alpy až k jezeru Lunzer See. Poté pokračuje podél řeky Erlauf s horským pásmem Ötscher za zády zpět k Dunaji. Ať už jde o koupání a Kneippova místa na řece Ybbs, osvěžující koupel v jezeře Lunzer See, působivou soutěsku Erlaufschlucht nebo Kovářskou míli v městečku Ybbsitz – voda hraje na této trase hlavní roli.

Podrobnosti o trase
Délka:190 kilometrů (okruh z/do Ybbs)
Etapy:3 až 4
Plánování trasy Ybbstalradweg
Plánování trasy Erlauftalradweg
od 193,- €

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Vydejte se na třídenní cyklistickou túru a prozkoumejte pestrý region Mostviertel podél řek Ybbs a Erlauf. Tato okružní trasa spojuje cyklostezky v údolích obou řek a nabízí rozmanitou cestu o délce 180 km.
Nocovat budete v pečlivě vybraných penzionech a hotelech, které vystihují charakter tohoto regionu. Cena zahrnuje dvě noci se snídaní, podrobné mapy a popisy tras i infomateriály o regionu.

Třídenní cyklotúra přes Mostviertel

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