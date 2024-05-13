Cyklostezka podél řeky Drávy
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Drávská cyklostezka
Čtyřmi zeměmi na dvou kolech na jižní straně Alp

Drávská cyklostezka vede přes Itálii, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko – podél vody, rozmanitou krajinou a kolem mnoha kulturních zajímavostí.

Drávská cyklostezka je opravdu rozmanitá. Vede krásnou přírodou, která vám učaruje: uvidíte strmé skalní formace Dolomit a zároveň si vychutnáte malebnou krajinu údolí Rosental – po celou dobu vás bude z bezprostřední blízkosti doprovázet voda v podobě mohutné řeky Drávy. Drávská cyklostezka spojuje pulzující města jako Villach a Maribor s tradičními vesničkami. Projedete čtyřmi státy a užijete si kulturu i gastronomii. Trať je vhodná pro milovníky pohodové cyklistiky, rodiny s dětmi i sportovně založené cyklisty na elektrokolech a gravelech.

O jedinečný cyklistický zážitek se postarají i místní hostitelé. Na chvíli se zastavte a užijte si autentickou jižanskou pohostinnost, ochutnejte regionální speciality a využijte špičkové služby pro cyklisty.

Trasa v kostce
Délka:510 km
Terén:oddělené cyklostezky a klidné obecní komunikace
Povrch:asfalt a jemný štěrk
Etapy: 7 – 10 Etappen durch Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien
Certifikace 5 hvězdiček ADFC
Naplánujte si trasu
od 899,- €

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Tato cesta za objevováním vede od jedné regionální kulinářské speciality ke druhé. Korutanská kuchyně má díky vlivům alpsko-jadranského prostoru na trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska svůj vlastní, nezaměnitelný charakter. Korutany jsou navíc domovem mnoha „slow food restaurací“, které zpracovávají a nabízejí regionální suroviny té nejvyšší kvality.

Cesta začíná ve Východním Tyrolsku tradičními plněnými těstovinami Schlipfkrapfen, pokračuje údolím řeky Drávy korutanskými plněnými taštičkami zvanými Kasnudeln a čerstvými rybami z místních řek a jezer. Po cestě lákají k zastavení také útulné korutanské šenky (Buschenschänke), kde můžete ochutnat čerstvý chléb, domácí pomazánky, slaninu a klobásy přímo od místních farmářů.

Kulinářské putování na dvou kolech

Nejkrásnější vyhlídky na Drávské cyklostezce

Top ubytování

Radlerstation Sandhof v Berg im Drautal

Ideální volba pro milovníky přírody. Přímo u cyklostezky – útulné dřevěné chatky s možností grilování.

Radlerstation Sandhof

Fishery Steffan v St. Kanzian am Klopeiner See

Cyklisté si mohou vybrat mezi moderními sruby a pokoji, obojí přímo u vody a v těsné blízkosti cyklostezky. Nabídku doplňuje bazén a vynikající restaurace.

Fishery Steffan

Landhotel Rosentalerhof v Mühlbach im Rosental

Ráj pro cyklisty s lázněmi a přírodním parkem. Majitel, sám nadšený cyklista, má plně vybavenou cyklodílnu a rád se podělí o své tipy.

Landhotel Rosentalerhof

Die Hauswirtschaft v St. Jakob im Rosental

Opravdový klenot s útulnými pokoji a výbornou restaurací. Rakouská kuchyně zde hraje hlavní roli – sofistikovaná, čerstvá a připravovaná z regionálních surovin.

Die Hauswirtschaft

Nejzajímavější místa na trase

Tipy, jak si užít jízdu na kole

Nabídka: ochutnávka Drávské cyklostezky

Spolek Drauradweg-Wirte nabídne v období od 29. dubna do 30. června 2026 sportovní, dobrodružné i odpočinkové balíčky pro všechny milovníky cyklistiky.

Tip na akci: užijte si jízdu na kole po silnicích bez aut

V rámci cyklotúry Velovista (25. dubna až 3. května 2026) se během pěti dní projedete po uzavřených silnicích malebnou jezerní oblastí Korutan. Na trase z Villachu přes Jižní Korutany a Klagenfurt zpět k jezeru Wörthersee vás denně čekají regionální kulturní a kulinářské zajímavosti.

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