Drávská cyklostezka
Čtyřmi zeměmi na dvou kolech na jižní straně Alp
Introduction
Drávská cyklostezka je opravdu rozmanitá. Vede krásnou přírodou, která vám učaruje: uvidíte strmé skalní formace Dolomit a zároveň si vychutnáte malebnou krajinu údolí Rosental – po celou dobu vás bude z bezprostřední blízkosti doprovázet voda v podobě mohutné řeky Drávy. Drávská cyklostezka spojuje pulzující města jako Villach a Maribor s tradičními vesničkami. Projedete čtyřmi státy a užijete si kulturu i gastronomii. Trať je vhodná pro milovníky pohodové cyklistiky, rodiny s dětmi i sportovně založené cyklisty na elektrokolech a gravelech.
O jedinečný cyklistický zážitek se postarají i místní hostitelé. Na chvíli se zastavte a užijte si autentickou jižanskou pohostinnost, ochutnejte regionální speciality a využijte špičkové služby pro cyklisty.
Doporučujeme tuto nabídku
Tato cesta za objevováním vede od jedné regionální kulinářské speciality ke druhé. Korutanská kuchyně má díky vlivům alpsko-jadranského prostoru na trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska svůj vlastní, nezaměnitelný charakter. Korutany jsou navíc domovem mnoha „slow food restaurací“, které zpracovávají a nabízejí regionální suroviny té nejvyšší kvality.
Cesta začíná ve Východním Tyrolsku tradičními plněnými těstovinami Schlipfkrapfen, pokračuje údolím řeky Drávy korutanskými plněnými taštičkami zvanými Kasnudeln a čerstvými rybami z místních řek a jezer. Po cestě lákají k zastavení také útulné korutanské šenky (Buschenschänke), kde můžete ochutnat čerstvý chléb, domácí pomazánky, slaninu a klobásy přímo od místních farmářů.
Nejkrásnější vyhlídky na Drávské cyklostezce
Top ubytování
Radlerstation Sandhof v Berg im Drautal
Ideální volba pro milovníky přírody. Přímo u cyklostezky – útulné dřevěné chatky s možností grilování.
Fishery Steffan v St. Kanzian am Klopeiner See
Cyklisté si mohou vybrat mezi moderními sruby a pokoji, obojí přímo u vody a v těsné blízkosti cyklostezky. Nabídku doplňuje bazén a vynikající restaurace.
Landhotel Rosentalerhof v Mühlbach im Rosental
Ráj pro cyklisty s lázněmi a přírodním parkem. Majitel, sám nadšený cyklista, má plně vybavenou cyklodílnu a rád se podělí o své tipy.
Tipy, jak si užít jízdu na kole
Nabídka: ochutnávka Drávské cyklostezky
Spolek Drauradweg-Wirte nabídne v období od 29. dubna do 30. června 2026 sportovní, dobrodružné i odpočinkové balíčky pro všechny milovníky cyklistiky.
Tip na akci: užijte si jízdu na kole po silnicích bez aut
V rámci cyklotúry Velovista (25. dubna až 3. května 2026) se během pěti dní projedete po uzavřených silnicích malebnou jezerní oblastí Korutan. Na trase z Villachu přes Jižní Korutany a Klagenfurt zpět k jezeru Wörthersee vás denně čekají regionální kulturní a kulinářské zajímavosti.