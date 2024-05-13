Ennsbrückenweg
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Pohodová cyklistika ve Štýrsku
Alpské pláně, mírné kopce a ikonické cyklostezky podél řek

Štýrsko vás ze sedla kola překvapí svou rozmanitostí: alpské trasy, mírné vinice na jihu a pohodové cyklostezky podél řek, které doplňují kulturní zážitky.

Cyklistika je ve Štýrsku synonymem rozmanité krajiny, ikonických stezek podél řek i pestré nabídky zážitků od relaxace přes kulturu až po sportovní výzvy. „Zelené srdce Rakouska“ zde ukazuje svou dynamickou tvář: v údolích klidnou a pohodovou, v alpském terénu zase náročnou a plnou nádherných výhledů.

Cyklostezka Murradweg sleduje tok řeky Mur od Národního parku Vysoké Taury až do vinařské a termální oblasti a propojuje přírodu s místní gastronomií a kulturou. Trasa Ennsradweg nabízí ryzí alpský zážitek: působivé výhledy na Dachstein a Národní park Gesäuse i impozantní horskou krajinu. Milovníci pohodové jízdy si vychutnají cyklotoulky štýrským vinařským krajem se zvlněnými viničními svahy, vinařskými šenky i termálními lázněmi.

Na horské cyklisty čekají v oblasti Schladming-Dachstein traily a bikeparky, zatímco rodiny ocení štýrské rovinaté trasy s minimálním provozem. Silniční cyklisté si ve východním Štýrsku i oblasti Thermen- und Vulkanland přijdou na své na klidných vedlejších silnicích a mezi mírnými kopci ideálními pro dlouhé, pohodové výlety.

Podrobnosti o trase
Zemské silnice a zážitkové trasy: 100
Traily pro horská kola:80
Trasy pro horská kola a gravel:180
Trasy pro silniční kola:70
Rodinné cyklovýlety:60
Lanovky s letním provozem a přepravou kol:7
Naplánujte si trasu
Od 755,- € nebo 1 029,- €

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Balíček Murradweg nabízí pohodové etapy, pečlivě vybrané ubytování a kvalitní servisní služby podél jedné z nejoblíbenějších cyklotras v Rakousku.

Balíček Ennsradweg propojuje úchvatnou přírodu s perfektně zorganizovanými etapami a příjemnou cyklistikou, při níž každý den objevujete nové místo.

Balíček MurradwegBalíček Ennsradweg

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