Pohodová cyklistika ve Štýrsku
Alpské pláně, mírné kopce a ikonické cyklostezky podél řek
Introduction
Cyklistika je ve Štýrsku synonymem rozmanité krajiny, ikonických stezek podél řek i pestré nabídky zážitků od relaxace přes kulturu až po sportovní výzvy. „Zelené srdce Rakouska“ zde ukazuje svou dynamickou tvář: v údolích klidnou a pohodovou, v alpském terénu zase náročnou a plnou nádherných výhledů.
Cyklostezka Murradweg sleduje tok řeky Mur od Národního parku Vysoké Taury až do vinařské a termální oblasti a propojuje přírodu s místní gastronomií a kulturou. Trasa Ennsradweg nabízí ryzí alpský zážitek: působivé výhledy na Dachstein a Národní park Gesäuse i impozantní horskou krajinu. Milovníci pohodové jízdy si vychutnají cyklotoulky štýrským vinařským krajem se zvlněnými viničními svahy, vinařskými šenky i termálními lázněmi.
Na horské cyklisty čekají v oblasti Schladming-Dachstein traily a bikeparky, zatímco rodiny ocení štýrské rovinaté trasy s minimálním provozem. Silniční cyklisté si ve východním Štýrsku i oblasti Thermen- und Vulkanland přijdou na své na klidných vedlejších silnicích a mezi mírnými kopci ideálními pro dlouhé, pohodové výlety.
Doporučujeme následující nabídky
Balíček Murradweg nabízí pohodové etapy, pečlivě vybrané ubytování a kvalitní servisní služby podél jedné z nejoblíbenějších cyklotras v Rakousku.
Balíček Ennsradweg propojuje úchvatnou přírodu s perfektně zorganizovanými etapami a příjemnou cyklistikou, při níž každý den objevujete nové místo.
Nejkrásnější perspektivy regionu
160 zařízení Bed+Bike ve Štýrsku nabízí ideální ubytování pro cyklisty
Akce pro cyklisty
Prohlídka na elektrokolech s průvodcem
Objevujte nejkrásnější místa v Ramsau: Na rodinné vyjížďce na elektrokolech s průvodcem zažijí malí i velcí pohodové cyklistické dobrodružství s nádhernými výhledy a příjemným zastavením na občerstvení.
Cykloprohlídka Grazu s průvodcem
Objevte Graz z nové perspektivy: během pohodové cykloprohlídky s průvodcem se vydáte od hlavního nádraží až k největším zajímavostem města – se zajímavými postřehy a informacemi cestou po zelených stezkách i trasách s historickou atmosférou.
Mezinárodní cyklozávod v regionu Oststeiermark
V Hartbergu se každoročně představují cyklistické hvězdy budoucnosti. Na 38. ročníku mezinárodního závodu mládeže Int. Radjugendtour Oststeiermark soupeří mladé cyklistické talenty z celé Evropy o každou vteřinu a cenné umístění v celkovém pořadí.